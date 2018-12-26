ترامب‭  ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬يتفقد‭ ‬جنوده‭ ‬في‭ ‬العراقبغداد‭- ‬الزمان‭ ‬

ايران:ليس لنا وجود عسكري في الاراضي العراقية
قاعدة الاسد الجوية (العراق-(أ ف ب
وصل الرئيس الاميركي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا الاربعاء الى العراق في اول زيارة لهذا البلد منذ انتخابه قبل عامين لتفقد الجنود المنتشرين هناك.
وهبطت الطائرة التي تقل ترامب عند الساعة 19,16 بالتوقيت المحلي في قاعدة الاسد الجوية بحسب مراسل فرانس برس. وتحدث الرئيس الى الجنود كما التقى القادة العسكريين.
على صعيد اخر، أكد السفیر الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، أنه ليس لإيران أي وجود عسكري أو قواعد أو حتى مستشارين في العراق. وقال مسجدي في بغداد الأربعاء: ”جميع المستشارين الذين قدموا إلى هذا البلد عبر التنسيق مع الحكومة العراقية، لتقديم الدعم في حربها ضد ”داعش”، غادروا الأراضي العراقية بعد إعلان النصر على التنظيم وعادوا إلى البلاد. لا يوجد أي حضور عسكري أو استشاري أو قواعد إيرانية في العراق”. وأضاف السفير الايراني أن الأمريكيين لا يرغبون في تطهير المنطقة من ”داعش” والإرهاب وإنما يعمدون إلى احتوائه لإبقاء الوضع الإقليمي متأزما. ولم يشر مسجدي الى المليشيات التي تتلقى الدعم من اجهزة في ايران واعتبر أنه لا مبرر للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، لافتا إلى أن الدول الإقليمية قادرة على حماية أراضيها بفضل قواتها المحلية ولا حاجة للوجود الأجنبي هناك. فيما عقد في بغداد، الاربعاء، اجتماع بين وزارتي الدفاع و البيشمركة، وذلك برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي. وعني الاجتماع باللجان الرئيسية والفرعية المشتركة التي تشكلت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بين وزارتي الدفاع والبيشمركة. وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد جرى خلال الاجتماع ”عرض ومناقشة نتائج الاجتماع الذي عقد بين رئيس اركان الجيش وقادة الاقليم في وقت سابق وخرج الاجتماع بتوصيات تم بموجبها الاتفاق على تحديد مراكز تنسيق مشتركة بين الطرفين ومسك الارض بصورة مشتركة وعدم السماح بتسلل الارهابيين وضمان سير عمل القطعات العسكرية بالتعاون مع قوات البيشمركة”. وأكد رئيس أركان الجيش ”ضرورة التعاون المشترك والعمل بروح الفريق الواحد بين ابناء البلد والذي يصب في مصلحة أمن واستقرار وسيادة العراق”.