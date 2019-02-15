ترامب‭ ‬يتوقع‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭ ‬ويشيد‭ ‬بالقوة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬ارتفاعا‭ ‬«كبيرا»‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬لندن‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

واضاف‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬«انتم‭ ‬تعرفون‭ ‬الوضع‭ ‬المتعلق‭ ‬ببريكست‭ ‬والتعقيدات‭ ‬والمشكلات‭ ‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬علاقة‭ ‬تجارية‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬قمنا‭ ‬بتعزيزها‭ ‬بدرجة‭ ‬أكبر»‭. ‬وتابع‭ ‬«إننا‭ ‬نواصل‭ ‬تجارتنا‭ ‬وسنزيدها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت»‭. ‬ويراهن‭ ‬مؤيدو‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬للتجارة‭ ‬الحرة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سيتم‭ ‬إبرامها‭ ‬بعد‭ ‬الطلاق‭ ‬مباشرة‭. ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمبركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬أن‭ ‬«العلاقة‭ ‬الخاصة»‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وواشنطن‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬«خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق»‭ ‬مع‭ ‬التكتل‭ ‬الاوروبي‭.‬

فيماأشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الجمعة،‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬قمته‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون،‭ ‬بالإمكانات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬«الهائلة»‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬وقال‭ ‬«نعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لدى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬والرئيس‭ ‬كيم‭ ‬إمكانات‭ ‬هائلة‭ ‬كقوة‭ ‬اقتصادية»،‭ ‬مضيفا‭ ‬«نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الأمام»‭ ‬للقاء‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬في‭ ‬فيتنام‭ ‬يومي‭ ‬27‭ ‬و‭ ‬28‭ ‬شباط/فبراير‭.‬

وقال‭ ‬«لدي‭ ‬علاقة‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون»‭. ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الكلامية،‭ ‬التقى‭ ‬الزعيمان‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬تاريخية‭.‬

وأضاف‭ ‬متذكرا‭ ‬تهديداته‭ ‬القديمة‭ ‬ضد‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬«لقد‭ ‬كان‭ ‬حواراً‭ ‬صعباً‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬النار‭ ‬والغضب‭ ‬والتدمير‭ ‬الكامل‭ …‬»‭.‬

وتابع‭ ‬«كان‭ ‬الناس‭ ‬يقولون‭ ‬+‭ ‬ترامب‭ ‬مجنون+هل‭ ‬تعرفون‭ ‬كيف‭ ‬انتهى‭ ‬ذلك؟‭ ‬علاقة‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭ ‬وأنا‭ ‬أحبه‭ ‬كثيرا‭ ‬وهو‭ ‬يحبني‭ ‬كثيرا»‭.‬

خلال‭ ‬القمة‭ ‬الأولى‭ ‬وقع‭ ‬كيم‭ ‬وترامب‭ ‬بيانا‭ ‬مبهما‭ ‬جدا‭ ‬حول‭ ‬«نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬لشبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية»‭.‬

لكن‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬مذاك،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬اتفاق‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬المعنى‭ ‬الدقيق‭ ‬لذلك‭.‬

ويأمل‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬تسفر‭ ‬القمة‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬الملموس‭.‬

واستعداداً‭ ‬للقمة،‭ ‬توجه‭ ‬وفد‭ ‬كوري‭ ‬شمالي‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬فيتنام،‭ ‬يضم‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬يونهاب‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬12‭ ‬شخصاً‭ ‬بينهم‭ ‬كيم‭ ‬شانغ‭ ‬سون‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي،‭ ‬عبر‭ ‬بكين‭.‬