ترامب‭ ‬يقرر‭ ‬سحب‭ ‬قواته‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭.. ‬والأكراد‭ ‬أمام‭ ‬مصير‭ ‬مجهول

واشنطن – الزمان
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء انه سيسحب قواته من كل الاراضي السورية معتبرا انه حقق هدفه القاضي بالحاق “هزيمة بتنظيم داعش وقال مسؤول لم يشأ كشفه هويته “إنه انسحاب كامل” سيحصل “في أسرع وقت”، موضحا أن “القرار اتخذ أمس” الثلاثاء. وهذا القرار سيجعل للدول الاقليمية اليد العليا في سوريا وسيمكن تركيا من وضع حد للنفوذ الكردي . وينتشر نحو الفي جندي اميركي حاليا في شمال سوريا، معظمهم من القوات الخاصة بهدف محاربة تنظيم الدولة الاسلامية وتدريب قوات محلية في المناطق التي تمت استعادتها من الجهاديين. وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر “لقد هزمنا تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ، وهو السبب الوحيد لوجودنا خلال رئاسة ترامب”. وحذر عدد من المراقبين من انسحاب اميركي متسرع من سوريا من شأنه ان يخلي الساحة لحلفاء نظام الرئيس بشار الاسد، وفي مقدمهم روسيا وايران. وكان ترامب أكد مرارا استعداده لسحب الجنود من سوريا وخصوصا انه انتخب على اساس شعار “اميركا اولا”.
وتبنى هذا الخطاب خلال حملته الرئاسية معتبرا ان تدخل الولايات المتحدة في الشرق الاوسط يكلف مليارات الدولارات، داعيا الى انفاقها لحساب المكلفين الاميركيين على ان تترك الولايات المتحدة لاطراف “آخرين” وخصوصا دول الخليج القيام بالعمل الميداني. لكن العديد من اعضاء ادارة ترامب عبروا عن اراء متباينة حيال هذا الملف الحساس. وفي الربيع الماضي، عندما كانت المسالة مطروحة على الطاولة، تم التوصل الى حل وسط بدون الإساءة إلى ترامب. واعلنت الادارة ان الانسحاب يبقى “هدفا”، لكن بدون تحديد جدول زمني. والأسبوع الماضي فقط، كان مبعوث الولايات المتحدة للتحالف دولي ضد الجهاديين بريت ماكغورك يؤكد أن الاميركيين سيبقون لبعض الوقت في سوريا. وقال للصحافة في واشنطن “حتى لو ان نهاية الخلافة باتت في متناول اليد الان، فإن الانتهاء من تنظيم الدولة الاسلامية سيستغرق وقتا أطول بكثير” لأن “هناك خلايا سرية” و “لا أحد ساذج لدرجة القول إنه سيختفي” بين عشية وضحاها.
وتابع ماكغورك “لا أحد يقول أن المهمة قد أنجزت. بالطبع لقد تعلمنا دروسا كثيرة. لذا، نحن نعرف أنه لا يمكننا فقط حزم الامتعة والرحيل بمجرد أن يتم تحرير الأراضي”.
وطالما حذر وزير الدفاع جيم ماتيس من انسحاب متسرع من سوريا.
وصرح ماتيس في حزيران/يونيو الماضي “يتعين ان نتجنب ترك فراغ في سوريا يمكن أن يستغله نظام الأسد أو من يدعمه”.
وسارع السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الى ابداء تحفظاته الاربعاء، معتبرا عبر تويتر ان “انسحاب هذه القوة الاميركية الصغيرة من سوريا سيكون خطأ فادحا، على طريقة (الرئيس الاميركي السابق باراك) اوباما”.
واضاف “لم يتم حتى الان الحاق هزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق ولا في افغانستان التي زرتها للتو”.
بدوره، قال ايلان غولدنبرغ الدبلوماسي الرفيع السابق في ادارة اوباما “نحن على وشك ارتكاب الخطأ نفسه الذي ارتكبناه مرارا في الشرق الاوسط خلال الاعوام العشرين الفائتة”.