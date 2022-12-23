جامعة الكوفة تناقش نشر التوعية عَبر الإعلام الحكومي والإلكتروني

تربية ميسان تدعم المحاضرين بالمجان وتنتظر تثبيتهم قريباً

ميسان – علي قاسم الكعبي

النجف – سعدون الجابري

أرسلت تربية ميسان للشؤون المالية، كتاب المتعاقدين من المحاضرين والإداريين، الى المحافظة، لشمولهم بموازنة العام المقبل .

وقال مدير قسم الشؤون المالية، ضياء عبد الحسين الدراجي، لـ (الزمان) امس ان (كتاب فروقات الكلف المالية اكتمل، بعد معالجة التخصيص المالي لمدة عشرة ايام، للعام الجاري)، مشيراً الى ان (المحافظة تأمل بتثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم قريباً). على صعيد متصل، اقامت جامعة الكوفة في محافظة النجف، ندوة عن الإعلام والتنمية المستدامة، وإشكاليات الواقع و تطلعات المستقبل.

واقع التنمية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهدف من الندوة بحث واقع التنمية المستدامة إعلامياً بالتعاون مع الإتصال الحكومي ووسائل الإعلام، وتوعية الجماهير بأهداف التنمية الإنمائية )، واوضح ان (الندوة تضمّنت ورقة بعنوان التنمية المستدامة في الأتصال الحكومي، قدّمتها التدريسية بكلية الآداب في الجامعة، اماني الربيعي، والتدريسي مسلم عباس بعنوان قدّم ورقة بعنوان الإعلام و التنمية المستدامة بين التحديات و الفرص، ودور الفيس بوك في توعية الجمهور ازاء قضايا التنمية المستدامة، قدّمها غزوان حمد موسى، ودور الإتصال في تحقيق التنمية المستدامة، للتدريسي مقداد حسين الموسوي).

واقامت كلية العلوم بالجامعة، حلقة نقاشية بشأن الآثار الضارة للوشم على صحة الإنسان. واوضح التدريسي في الجامعة، زيد مكي محمد، في المحاضرة، تابعته (الزمان) ان (الأضرار التي يسببها الوشم ، بحسب احتواء مواد الأحبار و الأصباغ المستخدمة، على الكاربون الأسود واكاسيد الحديد وثنائي أوكسيد التيتانيوم، و الزئبق والباريوم والنيكل و الكروم والكوبلت والعناصر الثقيلة)، ولفتت الحلقة الى (كيفية إصابة الأشخاص بالأمراض، بعد دخول الأحبار الى الجسم)، مبينة ان (هنالك اشخاصاً يتعرضون للحساسية و التهابات الجلد والأمراض المعدية بسبب الوخز، او الأدوات غير المعقمة والإصابة بسرطان الجلد احياناً).

في غضون ذلك، اوعز وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، بزيادة المساحات الخضراء داخل الحرم المدرسي ونشر ثقافة البيئة الصحية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المديريات العامة للتربية في الأنبار وميسان وصلاح الدين، نفذت حملة لتشجير عدد من الحدائق المدرسية في اقضيتها)، واضاف ان (وحدة النشاط الرياضي والمدرسي في المديريات العامة، اطلقت الأسبوع التطوعي لتشجير الحدائق المدرسية بالتعاون مع دوائر البلدية، ضمن برنامج نشر ثقافة البيئة الصحية والتأكيد على العناية بتشجير ساحات المدارس).

ورش تدريبية

واختتمت مديريات البصرة وكركوك وبابل، مع دوائر وزارة الصحة ، ومنظمة اليونيسف الدولية، فعاليات الورش التدريبية الخاصة بالصحة للمدارس. وذكر البيان ان (الورش جاءت انسجاماً مع رؤية الوزارة ، في تعزيز برامج الصحة وتنفيذها في جميع المدارس لتحسين صحة التلاميذ والطلبة)، ولفت الى ان (الملاكات الصحية شاركت بالورش في عدد من المدارس لتعزيز الصحة العامة، وفق آلية التعامل مع المخاطر الصحية التي يتعرض لها التلاميذ، وكيفية الوقاية من الأمراض الانتقالية، واهمية الإكتشاف المبكر لضعف السمع والبصر).