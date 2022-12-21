ترسانة‭ ‬قانونية‭ ‬لتقوية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وإسرائيل

رئيس الحكومة المغربية يقاضي في باريس نائباً أوربياً فرنسياً سابقاً
الرباط – عبدالحق بن رحمون
ماهي الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش إلى رفع دعوى تشهير في باريس ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه؟ ووفق مصادر فرنسية فالنائب المذكور ادعى أن المملكة حاولت رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية في مطلع العقد الماضي. واعتبرت ذات المصادر أن أخنوش أوضح في الدعوى التي رفعها الثلاثاء إن هذه «اتهامات كاذبة غير مقبولة» و»تعكس حقدا دفينا.» ورأى محامية أوليفييه باراتيللي أن «خوسيه بوفيه يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من المستجدات القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي لإخراج قصص قديمة لا أساس لها من الصحة.» وفي موضوع آخر ، قال البنك المركزي المغربي أن عجز السيولة البنكية من المتوقع أن يبلغ 89,1 مليار درهم عند متم 2022، و87,7 مليار درهم عند متم 2023، و100,5 مليار درهم عند متم سنة 2024. وأبرز في هذا الاطار تقرير البنك المركزي حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أنه على مستوى النمو المتوقع لاحتياطات الصرف الخاصة ببنك المغرب والتداول النقدي، فمن المرتقب أن يبلغ عجز السيولة البنكية 89,1 مليار درهم عند متم سنة 2022، و87,7 مليار درهم عند متم سنة 2023، و100,5 مليار درهم عند متم سنة 2024. أما في ما يتعلق بالائتمان البنكي للقطاع غير المالي، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 6,3 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي، مجسدا بذلك على الخصوص الارتفاع المهم لتسهيلات الخزينة. وبخصوص الآفاق، فإن البنك المركز، أخذا بالاعتبار النمو المتوقع للنشاط الاقتصادي وتوقعات النظام البنكي، يتوقع أن يشهد ارتفاعا بوتيرة نحو 5,1 في المائة برسم سنة 2022، ليتراجع إلى 3,3 في المائة برسم 2023، ليرتفع مجددا إلى 5,5 في المائة برسم سنة 2024. وقال البنك المركزي أنه في ظل هذه الظروف، وتماشيا مع النمو المنتظر للمقابلات الأخرى للكتلة النقدية، فيتوقع بلوغ الحصة النقدية M3 نسبة تعادل 5,9 في المائة عند متم سنة 2022، و5,4 في المائة عند متم 2023، و5,5 في المائة عند متم 2024. على صعيد آخر، وفي موضوع العلاقات الاقتصادية وأيضا على مستوى الخدمات مع إسرائيل ، تم تعزيزها بترسانة قانونية ، وبذلك صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 7 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في 11 آب (أغسطس) 2021.
كما صادق المجلس بالأغلبية، على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، الموقع بالرباط في 21 شباط (فبراير)2022.