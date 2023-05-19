ترجمة عربية للكتاب الصيني “عظماء الحِرفيين الوطنيين”

بيروت- الزمان: صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون كتاب “عظماء الحرِفيين الوطنيين” وهو ترجمة لكتاب “GREAT NATIONAL CRAFTSMEN” عن اللغة الصينية والكتاب من تأليف فريق إنتاج البرنامج التلفزيوني “عظماء الحرِفيين الوطنيين” وترجمة أوليغ عوكي.

يسرد الكتاب الاستراتيجية الإعلامية التي اتّبعها فريق إنتاج البرنامج التلفزيوني “عظماء الحِرفيين الوطنيين” البرنامج الحصري الذي أنتجه مركز الأخبار في تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، على قناة CCTV نيوز وعلى القناة الإخبارية CCTV عام 2015، وفي مايو 2019، أتمّ البرنامج موسمه السابع.

يروي البرنامج سبع عشرة قصة مؤثرة عن فنيي الخطوط الأمامية في صناعات مختلفة، ويمدح العمّال الذين “يرفعون الحلم الصيني بعملهم الجاد”، ويعكس روح الحِرفيين التقليدية ويروِّج لها، ويدعو إلى العمل الجاد والصادق والإبداعي، ويُظهِر الصورة العالية الجودة لـ “صُنع في الصين”. حيث يركّز العمّال المتفانون على حياتهم المهنية بمثابرةٍ كبيرةٍ، ويعطون نمو البلد وتجدُّد الأمة الصينية أولوية على مصالحهم الشخصية، مكرِّسين كل جهودهم لتطوير مهنهم.

يعرض الكتاب المقابلات التي أجراها فريق الإنتاج التلفزيوني مع “عظماء الحِرفيين الوطنيين” ونذكر منهم: 1- “قاو فَنغلين” عامل تلحيم لـ “قلب” الصاروخ يعمل في شركة كابيتال آيروسبايس ماشينيري، وهي شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية. 2- “منغ جيانفَنغ” كبير الفنيين في شركة مجوهرات بكين أورافي المحدودة التابعة لمجموعة بكين قونغمي. 3- “قو تشيوليانغ” كبير الفنيين في مركز الأبحاث العلمي الصيني للسُفُن التابع لشركة صناعة السُفُن الصينية. 4- “تشُو دونغهونغ” أستاذ في تصنيع ورق الشيوان (الأرزّ). 5- “هُو شوانغتشيان” حرفي في مجال الطيران، ومنسِّق القطع في شركة شنغهاي المحدودة لتصنيع الطائرات. 6- “ما رونغ” كبيرة الفنانين في قسم التصميم والنقش التابع لمركز التكنولوجيا في شركة الصين لطباعة الأوراق النقدية وسكّها (CBPM). (…)، وحِرفيين آخرين.

تأليف: مجموعة من المؤلفين الصينيين

ترجمة: أوليغ عوكي

الفئة: حضارة الصين/ كتاب مترجم

المقاس: 17 ×24 سنتم

عدد الصفحات: 216

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون/

NEW WORLD PRESS