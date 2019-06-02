ترامب‭ ‬يحثّ‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

حثّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬بريطانيا‭ ‬نشرت‭ ‬الأحد‭ ‬عشية‭ ‬زيراته‭ ‬للندن،‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق‭ ‬وعلى‭ ‬رفض‭ ‬دفع‭ ‬39‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬(50‭ ‬مليار‭ ‬دولار)‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭ ‬كفاتورة‭ ‬الطلاق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬لصحيفة‭ ‬«صنداي‭ ‬تايمز»‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬تأكيده‭ ‬لـصحيفة‭ ‬«ذي‭ ‬صن»‭ ‬الشعبية‭ ‬أنّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬السابق‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬سيكون‭ ‬رئيسًا‭ ‬«ممتازًا»‭ ‬لحكومة‭ ‬بريطانيا‭ ‬خلفًا‭ ‬لتيريزا‭ ‬ماي‭.‬

وماي‭ ‬ستستقيل‭ ‬رسميًا‭ ‬من‭ ‬منصبها‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬فشلها‭ ‬في‭ ‬تمرير‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭.‬

ويقوم‭ ‬ترامب‭ ‬بزيارة‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬الثالث‭ ‬والخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭. ‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭. ‬وفي‭ ‬مقابلته‭ ‬مع‭ ‬«ذا‭ ‬صنداي‭ ‬تايمز»،‭ ‬حثّ‭ ‬ترامب‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬إتباع‭ ‬نهجه‭ ‬التفاوضي‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬بريكست‭. ‬وقال‭ ‬«إذا‭ ‬كانوا‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يريدون‭.. ‬كنت‭ ‬لانسحب‭ … ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تحصلوا‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تريدونه،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تحصلوا‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬عادل،‭ ‬إذا‭ ‬انسحبوا»‭. ‬وبخصوص‭ ‬فاتورة‭ ‬الطلاق‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وبريكست،‭ ‬صرح‭ ‬ترامب‭ ‬للصحيفة‭ ‬«لو‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬مكانهم،‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬لأدفع‭ ‬خمسين‭ ‬ملياردولار‭. ‬هذا‭ ‬بالنسبة‭ ‬ليّ‭. ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬لادفع،‭ ‬هذا‭ ‬مبلغ‭ ‬هائل»‭. ‬وقال‭ ‬ترامب،‭ ‬الذي‭ ‬يعتز‭ ‬بتاثيره‭ ‬الهدّام‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬وخارجها،‭ ‬إنّ‭ ‬السياسي‭ ‬الشعبوي‭ ‬المناهض‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬نايجل‭ ‬فاراج‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬بلاده‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬التكتل‭ ‬الأوروبي‭.‬

ورأى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬أن‭ ‬فاراج‭ ‬«شخص‭ ‬ذكي‭ ‬للغاية»‭ ‬ويمكنه‭ ‬«تقديم‭ ‬الكثير»،‭ ‬لكّنه‭ ‬أقرّ‭ ‬أنّ‭ ‬السلطات‭ ‬البريطانية‭ ‬«لن‭ ‬تستعين‭ ‬به»‭.‬

وصوّت‭ ‬غالبية‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬لمصلحة‭ ‬مغادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

‭ ‬لكن‭ ‬رفض‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬المتكرر‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬ماي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2018،‭ ‬أدى‭ ‬لتأجيل‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬التكتل‭ ‬من‭ ‬الموعد‭ ‬المبدئي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬2019‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الحاكم‭ ‬بقيادة‭ ‬ماي‭ ‬ممزق‭ ‬منقسم‭ ‬حيال‭ ‬أي‭ ‬بريكست‭ ‬يريدون،‭ ‬خروج‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ام‭ ‬خروج‭ ‬بعلاقات‭ ‬مقربة‭ ‬ما‭ ‬ينطلى‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بخصوص‭ ‬التجارة‭ ‬والهجرة‭.‬

وبعد‭ ‬عجزها‭ ‬عن‭ ‬تمرير‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬أجبرت‭ ‬ماي‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬استقالتها‭ ‬الاسبوع‭ ‬الفائت‭.‬