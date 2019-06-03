ترامب‭ ‬يحظى‭ ‬باستقبال‭ ‬ملكي‭ ‬وسط‭ ‬استياء‭ ‬المعارضة‭ ‬من‭ ‬تدخله‭ ‬في‭ ‬بريكست

الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬يستهل‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬بريطانيا‭ ‬بمهاجمة‭ ‬عمدة‭ ‬لندن

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

حظي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاثنين‭ ‬باستقبال‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬وتحت‭ ‬شمس‭ ‬حارقة‭ ‬وعلى‭ ‬وقع‭ ‬صوت‭ ‬المدافع‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬ترحيبا‭ ‬به،‭ ‬كان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬البريطاني‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬وزوجته‭ ‬كاميلا‭ ‬بانتظاره‭ ‬لدى‭ ‬نزوله‭ ‬من‭ ‬المروحية‭ ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬ميلانيا‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬استقبلت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬وتبادلا‭ ‬بضع‭ ‬كلمات،‭ ‬تحت‭ ‬أنظار‭ ‬ابنته‭ ‬إيفانكا‭ ‬وزوجها‭ ‬جاريد‭ ‬كوشنر‭ ‬اللذين‭ ‬أمكن‭ ‬رؤيتهما‭ ‬على‭ ‬شرفة‭ ‬القصر‭. ‬وبعدما‭ ‬أمضيا‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬القصر،‭ ‬خرج‭ ‬الرئيس‭ ‬والملكة‭ ‬للاستماع‭ ‬إلى‭ ‬النشيدين‭ ‬الوطنيين‭ ‬الأميركي‭ ‬والبريطاني‭ ‬واستعراض‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬عزف‭ ‬أفراده‭ ‬ألحان‭ ‬النشيدين‭ ‬مرتدين‭ ‬الأزياء‭ ‬الحمراء‭ ‬التقليدية‭ ‬مع‭ ‬القبعات‭ ‬السوداء‭. ‬ويضمّ‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الزيارة‭ ‬غداء‭ ‬مع‭ ‬الملكة‭ ‬واحتساء‭ ‬الشاي‭ ‬مع‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬وزوجته‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬سكنهما‭ ‬في‭ ‬‭”‬كلارنس‭ ‬هاوس‭”‬‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬عشاء‭ ‬دولة‭. ‬لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬بتصرفاته‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬النية‭ ‬بالاكتفاء‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬الرسمية،‭ ‬بل‭ ‬عمد‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬إبداء‭ ‬رأيه‭ ‬بملف‭ ‬بريكست‭ ‬الحساس‭ ‬وأيضاً‭ ‬بمشاكل‭ ‬السياسة‭ ‬البريطانية‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬طائرة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬قد‭ ‬حطت‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بعد‭ ‬عندما‭ ‬وصف‭ ‬ترامب‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لندن‭ ‬صادق‭ ‬خان‭ ‬ب‭”‬الفاشل‭”‬‭. ‬وأثارت‭ ‬التشريفات‭ ‬التي‭ ‬خصصت‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات،‭ ‬انضم‭ ‬إليها‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن،‭ ‬الذي‭ ‬قاطع‭ ‬مأدبة‭ ‬العشاء‭. ‬ورفع‭ ‬ناشطون‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭ ‬يافطات‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬‭”‬التصدي‭”‬‭ ‬لترامب‭ ‬و‭”‬للعنصرية‭ ‬والكراهية‭”‬‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬قبالة‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭.‬

وخلال‭ ‬زيارته‭ ‬يلتقي‭ ‬ترامب‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬التي‭ ‬استقالت‭ ‬بعد‭ ‬فشلها‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬خطة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البريكست‭. ‬لكن‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬الحفاوة‭ ‬يقف‭ ‬بلد‭ ‬مأزوم‭ ‬ستستقيل‭ ‬رئيسة‭ ‬حكومته‭ ‬المحافظة‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬فشلها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭.‬

