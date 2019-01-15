(الزمان) تقدم نصائح لأولياء الطلبة والإمتحانات على الأبواب

تربويون: التركيز على الدرجات النهائية وليس عملية التعلّم ظاهرة غير سليمة

بغداد – الزمان

يرتبط الامتحان بالقلق والخشية من الفشل. فكيف نتجاوز هذا الهاجس في الايام الصعبة ونحن على ابواب امتحانات نصف السنة؟ بالتأكيد يتم ذلك بالتعاون بين المدرسة والبيت.وعن ذلك قالت المرشدة التربوية أمل جعفر(إن الجانب النفسي هام جدا، خاصة في فترة الاختبارات، وأن البرامج الإرشادية هامة جدا والتي تكون طيلة أيام العام الدراسي) مؤكدة (ان الأجواء النفسية المريحة مطلوبة جدا، خاصة فترة الاختبارات، سواء من قبل المدرسة أو المنزل).وقالت مديرة لاحدى المدارس الثانوية ببغداد (قبل ايام طالعت في احدى الصحف العربية فكرة ساعمل على تنفيذها في المدرسة ايام الامتحانات ومحورها مسميات تطلقها المدارس على قاعات الاختبارات للحد من رهبة الامتحان مثل :صناع التميز، عالم الإبداع، مرحبا بمن تزهر القاعة بوجودها، مستقبلي أمامي، سأصل إلى القمة، أميرات الموقف، اختباري متعة، لان ذلك بالتأكيد يسهم إلى حد كبير في رفع معنويات الطالبات).

برامج ارشادية

ويشير خبراء الى (وجود العديد من البرامج الارشادية التي تؤثر وبشكل إيجابي على نفسية الطلبة وتخفف من حدة التوتر الذي قد يشعرون به، وهو ما يعرف بقلق الاختبارات ).

وعند سؤال الطالبة جميلة العنزي عن الاشياء التي تجعلها تشعر بالراحة في فترة الامتحانات قالت (إن أهم ما يميز تلك الفترة هي البشاشة التي نلاحظها على وجوه المدرسات والتي تشعرنا بالراحة النفسية، والهدوء، خاصة في هذه الأجواء، والعبارات الترحيبية الصباحية،و أيضا مراعاة المراقبات لظروف بعض الطالبات).مؤكدة(أن الرهبة التي كنا نشعر بها تراجعت، ولم تعد كما كانت عليه من قبل كحالة الاستنفار من قبل جميع الأسرة، فالأمر الآن قد تغير وتبدل، فالكل يهمه الراحة النفسية للطالب، سواء من قبل الأسرة أو المجتمع أو المدرسة )مبينة (ان للقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف وغيرها دور في التنوير في هذا المجال).وقال خبراء انه(اعتاد الأبناء – من أية مرحلة عمرية – على التركيز على الدرجات النهائية وليس عملية التعلم نفسها وما يتعلمونه وهذه ظاهرة غير سليمة. أما بالنسبة لأبناءنا في مرحلة المراهقة، فالأمر أكثر تعقيدا. فهم يعانون من المزاج المتقلب في هذه السن وكذلك التوتر والقلق والخوف من الامتحان والمعدل الواجب الحصول عليه)مضيفين ( من أجل هذا، هناك نصائح لمساعدتهم في التعامل مع تلك التحديات وقت الامتحانات: وهي ان مقدار معقول من التوتر.. مفيد، فالمقدار المعقول من التوتر يدفع الطالب للاهتمام بتحقيق النتائج المرجوة. فإذا تمتع بدرجة مناسبة من التوتر والقلق سوف يبذل جهدا لتحقيق تلك المهمة. أما إذا زاد التوتر عن الحد المطلوب فربما تعرض لضغط عصبي وأثر أيضا على أفراد الأسرة بهذا الضغط وأضرهم كثيرا. وإذا انعدم التوتر ولم يشعر الطالب بالقلق أبدا حيال النتيجة فلن يهتم على الإطلاق.كما يجب السماح للابناء بممارسة نشاط ما ينفسون به عن توترهم: للأسف، في مجتمعنا، يركز المجتمع كله على الامتحانات والنتيجة النهائية. هذه هي الحقيقة بالرغم من مرارتها. لذلك فالسماح للابن بممارسة نشاط ما لينفس به عن توتره ويعبر به عن نفسه ويقضي به وقتا ممتعا يكون ضروريا في هذه الظروف. فمثلا، تشجيع الابناء على ممارسة رياضة ما او الانضمام لجمعية أعمال خيرية أو حتى أن يتواصل مع أصدقاءه والعائلة. فهذه النشاطات تؤثر إيجابيا على الأبناء عندما يبحثون عن تنفيس صحي ومقبول في هذا الظرف. كما يحتاج أبناءنا إلى أن يكون لديهم دافع أكبر من مجرد درجات في الشهادة. عندما يفهم الابن أهمية أن يتعلم وعندما يعرف لماذا عليه السعي للحصول على درجات عالية وعندما مناقشته في خيارات مستقبله وحياته المهنية المقبلة ، فسوف نجده يتعلم ويفهم ويعمل جديا للحصول على درجات عالية. وللتشجيع قوة سحرية لا تخيب أبدا. كلما كان الاهل ايجابيون مع ما ينجزونه الابناء في المدرسة ، فان ذلك سيدفعهم للاهتمام أكثر وأكثر وسيحبون أن يكونوا دائما عند حسن ظن الاهل.

افعال سلبية

أما إذا قلل الاب او الام من مجهودات الابن “او الابنة” وأحبطتِه بكلمات وأفعال سلبية، فسوف يفقد الرغبة في بذل الجهد.. وسيدخلان حربا لا معنى لها. لذا يجب المحافظة على الطاقة الإيجابية ).وتقدم الأخصائية التربوية والنفسية امنية سالم ، بعض الارشادات الواجب على أولياء الأمور اتباعها مع الأولاد في أيام الامتحانات منها : اختيار أوقات مناسبة للمذاكرة، وليس بمجرد عودتهم من امتحان سابق، ومراعاة البدء بالمواد الأكثر تركيزًا، ثم التدرج بالأسهل.مراعاة الفواصل وأوقات الراحة، وليس حشو الدماغ على طول الوقت. وشرب السوائل بكثرة، وخاصة المحلاة بالعسل للتركيز، ولأن المخ يحتاج إلى الماء لكي يبقى نشيطًا.

مع تقديم المأكولات الغنية بأوميغا 3 والزنك للطفل وبصور مختلفة. وإشعار ابنك بأن المذاكرة شيء جميل وليست عقابًا، وهي في النهاية وسيلة لما يتمناه.ومن الضروري التحكم في أعصابنا، حتى لا نخسرهم أو نؤذي مشاعرهم حين يخطئون فضلا على تجنب التهديد والوعيد والتخويف.ومعرفة أن هناك فروقًا فرديةً، فليس من الضروري أن يكون أولادنا متفوقين في جميع المواد،ولا ننسى ضرورة التشجيع ثم التحفيز).