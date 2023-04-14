ترحيب عراقي بإستئناف العلاقات بين الرياض ودمشق

بغداد – ندى شوكت

رحبت بغداد ،باستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين الرياض ودمشق عقب اجتماع في جدة يمهد الى تسوية الاوضاع في سوريا وعودتها الى محيطها العربي. وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته (الزمان) امس ان (بغداد تعرب عن ترحيبها بالبيان السوري السعودي المشترك الذي صدر في ختام زيارة وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد إلى المملكة العربية السعودية)، واضاف ان (العراق يتطلع لأن تسهم جهود البلدين في تعزيز التكاتف، والتضامن بينهما وبما يخدم مسيرة العمل العربي)، وأشار إلى (اننا ندعم اي جهود لحل الأزمة السورية، وإنهاءها بالسبل السلمية، ونعرب عن استعدادنا للتنسيق مع دول العالم في سبيل عودة سوريا إلى حضنها العربي، ولن ندخر أي جهد بالمشاركة في كل ما من شأنه إنهاء الأزمات في المنطقة). وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ،مع نظيره السوري فيصل المقداد جلسة مباحثات في جدة. وصدر بيان مشترك ،أكد أن (المباحثات ناقشت تحقيق تسوية بسوريا لعودتها لمحيطها العربي، وكذلك سبل إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة سوريا)، وشدد البيان على (أهمية حل الصعوبات الإنسانية بسوريا، وإيجاد الوسائل المناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية)، مؤكدا (دعم الدولة السورية لبسط سيطرتها وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة، وكذلك تعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات)، ورحب الجانبان (ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين سوريا والسعودية). فيما رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بـ(الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات القطرية البحرينية بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين)، مؤكدة (دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتجاوز أية تحديات قد تعتريها). من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان امس إن (موسكو ترحب بعودة العلاقات بين البحرين وقطر، الأمر الذي سيسهم في تحسين الوضع في منطقة الخليج، وخلق جو من الثقة والتعاون متبادل المنفعة). وقررت لجنة المتابعة البحرينية القطرية، بمقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.