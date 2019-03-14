ترامب يتحدث عن إمكانية “لا محدودة” لاتفاق تجاري مع بريطانيا

واشنطن,-(أ ف ب) – أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس على وجود إمكانية “لا محدودة” لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في وقت يواجه بريكست أزمة في البرلمان البريطاني.

وقال ترامب عبر تويتر “حكومتي جاهزة للتفاوض على اتفاق تجاري كبير مع المملكة المتحدة. الإمكانية لا محدودة”.

وينتظر أنصار بريكست بفارغ الصبر إبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة بعد وقت قصير من انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أشار ترامب إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أخطأت بتوقيعها اتفاقا قد يعرقل التوصل إلى اتفاق تجاري بين لندن وواشنطن مستقبلا.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “ذي صن” في أول زيارة رسمية أجراها إلى بريطانيا، قال ترامب إنه سيتفاوض مع بروكسل بشكل “مختلف للغاية”.

وكشفت ماي لاحقا أن ترامب نصحها بملاحقة الاتحاد الأوروبي قضائيا.