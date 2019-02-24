ترحيب‭ ‬مغربي‭ ‬بالأمير‭ ‬هاري‭ ‬و‭ ‬ميغان: ‬ زغاريد‭ ‬ونقش‭ ‬بالحناء‭ ‬لجلب‭ ‬الحظ‭ ‬لمولودهما‭ ‬المنتظر

الرباط – عبدالحق بن رحمون
عاشت منطقة أسني المغربية، أمس الأحد، حدثا استثنائيا، من خلال الترحيب المغربي عبر الحفل الشعبي، الذي أطلقت خلاله الزغاريد والأهازيج الشعبية، بمناسبة الزيارة التي قام بها الأمير هاري وعقيلته ميغان ماركل، اللذين تم استقبالهما في “دار أسني 3” التي تشرف على تسييرها جمعية “التعليم للجميع”.
وعرفت هذه المناسبة، حضور سفير بريطانيا بالمغرب طوماس رايلي، ووالي جهة مراكش، وعدة شخصيات، هذا الحدث، الذي سلطت عليه وسائل إعلام دولية الضوء على المنطقة، وتابعت تفاصيل ترحيب فتيات المنطقة بضيفيهما الكبيرين، وذلك على الطريقة المغربية الأصيلة، حيث أبين إلا أن يزين يد الدوقة اليسرى بالحناء، لجلب السعادة والحظ السعيد ولمولودها المنتظر. ومباشرة من منطقة أسني بإقليم الحوز، أعلن الدبلوماسي البريطاني، عن تقديم هبة لفائدة الثانوية التأهيلية الأطلس الكبير عبارة عن تجهيزات رياضية، قبل أن تلتقط للأمير هاري وعقيلته الأميرة ميغان صورة تذكارية مع لاعبي ولاعبات الفريقين.
وخلال زيارة الثنائي الملكي بزيارة لـ «دار أسني 1» المؤسسة الأولى التي تم تشييدها من قبل جمعية “التعليم للجميع” حيث التقيا بمؤسس هذه الجمعية مايكل ماك هوغو ، الذي تم توشيحه من قبل الأمير هاري بوسام “الامبراطورية البريطانية برتبة عضو ” اعترافا بالمجهودات التي يبذلها في سبيل النهوض بمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال التعليم بالمغرب.
وفي هذا الصدد، قام دوق “ساسكس” الأمير هاري وعقيلته دوقة “ساسكس” الأميرة ميغان ماركل، بزيارة لمؤسسات تابعة لجمعية “التعليم للجميع” والثانوية التأهيلية الأطلس الكبير بالجماعة الترابية أسني بإقليم الحوز. وفي هذا الاطار، زار دوق ودوقة “ساسكس” ، اللذين يقومان حاليا بزيارة للمملكة ، “دار أسني 3” التي تشرف على تسييرها جمعية “التعليم للجميع” ، وتستقبل فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 12 و18 سنة حيث توفر لهن السكن والتغذية والدعم المدرسي بهدف مساعدتهن على مواصلة مشوارهن الدراسي.
كما قام دوق ودوقة “ساسكس” بجولة عبر بعض مرافق هذه المؤسسة حيث قدمت لهما شروحات حول مهام والطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة، ويذكر أن هذه المؤسسة تم تشييدها بهدف المساهمة في محاربة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات القرويات.
ويشار أن الثنائي الملكي خلال زيارتهما للثانوية التأهيلية الأطلس الكبير، حظيا باستقبال حار من لدن المسؤولين والتلاميذ بهذه المؤسسة التعليمية.
وتميزت أيضا زيارتهما لاقليم الحوز متابعتهما لمباراة في كرة القدم جمعت بين فريقين مكونين من تلاميذ وتلميذات، تلاها إلقاء كلمة مقتضبة من قبل سفير بريطانيا بالمغرب عبر فيها عن سعادته بزيارة جماعة أسني ، معربا عن شكره الخالص وامتنانه العميق للعاهل الملك محمد السادس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال اللذين حظي بهما الأمير هاري وعقيلته الأميرة ميغان.