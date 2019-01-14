ترامب‭: ‬لم‭ ‬أعمل‭ ‬يوماً‭ ‬لحساب‭ ‬روسيا

واشنطن – مرسي ابو طوق
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه لم يعمل “يوماً لحساب روسيا”، بعد كشف صحيفة “نيويورك تايمز” أن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) فتح في 2017 تحقيقا ليحدد ما إذا كان الرئيس يعمل لحساب روسيا. وصرّح ترامب من حدائق البيت الأبيض “لم أعمل يوماً لحساب روسيا”. وأضاف “الناس الذين فتحوا هذا التحقيق، اعتقد انهم فعلوا ذلك لأنني أقلت (جيمس) كومي” المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، متحدثاً عن “أوغاد”. واضاف ترامب قبل ان يستقل الطائرة متوجها الى نيو أورلينز (لويزيانا) “أعتقد أنه من المعيب أن تطرحوا هذا السؤال”.
وحسب الصحيفة الاميركية فأن تحقيق الشرطة الفدرالية الاميركية سرعان ما أدمج بتحقيق آخر كان قد فتحه المدعي العام الخاص روبرت مولر حول وجود شكوك لتواطؤ ما بين موسكو وفريق حملة ترامب عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية عام 2016.
وأضاف ترامب “أعتقد أن الذين فتحوا هذا التحقيق، أنما فعلوا ذلك لأنني أقلت (جيمس) كومي” المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، “الأمر الذي كان عملا ممتازا من أجل بلدنا”.
وردا على سؤال حول معلومات نقلتها صحيفة واشنطن بوست عن أنه قد يكون حاول إخفاء تفاصيل محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، رفض ترامب ذلك. وقال في هذا الصدد “لا أعرف شيئا على الاطلاق عن هذا الامر، يوجد الكثير من الأخبار الكاذبة (…) انه لقاء تكلل بالنجاح”، في اشارة الى قمة هلسنكي التي عقدت في تموز/يوليو 2018 مع بوتين.
وفي ختام هذه القمة أثار ترامب ضجة كبيرة، وحتى داخل معسكره الجمهوري، عندما بدا متساهلا جدا مع بوتين خلال المؤتمر الصحافي المشترك خصوضا بشأن مسألة التدخل الروسي في الحملة الانتخابية الاميركية عام 2016.
وينفي ترامب تماما أي تواطؤ بينه وبين روسيا، ويصف التحقيق الذي يجريه مولر بانه نوع من “حملة مطاردة شعواء”.
ولا يزال هذا التحقيق قائما، وقد أدى حتى الان الى ادانة أشخاص، وتوجيه اتهامات الى آخرين بينهم مقربون من الرئيس.