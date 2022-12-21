ترسانة‭ ‬قانونية‭ ‬لتقوية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬وإسرائيل

رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬يقاضي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬نائباً‭ ‬أوربياً‭ ‬فرنسياً‭ ‬سابقاً

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

ماهي‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية،‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬تشهير‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ضد‭ ‬النائب‭ ‬الأوروبي‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬جوزيه‭ ‬بوفيه؟‭ ‬ووفق‭ ‬مصادر‭ ‬فرنسية‭ ‬فالنائب‭ ‬المذكور‭ ‬ادعى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬حاولت‭ ‬رشوته‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مفاوضات‭ ‬صفقة‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭.‬‮ ‬واعتبرت‭ ‬ذات‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬أخنوش‭ ‬أوضح‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬رفعها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬اتهامات‭ ‬كاذبة‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬‭ ‬و»تعكس‭ ‬حقدا‭ ‬دفينا‭.‬‮»‬‭ ‬ورأى‭ ‬محامية‭ ‬أوليفييه‭ ‬باراتيللي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خوسيه‭ ‬بوفيه‭ ‬يحاول‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬وغير‭ ‬نزيه‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المستجدات‭ ‬القضائية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬لإخراج‭ ‬قصص‭ ‬قديمة‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة‭.‬‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬موضوع‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المغربي‭ ‬أن‭ ‬عجز‭ ‬السيولة‭ ‬البنكية‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬89‭,‬1‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬عند‭ ‬متم‭ ‬2022،‭ ‬و87‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬عند‭ ‬متم‭ ‬2023،‭ ‬و100‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬عند‭ ‬متم‭ ‬سنة‭ ‬2024‭. ‬وأبرز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬تقرير‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬حول‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية،‭ ‬الصادر‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفصلي‭ ‬الرابع‭ ‬والأخير‭ ‬لمجلسه‭ ‬برسم‭ ‬السنة‭ ‬الجارية،‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النمو‭ ‬المتوقع‭ ‬لاحتياطات‭ ‬الصرف‭ ‬الخاصة‭ ‬ببنك‭ ‬المغرب‭ ‬والتداول‭ ‬النقدي،‭ ‬فمن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬عجز‭ ‬السيولة‭ ‬البنكية‭ ‬89‭,‬1‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬عند‭ ‬متم‭ ‬سنة‭ ‬2022،‭ ‬و87‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬عند‭ ‬متم‭ ‬سنة‭ ‬2023،‭ ‬و100‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬عند‭ ‬متم‭ ‬سنة‭ ‬2024‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالائتمان‭ ‬البنكي‭ ‬للقطاع‭ ‬غير‭ ‬المالي،‭ ‬فقد‭ ‬سجل‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭,‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬مجسدا‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬الارتفاع‭ ‬المهم‭ ‬لتسهيلات‭ ‬الخزينة‭. ‬وبخصوص‭ ‬الآفاق،‭ ‬فإن‭ ‬البنك‭ ‬المركز،‭ ‬أخذا‭ ‬بالاعتبار‭ ‬النمو‭ ‬المتوقع‭ ‬للنشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتوقعات‭ ‬النظام‭ ‬البنكي،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بوتيرة‭ ‬نحو‭ ‬5‭,‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬برسم‭ ‬سنة‭ ‬2022،‭ ‬ليتراجع‭ ‬إلى‭ ‬3‭,‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬برسم‭ ‬2023،‭ ‬ليرتفع‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬5‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬برسم‭ ‬سنة‭ ‬2024‭. ‬وقال‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف،‭ ‬وتماشيا‭ ‬مع‭ ‬النمو‭ ‬المنتظر‭ ‬للمقابلات‭ ‬الأخرى‭ ‬للكتلة‭ ‬النقدية،‭ ‬فيتوقع‭ ‬بلوغ‭ ‬الحصة‭ ‬النقدية‮ ‬M3‮ ‬نسبة‭ ‬تعادل‭ ‬5‭,‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬عند‭ ‬متم‭ ‬سنة‭ ‬2022،‭ ‬و5‭,‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬عند‭ ‬متم‭ ‬2023،‭ ‬و5‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬عند‭ ‬متم‭ ‬2024‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬وفي‭ ‬موضوع‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وأيضا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬،‭ ‬تم‭ ‬تعزيزها‭ ‬بترسانة‭ ‬قانونية‭ ‬،‭ ‬وبذلك‮ ‬صادق‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬تشريعية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬7‭ ‬يوافق‭ ‬بموجبه‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬وحكومة‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬الموقع‭ ‬بالرباط‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬آب‭ (‬أغسطس‭) ‬2021‭.‬

كما‭ ‬صادق‭ ‬المجلس‭ ‬بالأغلبية،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يوافق‭ ‬بموجبه‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬وحكومة‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬الموقع‭ ‬بالرباط‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬شباط‭ (‬فبراير‭)‬2022‭.‬

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