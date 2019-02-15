ترامب‭ ‬يتوقع‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭ ‬ويشيد‭ ‬بالقوة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬

واشنطن – مرسي ابو طوق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه يتوقع ارتفاعا «كبيرا» في التجارة مع المملكة المتحدة بعد خروج لندن مع الاتحاد الأوروبي.
واضاف في البيت الابيض «انتم تعرفون الوضع المتعلق ببريكست والتعقيدات والمشكلات لكن لدينا علاقة تجارية جيدة للغاية مع المملكة المتحدة قمنا بتعزيزها بدرجة أكبر». وتابع «إننا نواصل تجارتنا وسنزيدها بشكل كبير مع مرور الوقت». ويراهن مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بشدة على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة سيتم إبرامها بعد الطلاق مباشرة. في كانون الاول/ديسمبر، أكد وزير الخارجية الأمبركي مايك بومبيو أن «العلاقة الخاصة» بين لندن وواشنطن ستستمر في حالة «خروج بريطانيا من دون اتفاق» مع التكتل الاوروبي.
فيماأشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب مرة أخرى الجمعة، قبل أقل من أسبوعين من قمته الثانية مع كيم جونغ أون، بالإمكانات الاقتصادية «الهائلة» لكوريا الشمالية. وقال «نعتقد أنه لدى كوريا الشمالية والرئيس كيم إمكانات هائلة كقوة اقتصادية»، مضيفا «نتطلع إلى الأمام» للقاء الزعيم الكوري الشمالي في فيتنام يومي 27 و 28 شباط/فبراير.
وقال «لدي علاقة جيدة جدا مع كيم جونغ أون». بعد أشهر طويلة من الحرب الكلامية، التقى الزعيمان في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة في قمة تاريخية.
وأضاف متذكرا تهديداته القديمة ضد بيونغ يانغ «لقد كان حواراً صعباً للغاية في البداية، النار والغضب والتدمير الكامل …».
وتابع «كان الناس يقولون + ترامب مجنون+هل تعرفون كيف انتهى ذلك؟ علاقة جيدة جدا وأنا أحبه كثيرا وهو يحبني كثيرا».
خلال القمة الأولى وقع كيم وترامب بيانا مبهما جدا حول «نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية».
لكن لم يحدث أي تقدم مذاك، بسبب عدم اتفاق الطرفين على المعنى الدقيق لذلك.
ويأمل محللون أن تسفر القمة الثانية عن مزيد من التقدم الملموس.
واستعداداً للقمة، توجه وفد كوري شمالي الجمعة إلى فيتنام، يضم وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية 12 شخصاً بينهم كيم شانغ سون رئيس الوزراء الكوري الشمالي، عبر بكين.