تحديد مقاعد الكوتا عقب الإتفاق على موعد إقتراع مجالس المحافظات في تشرين

ترحيل بعض مواد قانون الإنتخابات إلى جلسة مقبلة بعد سجال إلى الفجر

بغداد – ندى شوكت

صوّت البرلمان فجر امس ، على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في السادس من تشرين اثاني المقبل ،باعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات. وشهدت الجلسة التي عقدت فجر الاثنين ،موجة اعتراضات من قبل الكتل البرلمانية الصغيرة التي ابدت امتعاضها من قانون مفصل على مقاس الاحزاب الكبيرة.

فقرات قانون

وعقد البرلمان جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وحضور نائبيه ،بعد مناقشات بين القوى السياسية، استمرت حتى الساعة الثالثة فجراً. وقال بيان امس ان (رئاسة المجلس عرضت عدداً من فقرات القانون للتصويت عليها، إذ تم التصويت على المادة 16 من القانون، التي نصت على أن تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل، وإصدار تقرير النتائج الإلكترونية من جهاز تسريع النتائج، على ان تلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العام والخاص، وأنه في حالة عدم تطابق بين نتائج العد والفرز الإلكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة أقل 5 بالمئة يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي).

واضاف انه (تم التصويت على أن يتكون مجلس النواب المقبل من 329 مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه، وأن يتم توزيع المقاعد 320 مقعداً بين المحافظات، وتمنح المكونات حصة كوتا من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة، وتكون للمكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وإربيل، والمكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى والمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد والمكون الشبكي مقعد واحد في نينوى ومكون الاكراد الفيليين مقعد واحد في محافظة واسط، وأن تكون المحافظة التي خصص لها مقعد من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لتمثيل مقعد الكوتا المخصص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقا للحدود الادارية لها).

شرائح المجتمع

ولفت الى ان (البرلمان صوت على أن يكون المرشح للانتخابات حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى، وللقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على 20 بالمئة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلها).

مؤكدا انه (في حال عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي الإلكتروني مع نتائج العد اليدوي بنسبة 5 بالمئة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق ،يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي، وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة، وفي حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج إلى مركز تبويب النتائج ولمدة 6 ست ساعات يتم نقل الصناديق التي لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل إلى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي)، لافتا الى (الاتفاق على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في السادس من تشرين الثاني المقبل، في حين قررت رئاسة البرلمان ،استئناف التصويت على مواد القانون المتبقية في جلسة تعقد السبت المقبل).

وكان تحالف قوى التغيير الديمقراطية، ، قد أعلن رفضه مساعي تسريع تمرير قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب. وقال في بيان امس أن (ذلك يؤكد المنهج الذي وصفه بالمقيت للقوى السياسية المتنفذة).