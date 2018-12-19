ترامب‭ ‬يقرر‭ ‬سحب‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭.. ‬والأكراد‭ ‬أمام‭ ‬مصير‭ ‬مجهول

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاربعاء‭ ‬انه‭ ‬سيسحب‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬حقق‭ ‬هدفه‭ ‬القاضي‭ ‬بالحاق‭ ‬“هزيمة‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬لم‭ ‬يشأ‭ ‬كشفه‭ ‬هويته‭ ‬“إنه‭ ‬انسحاب‭ ‬كامل”‭ ‬سيحصل‭ ‬“في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت”،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬“القرار‭ ‬اتخذ‭ ‬أمس”‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وهذا‭ ‬القرار‭ ‬سيجعل‭ ‬للدول‭ ‬الاقليمية‭ ‬اليد‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وسيمكن‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للنفوذ‭ ‬الكردي‭ . ‬وينتشر‭ ‬نحو‭ ‬الفي‭ ‬جندي‭ ‬اميركي‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهدف‭ ‬محاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وتدريب‭ ‬قوات‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬استعادتها‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭. ‬وكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬“لقد‭ ‬هزمنا‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬السبب‭ ‬الوحيد‭ ‬لوجودنا‭ ‬خلال‭ ‬رئاسة‭ ‬ترامب”‭. ‬وحذر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬من‭ ‬انسحاب‭ ‬اميركي‭ ‬متسرع‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬ان‭ ‬يخلي‭ ‬الساحة‭ ‬لحلفاء‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمهم‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬أكد‭ ‬مرارا‭ ‬استعداده‭ ‬لسحب‭ ‬الجنود‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وخصوصا‭ ‬انه‭ ‬انتخب‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬شعار‭ ‬“اميركا‭ ‬اولا”‭.‬

وتبنى‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الرئاسية‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬تدخل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬يكلف‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬انفاقها‭ ‬لحساب‭ ‬المكلفين‭ ‬الاميركيين‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تترك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لاطراف‭ ‬“آخرين”‭ ‬وخصوصا‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬القيام‭ ‬بالعمل‭ ‬الميداني‭. ‬لكن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬ادارة‭ ‬ترامب‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬اراء‭ ‬متباينة‭ ‬حيال‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الحساس‭. ‬وفي‭ ‬الربيع‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬المسالة‭ ‬مطروحة‭ ‬على‭ ‬الطاولة،‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬وسط‭ ‬بدون‭ ‬الإساءة‭ ‬إلى‭ ‬ترامب‭. ‬واعلنت‭ ‬الادارة‭ ‬ان‭ ‬الانسحاب‭ ‬يبقى‭ ‬“هدفا”،‭ ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬تحديد‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭. ‬والأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬فقط،‭ ‬كان‭ ‬مبعوث‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للتحالف‭ ‬دولي‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬بريت‭ ‬ماكغورك‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الاميركيين‭ ‬سيبقون‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬للصحافة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬“حتى‭ ‬لو‭ ‬ان‭ ‬نهاية‭ ‬الخلافة‭ ‬باتت‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬اليد‭ ‬الان،‭ ‬فإن‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬أطول‭ ‬بكثير”‭ ‬لأن‭ ‬“هناك‭ ‬خلايا‭ ‬سرية”‭ ‬و‭ ‬“لا‭ ‬أحد‭ ‬ساذج‭ ‬لدرجة‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬سيختفي”‭ ‬بين‭ ‬عشية‭ ‬وضحاها‭.‬

وتابع‭ ‬ماكغورك‭ ‬“لا‭ ‬أحد‭ ‬يقول‭ ‬أن‭ ‬المهمة‭ ‬قد‭ ‬أنجزت‭. ‬بالطبع‭ ‬لقد‭ ‬تعلمنا‭ ‬دروسا‭ ‬كثيرة‭. ‬لذا،‭ ‬نحن‭ ‬نعرف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬فقط‭ ‬حزم‭ ‬الامتعة‭ ‬والرحيل‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحرير‭ ‬الأراضي”‭.‬

وطالما‭ ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬من‭ ‬انسحاب‭ ‬متسرع‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

وصرح‭ ‬ماتيس‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬“يتعين‭ ‬ان‭ ‬نتجنب‭ ‬ترك‭ ‬فراغ‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستغله‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يدعمه”‭.‬

وسارع‭ ‬السناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬ليندسي‭ ‬غراهام‭ ‬الى‭ ‬ابداء‭ ‬تحفظاته‭ ‬الاربعاء،‭ ‬معتبرا‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ ‬“انسحاب‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬الاميركية‭ ‬الصغيرة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬سيكون‭ ‬خطأ‭ ‬فادحا،‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬(الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬السابق‭ ‬باراك)‭ ‬اوباما”‭.‬

واضاف‭ ‬“لم‭ ‬يتم‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬الحاق‭ ‬هزيمة‭ ‬بتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬التي‭ ‬زرتها‭ ‬للتو”‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬ايلان‭ ‬غولدنبرغ‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الرفيع‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬اوباما‭ ‬“نحن‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬ارتكاب‭ ‬الخطأ‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬ارتكبناه‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬خلال‭ ‬الاعوام‭ ‬العشرين‭ ‬الفائتة”‭.‬