ترامب يتلقى صفعة من نائِبِه – حسين الصدر

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ترامب – الرئيس الامريكي السابق – من أخطر النرجسيين وأبرزهم على سطح هذا الكوكب ..

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ورغم كل المواخذات الخطيرة التي سُجلت عليه اثناء رئاسته المشؤومة فانه بدأ يعيد العُدّة لترشيح نفسه للرئاسة الامريكية في انتخابات 2024 من الآن ..

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واذا كان ” الجنون فنوناً ” فانّ هناك مَنْ يُضارعه في سماته ويتفاعل مع طروحاته ..!!

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غير أنَّ الضربة الموجعة جاءته من نائبه ( بنس ) الذي حمّله مسؤولية الهجوم على الكونغرس .

وهذا يعني أنّ – مسألة الرئاسة الامريكية ليست كما يحسبها سهلةً ولن تثنى له الوسادة ثانية مهما فعل .

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ان الصراع بين العقلانية والعشوائية محتدم منذ قديم الزمان وكانت

فصول هذا الصراع جلية واضحة ايام رئاسة ترامب .

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وخلاصة القول :

انّ الأمر بالهجوم على الكونغرس الامريكي، والآمر بقتل الشهيدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والمهندس ابي مهدي – رحمهما الله – والتهرب من دفع الضرائب ، واخفاء وثائق مهمة سرية في منزله خلافا للقانون، تثبت انه رجل خؤون لا يوثق به على الاطلاق .