ولم‭ ‬يتردد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬التدخل‭ ‬بهذا‭ ‬الجدل‭ ‬قبل‭ ‬وصوله‭. ‬ففي‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬صحف‭ ‬بريطانية‭ ‬انتقد‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬أدارت‭ ‬بها‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬وقام‭ ‬بتزكية‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الذي‭ ‬يؤيد‭ ‬بريكست‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق،‭ ‬لتولي‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬خلفا‭ ‬لها‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالشعبوي‭ ‬نايجل‭ ‬فاراج‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬بريكست‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأوروبية‭. ‬وقبل‭ ‬بدء‭ ‬الزيارة،‭ ‬أعلن‭ ‬ترامب‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬قد‭ ‬يلتقي‭ ‬المسؤولين‭”‬‭ ‬و‭”‬يقيم‭ ‬معهما‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭”‬‭. ‬وصرح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬للصحافيين‭ ‬‭”‬يرغبان‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭. ‬سنرى‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬القيام‭ ‬به‭”‬‭. ‬ودان‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني‭ ‬‭(‬معارضة‭)‬‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬‭”‬تدخل‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬في‭ ‬ديموقراطيتنا‭”‬‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدته‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لندن‭ ‬‭”‬صادق‭ ‬خان‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬سيء‭ ‬للغاية‭ ‬كرئيس‭ ‬لبلدية‭ ‬لندن‭ ‬أدلى‭ ‬بتصريحات‭ ‬‭+‬شريرة‭+‬‭ ‬تتعلق‭ ‬بالرئيس‭ ‬الأميركي‭”‬‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬يستحسن‭ ‬أن‭ ‬يركز‭ ‬هذا‭ ‬‭”‬الفاشل‭”‬‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬ويدين‭ ‬خان‭ ‬باستمرار‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬وتصرفاته‭ ‬ولن‭ ‬يحضر‭ ‬مأدبة‭ ‬العشاء‭ ‬الإثنين‭. ‬وقد‭ ‬قاد‭ ‬حملة‭ ‬المعارضة‭ ‬لزيارته‭ ‬وشبه‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬الأحد‭ ‬بطغاة‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬ثلاثينات‭ ‬وأربعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬وانتقد‭ ‬عشية‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬‭”‬فرش‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬للسجاد‭ ‬الأحمر‭”‬‭ ‬استقبالاً‭ ‬لترامب‭. ‬وكتب‭ ‬خان‭ ‬‭”‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الأمثلة‭ ‬فظاعة‭ ‬عن‭ ‬تهديد‭ ‬عالمي‭ ‬متنام‭”‬‭. ‬ووصف‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬خان‭ ‬تغريدات‭ ‬ترامب‭ ‬بأنها‭ ‬‭”‬صبيانية‭”‬‭ ‬و‭”‬لا‭ ‬تليق‭ ‬برئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭”‬‭.‬

وكغيره‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬الأميركيين‭ ‬الذين‭ ‬زاروا‭ ‬بريطانيا،‭ ‬سيركز‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬‭”‬العلاقة‭ ‬الخاصة‭”‬‭ ‬البريطانية‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬اختبارات‭ ‬عديدة‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تدافع‭ ‬بريطانيا‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬معها،‭ ‬والبيئة‭.‬

وتضغط‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬لندن‭ ‬لاستبعاد‭ ‬مجموعة‭ ‬هواوي‭ ‬الصينية‭ ‬العملاقة‭ ‬للاتصالات‭ ‬من‭ ‬شبكتها‭ ‬للجيل‭ ‬الخامس‭ ‬‭(‬5جي‭)‬‭. ‬وفي‭ ‬صحيفة‭ ‬‭”‬صنداي‭ ‬تايمز‭”‬‭ ‬طلب‭ ‬ترامب‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬‭”‬حذرة‭ ‬جدا‭”‬‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬ستوليه‭ ‬لمجموعة‭ ‬هواوي‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أعلنت‭ ‬ماي‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬ترامب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استقالتها‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الجاري،‭ ‬‭”‬علاقتنا‭ ‬عززت‭ ‬أمن‭ ‬وازدهار‭ ‬بلدينا‭ ‬لسنوات‭ ‬وستستمر‭ ‬كذلك‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭”‬‭.‬

وستحتل‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬الأساسية‭ ‬لبريطانيا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬حيزا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬يخشى‭ ‬ألا‭ ‬تجري‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬بلدهم‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬الأحد‭ ‬‭”‬لدينا‭ ‬الإمكانية‭ ‬لنكون‭ ‬شريكا‭ ‬تجاريا‭ ‬رائعا‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭”‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬استعداده‭ ‬للتفاوض‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬للتبادل‭ ‬الحر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بسرعة‭.‬

شريرة

وسيحضر‭ ‬ترامب‭ ‬الأربعاء‭ ‬مراسم‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والسبعين‭ ‬لإنزال‭ ‬النورماندي‭ ‬في‭ ‬بورتسموث‭ ‬بجنوب‭ ‬انكلترا‭ ‬مع‭ ‬الملكة‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سيزور‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬إيرلندا‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬ثم‭ ‬يتوجهان‭ ‬إلى‭ ‬النورماندي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬فرنسا‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وفي‭ ‬صيف‭ ‬2018‭ ‬تناول‭ ‬ترامب‭ ‬الشاي‭ ‬مع‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬ويندسور‭.‬

ولا‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬ترامب‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬السابقة‭ ‬ميغن‭ ‬ماركل‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬انتقدته‭ ‬بشدة‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬الاقتراع‭ ‬الرئاسي‭.‬

وصرح‭ ‬لصحيفة‭ ‬‭”‬ذي‭ ‬صن‭”‬،‭ ‬‭”‬ماذا‭ ‬أقول؟‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعرف‭ ‬أنها‭ ‬شريرة‭”‬‭.‬