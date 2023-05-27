ترشيد أعداد المناصب وانفاق الأموال – رحيم المالكي

رحيم المالكي

ماذا لو أصبح أعضاء مجلس النواب، مائة نائب فقط ينتخبون مباشرة من جمهور محافظاتهم اي بمعدل نائب واحد لكل ٤٠٠ ألف ناخب.

المحصلة ستكون: تقنين مالي كثيف من ناحية الرواتب وعدد الحمايات وترشيد استهلاك السيارات واعدادها، ومعرفة كل محافظة لممثليها الحقيقيين وسهولة الوصول للجمهور واستلام طلباته، والامور التي تخص المحافظات.

بهذا الأسلوب، يتم غربلة من يعمل لمصلحة محافظته وبين من يعمل لمصلحته.

ماذا لو تم تقليل عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث ونوابهم واصحاب الدرجات الخاصة لتوفير المليارات من المال العام.

ماذا لو ان التقاعد لا يمنح الا لمن لديه خدمة 15 سنة فما فوق وهذا ينطبق على كل موظف من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف خدمة.

ماذا لو تم ألغاء ازدواجية الرواتب لمن هب ودب.

ماذا لو دمجت وزارات الكهرباء والنفط تحت مسمى وزارة الطاقة وأنهاء مشكلة تزويد محطات الطاقة بالوقود ٠.

وأيضا دمج الصناعة والتجارة والزراعة تحت مسمى وزارة الاقتصاد وسد مفردات البطاقة التموينية من منتجات الصناعة والزراعة والقضاء على فساد البطاقة التموينية ٠

ماذا لو عين وكيل وزير واحد لكل وزير بدلاً من ثلاث وكلاء يمثلون المحاصصة.

مهندس استشاري