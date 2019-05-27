أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور قمة مكة

ترامب يؤكد عدم سعي الولايات المتحدة إلى تغيير النظام في إيران

{ طوكيو – (أ ف ب): أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الاثنين أن الولايات المتحدة “لا تسعى إلى تغيير النظام” في إيران في حين أن التوترات بين البلدين تتصاعد مع نشر واشنطن قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب في في طوكيو حيث يقوم بزيارة دولة “أعرف العديد من الأشخاص من إيران. إنهم أشخاص رائعون، (إيران) لديها فرصة أن تكون بلداً رائعاً مع القيادة نفسها”. وأضاف “نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد فقط أن أوضح ذلك. نسعى إلى زوال الأسلحة النووية”. وتابع “لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق”. وكرر الرئيس الأميركي الاثنين انتقاداته لـ”الاتفاق الإيراني الفظيع″ لكنه قال إنه منفتح على مفاوضات جديدة. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي “أعتقد أننا سنبرم اتفاقا” مع طهران. وقبل ساعات قليلة، قال ترامب “أعتقد فعلا أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً”.

أسلحة نووية

من جهة أخرى، وصف الرئيس الأميركي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بأنه رجل “ذكي جداً” ويدرك الضرورة بالنسبة إليه للتخلي عن الأسلحة النووية. وقال إن كيم “يعرف أنه بالنووي وحده يمكن أن تحصل أشياء سيئة. إنه رجل ذكي جداً، يدرك ذلك جيداً”، مضيفاً أن كوريا الشمالية لديها “إمكانات اقتصادية هائلة”. ورفض مرة أخرى عمليات إطلاق صواريخ أجرتها بيونغ يانغ في وقت سابق من الشهر الجاري، واعتبرها مستشار الأمن القومي جون بولتون أنها تمثل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة. وقال ترامب إن مسؤولين في الإدارة الأميركية “يرون أن (الصواريخ) كان من الممكن أن تشكل انتهاكاً (…) أرى ذلك أن رجلاً ربما يريد جذب الانتباه”.

إثارة قضية

وكرر آبي رغبته لقاء كيم شخصياً خصوصاً لإثارة قضية المواطنين اليابانيين المخطوفين لدى بيونغ يانغ، وقال إن ترامب يدعم مساعيه لإجراء محادثات مباشرة. وبالإضافة إلى كوريا الشمالية، ركّز ترامب وآبي على التجارة بينما بدأت واشنطن وطوكيو مفاوضات لتقليص ما وصفه الرئيس الأمريكي بأنه “خلل تجاري كبير لا يصدق”. وأشار ترامب إلى أنه لن يتمّ التوصل إلى اتفاق نهائي إلا بعد انتخابات مجلس الشيوخ الياباني في تموز/يوليو، لكنه قال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق “سيفيد كلي اقتصادينا”. وأكد أيضاً أن “اليابان “أعلنت نيتها شراء 105 مقاتلات (أميركية) جديدة من طراز اف-35” مضيفاً أن هذه الصفقة “ستمنح اليابان أكبر أسطول من طراز اف-35 من (أسطول) أي حليف للولايات المتحدة”. ولفت ترامب إلى أن هناك “فرصا جيدة جدا” للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، رغم الاجراءات الانتقامية الأخيرة المتبادلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقال “أعتقد أن خلال بعض الوقت في المستقبل، ستبرم الصين والولايات المتحدة اتفاقا تجاريا رائعا ونحن نتطلع إلى ذلك”.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى يوم الأحد دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية لحضور قمتين في مدينة مكة المكرمة في 30 مايو أيار. وكان الملك سلمان اقترح عقد قمتين في مكة لمناقشة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة وتلك التي استهدفت أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.