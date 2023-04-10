ترشيد‭ ‬وتقنين- علي السوداني

سأقطعُ‭ ‬قدميَّ‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬أشتري‭ ‬حذاءً‭ ‬جديداً‭ . ‬سأخلعُ‭ ‬أسنانيَ‭ ‬كي‭ ‬أكتفي‭ ‬بحساءِ‭ ‬العدس‭ .‬

سأزرعُ‭ ‬صورةَ‭ ‬أبي‭ ‬فوقَ‭ ‬رفِّ‭ ‬النسيان‭ ‬،‭ ‬كي‭ ‬أنسى‭ ‬البابَ‭ ‬البغداديَّ‭ ‬الشرقيَّ‭ ‬البديع‭ . ‬

سأطشُّ‭ ‬حنطةً‭ ‬بكفّي‭ ‬أصطادُ‭ ‬بها‭ ‬الطيرَ‭ ‬وأهشُّ‭ ‬سخامَ‭ ‬الأيام‭ .‬

سأشتري‭ ‬مثاقيل‭ ‬قماش‭ ‬قليلة‭ ‬وأرتق‭ ‬بها‭ ‬باب‭ ‬قميصي‭ ‬،‭ ‬كي‭ ‬أنجو‭ ‬من‭ ‬ظلمة‭ ‬البئر‭ ‬وفتنة‭ ‬التأويل‭ .‬

سأخلع‭ ‬سن‭ ‬العقل‭ ‬والزائدة‭ ‬الدودية‭ ‬ورمش‭ ‬العين‭ ‬ومحبس‭ ‬إيمان‭ ‬ومليون‭ ‬شعرة‭ ‬من‭ ‬رأسي‭ ‬ومثلها‭ ‬من‭ ‬أسوار‭ ‬لحيتي‭ ‬المباركة‭ . ‬سأقص‭ ‬معدتي‭ ‬وأجعلها‭ ‬بقدر‭ ‬نصف‭ ‬كف‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬ينثلم‭ ‬خبز‭ ‬العائلة‭ .‬

سأنظف‭ ‬دفتر‭ ‬الأصدقاء‭ ‬من‭ ‬الفوائض‭ ‬كي‭ ‬ينخفض‭ ‬منسوب‭ ‬العياط‭ ‬في‭ ‬المقهى‭ ‬سأشيل‭ ‬فص‭ ‬الذاكرة‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬أكتب‭ ‬على‭ ‬شاهدة‭ ‬قبري‭ ‬أن‭ ‬الدرويش‭ ‬قد‭ ‬مات‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬الحنين‭ .‬

سأزرع‭ ‬حقل‭ ‬حروف‭ ‬ناتئة‭ ‬فوق‭ ‬كفي‭ ‬كي‭ ‬أحبط‭ ‬مخيال‭ ‬اللص‭ .‬

قد‭ ‬أقطع‭ ‬الكفين‭ ‬من‭ ‬أساس‭ ‬الرسغ‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬أصفق‭ .‬

سأسقي‭ ‬قبر‭ ‬أبي‭ ‬الطيب‭ ‬المتنبي‭ ‬فيخرج‭ ‬رأسه‭ ‬ويرتل‭ ‬على‭ ‬مسمعي‭ ‬الصافي‭ :‬

لكِ‭ ‬يا‭ ‬منازلُ‭ ‬في‭ ‬القلوب‭ ‬منازلُ

أقفرتِ‭ ‬أنت‭ ‬وهنَّ‭ ‬منكِ‭ ‬أواهلُ

سأبصق‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الأربع‭ ‬وأركض‭ ‬والعشاء‭ ‬خبّاز‭ .‬

سأفزز‭ ‬الوزان‭ ‬فيضرط‭ ‬ويكيل‭ ‬لي‭ ‬حمل‭ ‬أباعر‭ ‬خفاف‭ .‬

سأبرق‭ ‬حتى‭ ‬يصير‭ ‬طريق‭ ‬الوحشة‭ ‬عشيرة‭ ‬قناديل‭ .‬

سأثقب‭ ‬طبل‭ ‬الحرب‭ ‬لينام‭ ‬نؤاس‭ ‬آمناً‭ ‬مطمئناً‭ .‬

سأرسم‭ ‬بيتاً‭ ‬على‭ ‬حائطي‭ ‬وأصيح‭ : ‬الدار‭ ‬بالغربة‭ ‬وطن‭ .‬

سأجر‭ ‬الشمس‭ ‬من‭ ‬خشمها‭ ‬وأتمم‭ ‬القصة‭ ‬كما‭ ‬أنزلت‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ .‬