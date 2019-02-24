ترحيب‭ ‬مغربي‭ ‬بالأمير‭ ‬هاري‭ ‬و‭ ‬ميغان: ‬ زغاريد‭ ‬ونقش‭ ‬بالحناء‭ ‬لجلب‭ ‬الحظ‭ ‬لمولودهما‭ ‬المنتظر

الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

عاشت‭ ‬منطقة‭ ‬أسني‭ ‬المغربية،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬حدثا‭ ‬استثنائيا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الترحيب‭ ‬المغربي‭ ‬عبر‭ ‬الحفل‭ ‬الشعبي،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقت‭ ‬خلاله‭ ‬الزغاريد‭ ‬والأهازيج‭ ‬الشعبية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وعقيلته‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل،‭ ‬اللذين‭ ‬تم‭ ‬استقبالهما‭ ‬في‭ ‬“دار‭ ‬أسني‭ ‬3”‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬تسييرها‭ ‬جمعية‭ ‬“التعليم‭ ‬للجميع”‭.‬

وعرفت‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬حضور‭ ‬سفير‭ ‬بريطانيا‭ ‬بالمغرب‭ ‬طوماس‭ ‬رايلي،‭ ‬ووالي‭ ‬جهة‭ ‬مراكش،‭ ‬وعدة‭ ‬شخصيات،‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬الذي‭ ‬سلطت‭ ‬عليه‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬دولية‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتابعت‭ ‬تفاصيل‭ ‬ترحيب‭ ‬فتيات‭ ‬المنطقة‭ ‬بضيفيهما‭ ‬الكبيرين،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬المغربية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬حيث‭ ‬أبين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬يزين‭ ‬يد‭ ‬الدوقة‭ ‬اليسرى‭ ‬بالحناء،‭ ‬لجلب‭ ‬السعادة‭ ‬والحظ‭ ‬السعيد‭ ‬ولمولودها‭ ‬المنتظر‭. ‬ومباشرة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬أسني‭ ‬بإقليم‭ ‬الحوز،‭ ‬أعلن‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬البريطاني،‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬هبة‭ ‬لفائدة‭ ‬الثانوية‭ ‬التأهيلية‭ ‬الأطلس‭ ‬الكبير‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تجهيزات‭ ‬رياضية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تلتقط‭ ‬للأمير‭ ‬هاري‭ ‬وعقيلته‭ ‬الأميرة‭ ‬ميغان‭ ‬صورة‭ ‬تذكارية‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬ولاعبات‭ ‬الفريقين‭.‬

وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬الثنائي‭ ‬الملكي‭ ‬بزيارة‭ ‬لـ‭ ‬«دار‭ ‬أسني‭ ‬1»‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تشييدها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬“التعليم‭ ‬للجميع”‭ ‬حيث‭ ‬التقيا‭ ‬بمؤسس‭ ‬هذه‭ ‬الجمعية‭ ‬مايكل‭ ‬ماك‭ ‬هوغو‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬توشيحه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬بوسام‭ ‬“الامبراطورية‭ ‬البريطانية‭ ‬برتبة‭ ‬عضو‭ ‬”‭ ‬اعترافا‭ ‬بالمجهودات‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬النهوض‭ ‬بمبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬بالمغرب‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قام‭ ‬دوق‭ ‬“ساسكس”‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وعقيلته‭ ‬دوقة‭ ‬“ساسكس”‭ ‬الأميرة‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل،‭ ‬بزيارة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬تابعة‭ ‬لجمعية‭ ‬“التعليم‭ ‬للجميع”‭ ‬والثانوية‭ ‬التأهيلية‭ ‬الأطلس‭ ‬الكبير‭ ‬بالجماعة‭ ‬الترابية‭ ‬أسني‭ ‬بإقليم‭ ‬الحوز‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬زار‭ ‬دوق‭ ‬ودوقة‭ ‬“ساسكس”‭ ‬،‭ ‬اللذين‭ ‬يقومان‭ ‬حاليا‭ ‬بزيارة‭ ‬للمملكة‭ ‬،‭ ‬“دار‭ ‬أسني‭ ‬3”‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬تسييرها‭ ‬جمعية‭ ‬“التعليم‭ ‬للجميع”‭ ‬،‭ ‬وتستقبل‭ ‬فتيات‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و18‭ ‬سنة‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬لهن‭ ‬السكن‭ ‬والتغذية‭ ‬والدعم‭ ‬المدرسي‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدتهن‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مشوارهن‭ ‬الدراسي‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬دوق‭ ‬ودوقة‭ ‬“ساسكس”‭ ‬بجولة‭ ‬عبر‭ ‬بعض‭ ‬مرافق‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬لهما‭ ‬شروحات‭ ‬حول‭ ‬مهام‭ ‬والطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسة،‭ ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬تم‭ ‬تشييدها‭ ‬بهدف‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الهدر‭ ‬المدرسي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفتيات‭ ‬القرويات‭. ‬

ويشار‭ ‬أن‭ ‬الثنائي‭ ‬الملكي‭ ‬خلال‭ ‬زيارتهما‭ ‬للثانوية‭ ‬التأهيلية‭ ‬الأطلس‭ ‬الكبير،‭ ‬حظيا‭ ‬باستقبال‭ ‬حار‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬المسؤولين‭ ‬والتلاميذ‭ ‬بهذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬التعليمية‭.‬

وتميزت‭ ‬أيضا‭ ‬زيارتهما‭ ‬لاقليم‭ ‬الحوز‭ ‬متابعتهما‭ ‬لمباراة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬مكونين‭ ‬من‭ ‬تلاميذ‭ ‬وتلميذات،‭ ‬تلاها‭ ‬إلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬مقتضبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سفير‭ ‬بريطانيا‭ ‬بالمغرب‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بزيارة‭ ‬جماعة‭ ‬أسني‭ ‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬الخالص‭ ‬وامتنانه‭ ‬العميق‭ ‬للعاهل‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬اللذين‭ ‬حظي‭ ‬بهما‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وعقيلته‭ ‬الأميرة‭ ‬ميغان‭.‬