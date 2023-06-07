ترجمة عربية لكتاب (33 حديثاً وحكاية)

بيروت – الزمان: صدر كتاب 33 حديثاً وحكاية وهو من تأليف زكية تشوبان وترجمة سارة السراج.

وجاء في ملخص الكتاب: يوجد 33 برعم وردٍ في هذا الكتاب الجميل الذي بين يديك. كلُّ برعمٍ يتلألأ زاهياً مثل اللؤلؤة؛ أحببنا أن نضع بريقه في ثنايا قصة قصيرة، وشاركناها معك لينتشر النور أكثر.

وفي كل مرة تقرأ فيها قصةً جديدة، دع قلبك ينبض مفعماً ببريقٍ جديدٍ؛ عسى أن تنير في حياتنا إشراقات أحاديث ونصائح النبي الحبيب المعطرة بالورد.

تأليف: زكية تشوبان

ترجمة: سارة السراج

رسوم: بشرى نور إسلام أوغلو

الفئة: أطفال/ كتاب مترجم

المقاس: 26.5 × 21.5 سنتم

عدد الصفحات: 72

الناشر: ثقافة للنشر والتوزيع