ترامب‭  ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬يتفقد‭ ‬جنوده‭ ‬في‭ ‬العراقبغداد‭- ‬الزمان‭ ‬

ايران‭:‬ليس‭ ‬لنا‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية

قاعدة‭ ‬الاسد‭ ‬الجوية‭ (‬العراق‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭

وصل‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬ميلانيا‭ ‬الاربعاء‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬زيارة‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬لتفقد‭ ‬الجنود‭ ‬المنتشرين‭ ‬هناك‭.‬

وهبطت‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬ترامب‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬19,16‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الاسد‭ ‬الجوية‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وتحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬الى‭ ‬الجنود‭ ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬اخر،‭ ‬أكد‭ ‬السفیر‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إيرج‭ ‬مسجدي،‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬لإيران‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬أو‭ ‬قواعد‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬مستشارين‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وقال‭ ‬مسجدي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الأربعاء‭:‬‭ ‬‭”‬جميع‭ ‬المستشارين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬عبر‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬‭”‬داعش‭”‬،‭ ‬غادروا‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬وعادوا‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬حضور‭ ‬عسكري‭ ‬أو‭ ‬استشاري‭ ‬أو‭ ‬قواعد‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬العراق‭”‬‭. ‬وأضاف‭ ‬السفير‭ ‬الايراني‭ ‬أن‭ ‬الأمريكيين‭ ‬لا‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬تطهير‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬‭”‬داعش‭”‬‭ ‬والإرهاب‭ ‬وإنما‭ ‬يعمدون‭ ‬إلى‭ ‬احتوائه‭ ‬لإبقاء‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬متأزما‭. ‬ولم‭ ‬يشر‭ ‬مسجدي‭ ‬الى‭ ‬المليشيات‭ ‬التي‭ ‬تتلقى‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬اجهزة‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬واعتبر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬مبرر‭ ‬للوجود‭ ‬العسكري‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الإقليمية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬أراضيها‭ ‬بفضل‭ ‬قواتها‭ ‬المحلية‭ ‬ولا‭ ‬حاجة‭ ‬للوجود‭ ‬الأجنبي‭ ‬هناك‭. ‬فيما‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الدفاع‭ ‬و‭ ‬البيشمركة،‭ ‬وذلك‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬الجيش‭ ‬الفريق‭ ‬اول‭ ‬الركن‭ ‬عثمان‭ ‬الغانمي‭. ‬وعني‭ ‬الاجتماع‭ ‬باللجان‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الدفاع‭ ‬والبيشمركة‭. ‬وحسب‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬فقد‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬‭”‬عرض‭ ‬ومناقشة‭ ‬نتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬الجيش‭ ‬وقادة‭ ‬الاقليم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬وخرج‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتوصيات‭ ‬تم‭ ‬بموجبها‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬مراكز‭ ‬تنسيق‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬ومسك‭ ‬الارض‭ ‬بصورة‭ ‬مشتركة‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬بتسلل‭ ‬الارهابيين‭ ‬وضمان‭ ‬سير‭ ‬عمل‭ ‬القطعات‭ ‬العسكرية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة‭”‬‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬‭”‬ضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬بين‭ ‬ابناء‭ ‬البلد‭ ‬والذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وسيادة‭ ‬العراق‭”‬‭.‬