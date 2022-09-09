ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

لندن‭, ‬8‭-‬9‭-‬2022‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬يتعدل‭ ‬ترتيب‭ ‬خلافة‭ ‬العرش‭ ‬البريطاني‭ ‬ليصبح‭ ‬ابنها‭ ‬البكر‭ ‬ووريثها‭ ‬تشارلز‭ ‬أمير‭ ‬ويلز‭ ‬ملكا‭.‬

تصل‭ ‬القائمة‭ ‬بحسب‭ ‬بعض‭ ‬الإحصائيات‭ ‬إلى‭ ‬الآلاف‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬أشخاص‭ ‬عاديون‭ ‬ونبلاء‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭.‬

لكن‭ ‬الترتيب‭ ‬المباشر‭ ‬للخلافة‭ ‬يعود‭ ‬لأحفاد‭ ‬الملكة‭.‬

1-‭ ‬الأمير‭ ‬وليام‭ ‬دوق‭ ‬كامبريدج‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬21‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬1982،‭ ‬الابن‭ ‬البكر‭ ‬لتشارلز

2‭ – ‬الأمير‭ ‬جورج‭ ‬أمير‭ ‬كامبريدج‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬22‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2013،‭ ‬الابن‭ ‬البكر‭ ‬لوليام

3-‭ ‬الأميرة‭ ‬شارلوت‭ ‬أميرة‭ ‬كامبريدج‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬2‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2015،‭ ‬ابنة‭ ‬وليام‭ ‬الكبرى

4-‭ ‬الأمير‭ ‬لويس‭ ‬أمير‭ ‬كامبريدج‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬23‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2018،‭ ‬النجل‭ ‬الثاني‭ ‬لوليام‮ ‬

5-‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬دوق‭ ‬ساسكس‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬1984،‭ ‬الابن‭ ‬الثاني‭ ‬لتشارلز

6-‭ ‬آرتشي‭ ‬ماونتباتن‭ ‬وندسور‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬6‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2019،‭ ‬الابن‭ ‬البكر‭ ‬لهاري

7-‭ ‬ليليبت‭ ‬ماونتباتن‭ ‬وندسور‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬4‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2021،‭ ‬ابنة‭ ‬هاري

8‭ – ‬الأمير‭ ‬أندرو‭ ‬دوق‭ ‬يورك‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬19‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬1960‭ ‬وهو‭ ‬الابن‭ ‬الثاني‭ ‬للملكة‭ ‬اليزابيث

9-‭ ‬أميرة‭ ‬يورك‭ ‬بياتريس‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬8‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬1988‭. ‬الابنة‭ ‬الكبرى‭ ‬لأندرو

10-‭ ‬سيينا‭ ‬إليزابيث‭ ‬مابيلي‭ ‬موزي‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬18‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2021‭. ‬ابنة‭ ‬بياتريس

11-‭ ‬الأميرة‭ ‬يوجين‭ ‬أميرة‭ ‬يورك‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬23‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬1990‭. ‬الإبنة‭ ‬الثانية‭ ‬لأندرو

12-‭ ‬أوغوست‭ ‬بروكسبانك‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬9‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2021‭. ‬نجل‭ ‬يوجين

13-‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد،‭ ‬إيرل‭ ‬ويسيكس‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬10‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬1964‭. ‬الابن‭ ‬الثالث‭ ‬للملكة‭ ‬اليزابيث

14-‭ ‬جيمس،‭ ‬فيكونت‭ ‬سيفيرن‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬17‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2007‭. ‬نجل‭ ‬إدوارد

15-‭ ‬ليدي‭ ‬لويز‭ ‬ماونتباتن‭ ‬وندسور‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬8‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2003‭. ‬ابنة‭ ‬إدوارد

16-‭ ‬الأميرة‭ ‬آن،‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬15‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬1950‭. ‬ابنة‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث

17-‭ ‬بيتر‭ ‬فيليبس‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬15‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬1977‭. ‬نجل‭ ‬آن

18-‭ ‬سافانا‭ ‬فيليبس‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬29‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2010‭. ‬الابنة‭ ‬الكبرى‭ ‬لفيليبس

19-‭ ‬إيسلا‭ ‬فيليبس‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2012‭. ‬ابنة‭ ‬فيليبس‭ ‬الثانية

20-‭ ‬زارا‭ ‬تيندال‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬15‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬1981،‭ ‬ابنة‭ ‬آن

21-‭ ‬ميا‭ ‬تيندال‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬17‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2014‭. ‬ابنة‭ ‬تيندال‭ ‬الكبرى

22-‭ ‬لينا‭ ‬تيندال‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬18‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2018‭. ‬الابنة‭ ‬الثانية‭ ‬لتيندال

23-‭ ‬لوكاس‭ ‬تيندال‭ – ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬21‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2021‭. ‬نجل‭ ‬تيندال

ويلي‭ ‬أحفاد‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬أحفاد‭ ‬أختها‭ ‬الراحلة‭ ‬الأميرة‭ ‬مارغريت،‭ ‬شقيقتها‭ ‬الوحيدة‭.‬‮ ‬

ويتبعهم‭ ‬أحفاد‭ ‬أشقاء‭ ‬والدهم‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬السادس‭. ‬وهناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬شخصا‭ ‬أحياء‭ ‬يتحدرون‭ ‬من‭ ‬سلالة‭ ‬والده‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬الخامس،‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬1936‭.‬

فقط‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬سلالة‭ ‬صوفيا‭ ‬هانوفر‭ (‬1630-1714‭) ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬مع‭ ‬كنيسة‭ ‬إنكلترا‮»‬‭ ‬يمكنهم‭ ‬أن‭ ‬يرثوا‭ ‬العرش،‭ ‬وفقًا‭ ‬لقانون‭ ‬التسوية‭ ‬لعام‭ ‬1701‭.‬‮ ‬

ويُستثنى‭ ‬الكاثوليك،‭ ‬فيما‭ ‬الملك‭ ‬هو‭ ‬الرأس‭ ‬الأعلى‭ ‬لكنيسة‭ ‬إنكلترا‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬الملك‭ ‬هنري‭ ‬الثامن‭ ‬عام‭ ‬1534‭.‬‮ ‬‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬المتزوجون‭ ‬من‭ ‬كاثوليك‭ ‬محظورين‭ ‬من‭ ‬وراثة‭ ‬العرش‭. ‬وفي‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أدخلت‭ ‬على‭ ‬قوانين‭ ‬الخلافة‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬للذكور‭ ‬المولودين‭ ‬بعد‭ ‬28‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2011‭ ‬الأسبقية‭ ‬على‭ ‬شقيقاتهم‭ ‬الأكبر‭ ‬سناً‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا،‭ ‬فإن‭ ‬ترتيب‭ ‬الخلافة‭ ‬متبع‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬عروش‭ ‬دول‭ ‬الكومنولث‭ ‬الأخرى‭.‬