ترامب‭: ‬لم‭ ‬أعمل‭ ‬يوماً‭ ‬لحساب‭ ‬روسيا

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعمل‭ ‬“يوماً‭ ‬لحساب‭ ‬روسيا”،‭ ‬بعد‭ ‬كشف‭ ‬صحيفة‭ ‬“نيويورك‭ ‬تايمز”‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬(اف‭ ‬بي‭ ‬آي)‭ ‬فتح‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬تحقيقا‭ ‬ليحدد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬يعمل‭ ‬لحساب‭ ‬روسيا‭. ‬وصرّح‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬حدائق‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬“لم‭ ‬أعمل‭ ‬يوماً‭ ‬لحساب‭ ‬روسيا”‭. ‬وأضاف‭ ‬“الناس‭ ‬الذين‭ ‬فتحوا‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق،‭ ‬اعتقد‭ ‬انهم‭ ‬فعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬لأنني‭ ‬أقلت‭ ‬(جيمس)‭ ‬كومي”‭ ‬المدير‭ ‬السابق‭ ‬لمكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬“أوغاد”‭. ‬واضاف‭ ‬ترامب‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستقل‭ ‬الطائرة‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬نيو‭ ‬أورلينز‭ ‬(لويزيانا)‭ ‬“أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المعيب‭ ‬أن‭ ‬تطرحوا‭ ‬هذا‭ ‬السؤال”‭.‬

وحسب‭ ‬الصحيفة‭ ‬الاميركية‭ ‬فأن‭ ‬تحقيق‭ ‬الشرطة‭ ‬الفدرالية‭ ‬الاميركية‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬أدمج‭ ‬بتحقيق‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬فتحه‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الخاص‭ ‬روبرت‭ ‬مولر‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬شكوك‭ ‬لتواطؤ‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وفريق‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مرشحا‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

وأضاف‭ ‬ترامب‭ ‬“أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬فتحوا‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق،‭ ‬أنما‭ ‬فعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬لأنني‭ ‬أقلت‭ ‬(جيمس)‭ ‬كومي”‭ ‬المدير‭ ‬السابق‭ ‬لمكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي،‭ ‬“الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عملا‭ ‬ممتازا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلدنا”‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬معلومات‭ ‬نقلتها‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬حاول‭ ‬إخفاء‭ ‬تفاصيل‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬رفض‭ ‬ترامب‭ ‬ذلك‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬“لا‭ ‬أعرف‭ ‬شيئا‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الامر،‭ ‬يوجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأخبار‭ ‬الكاذبة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬انه‭ ‬لقاء‭ ‬تكلل‭ ‬بالنجاح”،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬قمة‭ ‬هلسنكي‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬2018‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬أثار‭ ‬ترامب‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وحتى‭ ‬داخل‭ ‬معسكره‭ ‬الجمهوري،‭ ‬عندما‭ ‬بدا‭ ‬متساهلا‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬المشترك‭ ‬خصوضا‭ ‬بشأن‭ ‬مسألة‭ ‬التدخل‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الاميركية‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

وينفي‭ ‬ترامب‭ ‬تماما‭ ‬أي‭ ‬تواطؤ‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬روسيا،‭ ‬ويصف‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬يجريه‭ ‬مولر‭ ‬بانه‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬“حملة‭ ‬مطاردة‭ ‬شعواء”‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق‭ ‬قائما،‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬الى‭ ‬ادانة‭ ‬أشخاص،‭ ‬وتوجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬الى‭ ‬آخرين‭ ‬بينهم‭ ‬مقربون‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭.‬