ترجمة عربية للروائية الانكليزية (غابة الأسرار)

بيروت – الزمان

صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون ترجمة الأصل الإنجليزي لرواية “WARRIORS: Forest of Secrets” وهي الجزء الثالث من سلسلة “حروب القطط” للروائية إيرين هانتر نقلتها إلى العربية نور العيون حامد تحت عنوان “غابة الأسرار”.

في هذا الكتاب الثالث من سلسلة حروب القطط، يسعى “قلب النار” إلى معرفة القاتل الحقيقي للنائب السابق لعشيرة “نجمة الصباح”، وعن صغارها التي سبق لها أن خسرتهم، كذلك يُماط اللثام عن طموحات “النمر الشرس” التي يمكنها أن تقود العشيرة إلى صراعات لامتناهية تُزهق فيها أرواح القطط من دون سبب وجيه.

في هذا الجزء المعنون بـ “غابة الأسرار” تنقلُ الروائية إيرين هانتر على لسان قططها دروساً جميلة وقيّمة عن الانتماء، والتضحية، والتعاون، والحب، والأبوة، والمصلحة العامة، والحكمة والعفو عند المقدرة.

تأليف: إيرين هانتر

ترجمة: نور العيون حامد

الفئة: رواية/ كتاب مترجم

المقاس: .14.5 × 21.5 سنتم

عدد الصفحات: 320

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون



الكتاب متوفر في كبرى المكتبات

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