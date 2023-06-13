ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء..هل ينجو؟

ميامي‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان

مثل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬التهم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإساءة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أسرار‭ ‬حكومية،‭ ‬في‭ ‬أخطر‭ ‬تحقيقات‭ ‬جنائية‭ ‬تهدد‭ ‬بعرقلة‭ ‬محاولته‭ ‬الفوز‭ ‬مجددا‭ ‬بمقعد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬

وسمح‭ ‬القضاة‭ ‬لترامب‭ ‬بمغادرة‭ ‬مقر‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شروط،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬في‭ ‬الحال‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬افادته‭.‬

فيما‭ ‬كان‭ ‬انصاره‭ ‬يتظاهرون‭ ‬قرب‭ ‬المحكمة‭ ‬ووصل‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬موكب‭ ‬كبير‭. ‬

وعُزِّزت‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬حول‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬ميامي‭ ‬حيث‭ ‬يرد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬قضية‭ ‬جنائية‭ ‬فدرالية‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬أميركي‭ ‬سابق‭.‬وقال‭ ‬السيناتور‭ ‬تيد‭ ‬كروز‭ ‬ان‭ ‬اللائحة‭ ‬الموجهة‭ ‬ضد‭ ‬ترامب‭ ‬تمثل‭ ‬اساءة‭ ‬لاستخدام‭ ‬السلطة‭.‬

وأوضح‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬سيُحاكم‭ ‬مثلما‭ ‬يحاكم‭ ‬المتهمون‭ ‬الآخرون‭. ‬ستؤخذ‭ ‬بصماته‭ ‬رقميا‭ ‬وستحمّل‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬المحكمة‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬تنشر‭ ‬للجمهور‭.‬

كان‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬ترامب‭ ‬تجمعوا‭ ‬قرب‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬مثوله‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬15‭,‬00‭ (‬19,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أشخاص‭ ‬كانوا‭ ‬يضعون‭ ‬قبعات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لنجعل‭ ‬أميركا‭ ‬عظيمة‭ ‬مجددا‮»‬‭ ‬وفيما‭ ‬حمل‭ ‬آخر‭ ‬لافتة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬إنديكت‭ ‬جاك‭ ‬سميث‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬المحقق‭ ‬الخاص‭ ‬المكلّف‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭. ‬وكانت‭ ‬الشرطة‭ ‬مستعدة‭ ‬لحدوث‭ ‬احتجاجات‭ ‬واضطرابات‭ ‬محتملة،‭ ‬لكنّ‭ ‬الأجواء‭ ‬كانت‭ ‬احتفالية‭ ‬مع‭ ‬بث‭ ‬محطة‭ ‬إذاعية‭ ‬محلية‭ ‬موسيقى‭ ‬السالسا‭ ‬الكوبية‭. ‬وانتقد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬سيتوجه‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬المحكمة‭ ‬الفدرالية‭ ‬ضمن‭ ‬موكب‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تستغرق‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬الغولف‭ ‬الذي‭ ‬يملكه‭ ‬في‭ ‬ميامي،‭ ‬على‭ ‬منصته‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشل‮»‬‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سميث‭ ‬واصفا‭ ‬إياه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أخرق‮»‬‭. ‬ويواجه‭ ‬ترامب‭ ‬31‭ ‬تهمة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بوثائق‭ ‬سرية‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وجرائم‭ ‬أخرى‭.‬وقال‭ ‬الجمهوري‭ ‬إنه‭ ‬سيدفع‭ ‬ببراءته‭ ‬لكنه‭ ‬لن‭ ‬يدلي‭ ‬بأي‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجلسة‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬للمذيع‭ ‬المحافظ‭ ‬هوي‭ ‬كار‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬سأقول‭ ‬فقط‭ ‬غير‭ ‬مذنب‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أرتكب‭ ‬خطأ‭. ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالسجلات‭ ‬الرئاسية‭ ‬ليس‭ ‬حتى‭ ‬حدثا‭ ‬إجراميا‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬إجرام‭ ‬هنا‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬سخيف‮»‬‭. ‬والملياردير‭ ‬الذي‭ ‬سيكمل‭ ‬عامه‭ ‬السابع‭ ‬والسبعين‭ ‬الأربعاء‭ ‬متّهم‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بأسرار‭ ‬حكومية‭ ‬أخذها‭ ‬معه‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬إلى‭ ‬دارته‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬لدى‭ ‬انتهاء‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬وبرفضٍ‭ ‬إعادتها‭ ‬والتآمر‭ ‬لعرقلة‭ ‬عمل‭ ‬المحقّقين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يسعون‭ ‬لاستعادتها‭. ‬ويتهم‭ ‬أيضا‭ ‬بكشف‭ ‬أسرار‭ ‬أميركية‭ ‬حساسة‭ ‬لأشخاص‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬تصاريح‭ ‬أمنية،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬واجهها،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬السجن‭. ‬وتعهد‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬للحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬القضية،‭ ‬مطلقا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حملة‭ ‬تتواجه‭ ‬فيها‭ ‬معركتان،‭ ‬قانونية‭ ‬وانتخابية‭.‬وتتضمّن‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬49‭ ‬صفحة،‭ ‬صوراً‭ ‬تظهر‭ ‬الصناديق‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬الأرشيف‭ ‬الوطني‭ ‬مكدسة‭ ‬في‭ ‬قاعات‭ ‬رقص‭ ‬وغرف‭ ‬نوم‭ ‬وحمّام‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬مارالاغو،‭ ‬مقر‭ ‬سكن‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬بالم‭ ‬بيتش‭. ‬ورفض‭ ‬الرئيس‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬واعتبرها‭ ‬‮«‬سخيفة‮»‬‭. ‬

