ترامب‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬نائبة‭ ‬طالبت‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الأول‭ ‬باقالته‭ : ‬يعلمون‭ ‬انهم‭ ‬خاسرون

واشنطن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

استهلّت‭ ‬النائبة‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬رشيدة‭ ‬طليب‭ ‬مهامها‭ ‬الخميس‭ ‬بالتوعد‭ ‬ببدء‭ ‬إجراءات‭ ‬إقالة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬بعبارة‭ ‬نابية،‭ ‬مثيرةً‭ ‬غضب‭ ‬الجمهوريين‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬الجديد‭ ‬ذي‭ ‬الأغلبية‭ ‬الديموقراطية‭. ‬وادت‭ ‬امس‭ ‬النائبة‭ ‬الهان‭ ‬عمر‭ ‬القسم‭ ‬على‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬وهي‭ ‬محجبة‭ ‬من‭ ‬اصول‭ ‬صومالية‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تدلي‭ ‬بتصريحات‭ .‬

وجرى‭ ‬تداول‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يظهر‭ ‬طليب‭ ‬وهي‭ ‬تتحدّث‭ ‬عن‭ ‬ترامب،‭ ‬فيما‭ ‬ردّ‭ ‬الأخير‭ ‬مستبعداً‭ ‬البدء‭ ‬بإجراءات‭ ‬إقالته،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬الجمعة‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬بعد‭ ‬ادائها‭ ‬اليمين‭ ‬الخميس‭ ‬قالت‭ ‬طليب‭ ‬وهي‭ ‬ابنة‭ ‬مهاجرين‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬أمام‭ ‬مؤيديها‭ ‬«الناس‭ ‬يحبونك،‭ ‬وتربح»‭. ‬وأضافت‭ ‬«عندما‭ ‬ينظر‭ ‬إليك‭ ‬ابنك‭ ‬ويقول‭ ‬+أمي،‭ ‬انظري‭ ‬لقد‭ ‬فزتِ،‭ ‬المتنمرون‭ ‬لا‭ ‬يفوزون+‭ ‬فأجبته‭ ‬+هم‭ ‬لا‭ ‬يكسبون‭ ‬لأننا‭ ‬سنذهب‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬وسنقيل‭ ‬ذاك‭ ‬اللعين+»‭.‬

ورد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬«كيف‭ ‬يمكن‭ ‬البدء‭ ‬بإقالة‭ ‬رئيس‭ ‬ربما‭ ‬ربح‭ ‬أعظم‭ ‬انتخابات‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬لم‭ ‬يرتكب‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬–لا‭ ‬تعامُل‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬تعاملوا‭ ‬معها–‭ ‬وسجل‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عامين‭ ‬مقارنة‭ ‬بكل‭ ‬الرؤساء،‭ ‬وهو‭ ‬أكثر‭ ‬الرؤساء‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬93%؟»‭. ‬وتابع‭ ‬«هم‭ ‬فقط‭ ‬يريدون‭ ‬إقالتي‭ ‬لأنهم‭ ‬يعلمون‭ ‬أنهم‭ ‬عاجزون‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬نجاح‭ ‬يفوق‭ ‬طاقتهم‭ ‬على‭ ‬الاحتمال!»‭.‬

وطليب‭ ‬(42‭ ‬عاماً)،‭ ‬المحامية‭ ‬السابقة‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬أول‭ ‬امرأتين‭ ‬مسلمتين‭ ‬تدخلان‭ ‬الكونغرس‭ ‬وجعلت‭ ‬إقالة‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬حملتها‭ ‬الانتخابية‭.‬

وهي‭ ‬تنتقد‭ ‬ترامب‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل،‭ ‬وأوقفت‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬لمقاطعتها‭ ‬خطاباً‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭. ‬وفي‭ ‬الصباح‭ ‬الذي‭ ‬دخلت‭ ‬فيه‭ ‬الكونغرس،‭ ‬اعتبرت‭ ‬طليب‭ ‬في‭ ‬مقالة‭ ‬مشتركة‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديترويت‭ ‬فري‭ ‬برس»‭ ‬ترامب‭ ‬«تهديداً‭ ‬مباشراً‭ ‬وجِدياً‭ ‬لبلدنا»‭.‬

وتابعت‭ ‬«بحوزتنا‭ ‬أدلة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬ارتكب‭ ‬مخالفات‭ ‬تستدعي‭ ‬الإقالة»،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬«في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يمرّ،‭ ‬يوقع‭ ‬ترامب‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يتعرضون‭ ‬للأذى‭ ‬بسبب‭ ‬أفعال‭ ‬الرئيس‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬القانون‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬إزالة‭ ‬الأذى‭ ‬الذي‭ ‬يسببه‭ ‬لشعبنا»‭.‬

وكتبت‭ ‬«الآن‭ ‬حان‭ ‬وقت‭ ‬بدء‭ ‬إجراءات‭ ‬الإقالة»‭.‬

فاز‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬بالأغلبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬تحول‭ ‬كبير‭ ‬لموازين‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬الكونغرس،‭ ‬فيما‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬تقييد‭ ‬تقلبات‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تبقى‭ ‬فرضية‭ ‬البدء‭ ‬بإجراءات‭ ‬الإقالة‭ ‬أمراً‭ ‬بعيداً‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬التوازن‭ ‬الحالي‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجلس‭ ‬الشيوخ‭.‬