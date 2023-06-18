طلبة الإعدادية يستعدون لأداء إمتحانات البكالوريا

تربية النجف تحتفي بتلاميذ السادس الحاصلين على 100 بالمئة

بغداد – الزمان

النجف – سعدون الجابري

أحتفلت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف بتلاميذها الحاصلين على الدرجة الكاملة 100 بالمئة في جميع مواد الامتحان الوزاري والإدارات المدرسية للتلاميذ المكرمين بحضور مدير عام التربية مردان البديري و عدد من مديري الاقسام والتربويين و أولياء الأمور.

تسليم هدايا

وكرم البديري التلاميذ و مدراء المدارس بشهادات الشكر و التقدير بالإضافة الى تسليم الهدايا للتلاميذ الحائزين على الدرجة الكاملة في الإمتحانات الوزارية للصف السادس الإبتدائي. وقال البديري أمس (بهذه المناسبة يحق لنا أن نفتخر بما حققه طلبتنا الأعزاء من نتائج طيبة خلال الإمتحانات الوزارية للدراسة الإبتدائية لهذا العام كما في الأعوام السابقة مؤملاً أن يحصد طلبة المحافظة المراكز الأولى ضمن طلبة العراق). و هنأ عوائل التلاميذ المتفوقين و إداراتهم المدرسية و جميع الكوادر التربوية بنسب النجاح المتقدمة التي حققتها محافظة النجف. ويستعد اكثر من 650 ألف طالب لاداء امتحانات السادس الاعدادي النهائية بعد اعلان التربية انجاز جميع التحضيرات قبل نحو شهر. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة ابلغت الطلبة ومنذ وقت مبكر بمواعيد الامتحانات النهائية ،وجرى الاستعداد لها قبل أشهر وأكدت مراراً بأن الامتحانات بموعدها ولا تتغير لأن هناك سياقات مؤسسية وهي ترتبط بمواعيد وتعاون مع وزارات وجهات أخرى أمنية وخدمية وما بقي يومين فقط والتحضيرات كاملة) واضاف (لماذا تتركون المنهج الدراسي وتتمسكون بالهواتف النقالة والكروبات ،فكل هذا الوقت يجب توفيره للامتحانات التي اصبحت قريبة) واشار الى ان (واجبنا الوظيفي ومن مسؤولية تربوية وأبوية يُحتّم علينا ان نقف معكم حتى في هذا الموقف ونعيد لنكرر ونبلغكم بأن الامتحانات اقتربت اذهبوا للقراءة والدراسة واتركوا الهواتف النقالة والكروبات فهذا مستقبلكم فلا تضيعوه). اكدت التربية النيابية، وجود قرار بإلغاء نظام الأحيائي والتطبيقي والعودة إلى العلمي والأدبي. وقال نائب رئيس اللجنة محمود القيسي انه (بعد الاستفسارات العديدة التي وصلتنا من أبنائنا الطلبة واللغط الي تم نشره في بعض وسائل الإعلام بشأن نظام الأحيائي والتطبيقي ،نؤكد وجود قرار بإلغاء نظام الأحيائي والتطبيقي والعودة إلى العلمي والأدبي).

خيار الإمتحانات

واضاف ان (الطلبة الذين سيُكملون هذه السنة في الفرعين المذكورينوضعت لهم الوزارة خيار امتحان درس أو درسين بنظام المحاولات ،أما الراسبون بالكامل فسيُعتبر العام عدم رسوب حتى لا يؤثر عليهم ولا تضيع حقوقهم ) وتابع انه (من حقّ الراسبين هذا العام بدرس أو درسين العمل بنظام المحاولات أو إعادة السنة في الفرع العلمي وتعتبر السنة عدم رسوب له).