وتمّ‭ ‬تعزيز‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬محكمة‭ ‬ويلكي‭ ‬دي‭ ‬فيرغسون‭ ‬جونيور‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬جماعات‭ ‬يمينية‭ ‬عزمها‭ ‬على‭ ‬التظاهر‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬فرع‭ ‬محلي‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬براود‭ ‬بويز‮»‬‭ ‬المتطرفة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬ميامي‭ ‬الجمهوري‭ ‬فرانسيس‭ ‬سواريز‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الغد‭ ‬سلمياً‭. ‬نشجّع‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬مسالمين‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬مشاعرهم‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬الجلسة‭ ‬جوا‭ ‬إلى‭ ‬ناديه‭ ‬للغولف‭ ‬في‭ ‬بيدمنستر‭ ‬بنيوجيرزي‭ ‬ليعيد‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬براءته‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬أنصاره‭.‬

وليست‭ ‬تلك‭ ‬المتاعب‭ ‬القانونية‭ ‬الوحيدة‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق،‭ ‬إذ‭ ‬يتهم‭ ‬بالاحتيال‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬جلساتها‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬القادم‭.‬

وينظر‭ ‬المحقق‭ ‬الخاص‭ ‬جاك‭ ‬سميث‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬تحقيقات‭ ‬قضية‭ ‬الوثائق‭ ‬السرية،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬الكابيتول‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬بينما‭ ‬ينظر‭ ‬محققون‭ ‬فدراليون‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬مساع‭ ‬له‭ ‬لقلب‭ ‬نتيجة‭ ‬انتخابات‭ ‬2020‭.‬

‭- ‬العين‭ ‬بالعين‭ -‬

اتحد‭ ‬حلفاء‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬ومنافسوه‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬دفاعا‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬الأخير‭ ‬له،‭ ‬فشجبوا‭ ‬استخدام‭ ‬الحكومة‭ ‬القضية‭ ‬‮«‬سلاحا‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬المحافظين‭.‬

واجه‭ ‬بعض‭ ‬المشرعين‭ ‬الجمهوريين‭ ‬انتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬خطاباتهم‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحض‭ ‬على‭ ‬العنف،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬لويزيانا‭ ‬كلاي‭ ‬هيغينز‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬‮«‬شد‭ ‬الأحزمة‮»‬،‭ ‬والنائب‭ ‬عن‭ ‬أريزونا‭ ‬أندي‭ ‬بيغز‭ ‬الذي‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬بلغنا‭ ‬الآن‭ ‬مرحلة‭ ‬الحرب‭. ‬العين‭ ‬بالعين‮»‬‭.‬

تُعرف‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لفلوريدا‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬محكمة‭ ‬صاروخية‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬تعبير‭ ‬عامي‭ ‬يستخدم‭ ‬للدلالة‭ ‬على‭ ‬المحاكم‭ ‬التي‭ ‬تضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العدالة‭ ‬السريعة‭ ‬أو‭ ‬البتّ‭ ‬بالقضايا‭ ‬بشكل‭ ‬سريع،‭ ‬بحيث‭ ‬لم‭ ‬تستبعد‭ ‬السلطات‭ ‬استكمال‭ ‬المحاكمة‭ ‬قبل‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬

وسينصبّ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأوّلية‭ ‬على‭ ‬القاضية‭ ‬آيلين‭ ‬كانون،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬الذين‭ ‬عيّنهم‭ ‬ترامب‭ ‬وتمّ‭ ‬اختيارها‭ ‬لهذه‭ ‬القضية‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬وسيكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬هائل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سرعة‭ ‬تحرّك‭ ‬الأمور‭. ‬

أصدرت‭ ‬كانون‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬لصالح‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬ما‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬عرقلة‭ ‬التحقيقات‭ ‬لأسابيع،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬محافظة‭ ‬بأنّها‭ ‬تصرفت‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬سلطتها‭.‬

وسيشرف‭ ‬قاض‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬جلسة‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭.‬