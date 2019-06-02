ترامب‭ ‬يحثّ‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق

لندن – الزمان
حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة بريطانيا نشرت الأحد عشية زيراته للندن، المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق وعلى رفض دفع 39 مليار جنيه (50 مليار دولار) متفق عليها كفاتورة الطلاق بين الطرفين. وتأتي تصريحات ترامب لصحيفة «صنداي تايمز» بعد يومين من تأكيده لـصحيفة «ذي صن» الشعبية أنّ وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيسًا «ممتازًا» لحكومة بريطانيا خلفًا لتيريزا ماي.
وماي ستستقيل رسميًا من منصبها في السابع من حزيران/يونيو على خلفية فشلها في تمرير اتفاق بريكست في البرلمان.
ويقوم ترامب بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة بين الثالث والخامس من حزيران/يونيو. ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس الأميركي الملكة إليزابيث الثانية. وفي مقابلته مع «ذا صنداي تايمز»، حثّ ترامب الحكومة البريطانية على إتباع نهجه التفاوضي في مسألة بريكست. وقال «إذا كانوا لا يحصلون على ما يريدون.. كنت لانسحب … إذا لم تحصلوا على الاتفاق الذي تريدونه، إذا لم تحصلوا على اتفاق عادل، إذا انسحبوا». وبخصوص فاتورة الطلاق بين لندن وبريكست، صرح ترامب للصحيفة «لو كنت في مكانهم، ما كنت لأدفع خمسين ملياردولار. هذا بالنسبة ليّ. لم أكن لادفع، هذا مبلغ هائل». وقال ترامب، الذي يعتز بتاثيره الهدّام على السياسة في بلاده وخارجها، إنّ السياسي الشعبوي المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج يجب أن يشارك في مفاوضات بلاده للخروج من التكتل الأوروبي.
ورأى الرئيس الأميركي أن فاراج «شخص ذكي للغاية» ويمكنه «تقديم الكثير»، لكّنه أقرّ أنّ السلطات البريطانية «لن تستعين به».
وصوّت غالبية البريطانيين في استفتاء العام 2016 لمصلحة مغادرة الاتحاد الاوروبي.
لكن رفض البرلمان البريطاني المتكرر المصادقة على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي والاتحاد الاوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أدى لتأجيل خروج بريطانيا من التكتل من الموعد المبدئي في 29 آذار/مارس إلى 12 نيسان/ابريل ثم إلى 31 تشرين الاول/اكتوبر 2019.
ولا يزال حزب المحافظين الحاكم بقيادة ماي ممزق منقسم حيال أي بريكست يريدون، خروج كامل من الاتحاد الاوروبي ام خروج بعلاقات مقربة ما ينطلى على ضرورة الموافقة على قواعد الاتحاد الأوروبي بخصوص التجارة والهجرة.
وبعد عجزها عن تمرير اتفاق بريكست في البرلمان، أجبرت ماي على تقديم استقالتها الاسبوع الفائت.