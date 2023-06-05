ترجمة لرواية جديدة للروائية المنقّبة حفصة المقيمة بأمريكا

بيروت – الزمان

صدرت ترجمة الأصل الإنجليزي لرواية “WE HUNT THE FLAME” وهي الرواية التي ترشحت لجائزة Goodreads Choice Awards عن فئة أفضل رواية خيالية لليافعين عام 2019، وتأتي الطبعة العربية تحت عنوان “في أعقاب اللهب” وهي من تأليف الكاتبة حفصة فيصل وترجمة عمر حسان قصاص ومراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة في بيروت.

“نجوب بحثاً عن اللهب، عن الضوء في الظلام، عن الخير الذي يستحقه هذا العالم”

عَبرَ عالم من الفانتازيا مستوحى من الأساطير العربية القديمة، حيث السحر والعفاريت والكائنات الخرافية، تعرفوا على مملكة العرويّة السحرية وخلافاتها الخمس في الجزء الأول من ثنائية “رمالُ العرويّة”.

عاش الناس لأنها كانت تصطاد. مات الناس لأنه كان حياً.

ظافرة هي الصياد، تتنكر على هيئة رجل حينما تتوغل في غابة الأرز اللعينة لتؤمّن الطعام لقومها. ناصر هو أمير الموت، يقتل من هم أغبياء لدرجة تحدّيهم أوامر والده المستبد، السلطان. إن تم كشف هوية ظافرة بأنها فتاة، فستُدحض جميع إنجازاتها؛ إن أظهر ناصر مشاعره، فسيعاقبه والده بأشد الأساليب وحشية. ظافرة وناصر هما أسطورتا مملكة العرويّة، لكن لا أحد منهما يود أن يكون كذلك.

الحرب على الأبواب، وغابة الأرز تقترب أكثر فأكثر مع الأيام، لتغمر الأرض بالظلام. عندما تنطلق ظافرة في رحلة للبحث عن كتاب مفقود يمكنه أن يعيد السحر للمملكة البائسة، يُرسل ناصر من قبل السلطان في مهمة مشابهة؛ استعادة الكتاب وقتل الصياد، بيّد أن هناك شراً قديماً يتحرك في الخفاء… والشيء القيّم الذي خلفه يسعيان؛ قد يشكل خطراً أكبر مما قد يتخيّلان.

حفصة فيصل

الكاتبة التي احتلت مؤلفاتها لائحة الأكثر مبيعاً على نيويورك تايمز، وأول روائية منقّبة تصل لهذه اللائحة. كانت ضمن لائحة فوربس كأهم ثلاثين شخصية تحت سن الثلاثين عن فئة الفن والأناقة خلال عام 2012 كما أنها مؤسِّسة شركة lceyDesigns التي تُعنى بإنشاء مواقع إلكترونية للمؤلفين وخدمات التصاميم الجميلة للآخرين. وُلدت حفصة في فلوريدا وترعرعت في كاليفورنيا، وهي تقيم حالياً في تكساس مع زوجها ولديها مكتبة مليئة بالكتب.

تأليف: حفصة فيصل

ترجمة: عمر حسان قصاص

الفئة: رواية/ كتاب مترجم

المقاس: .17 × 24 سنتم

عدد الصفحات: 520

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون