ترامب‭: ‬الانسحاب‭ ‬الامريكي‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬سيتم‭ ‬بطريقة‭ ‬حذرة

خمسة قتلى في تفجير انتحاري لداعش في الرقة
واشنطن – مرسي ابو طوق – بيروت – الزمان
سعى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين إلى تبديد المخاوف من انسحاب سريع للقوات الأميركية من سوريا حيث أكد ان الانسحاب سيتم “بطريقة حذرة”، مشيراً إلى أن المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية لم تنته بعد. وكتب ترامب في تغريدة “سنغادر (سوريا) بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم الدولة الاسلامية، والتصرف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي الامور”.
وتعرض ترامب إلى ضغوط قوية داخل بلاده وفي عواصم الدول الحليفة له بعد تصريحاته السابقة التي أشار فيها الى أنه يعتبر أن تنظيم الدولة الإسلامية قد تم القضاء عليه وأنه يرغب في خروج القوات الأميركية من سوريا فورا. وتأتي تصريحاته غداة زيارة مستشاره للامن القومي جون بولتون إلى إسرائيل أبلغ خلالها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن الانسحاب الاميركي لن يحدث قبل “هزيمة داعش وعدم قدرته على إحياء نفسه مرة أخرى”. وجاءت تلك التطمينات بعد عاصفة دبلوماسية أعقبت إعلان ترامب المفاجئ في كانون الأول/ديسمبر بالانسحاب الفوري من سوريا. ويوجد حالياً نحو ألفي جندي أميركي في سوريا التي تشهد حربا أهلية مدمرة، معظمهم يعملون على تدريب قوات محلية تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.
وقتل خمسة أشخاص على الأقل أغلبهم من المدنيين في تفجير انتحاري استهدف مكاتب قوات كردية في الرقة الواقعة شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الإثنين، وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية العملية. وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن، في 17 تشرين الأول/أكتوبر على مدينة الرقة التي كانت تعد المعقل الأبرز لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، بعد أربعة أشهر من المعارك والغارات الكثيفة.
واستهدف تفجير الإثنين المكاتب الرئيسية لوحدات حماية الشعب الكردية، المكوّن الابرز في قوات سوريا الديموقراطية التي تخوض مع واشنطن حملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان “أن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في أحد مراكز وحدات حماية الشعب الكردية بعد أن أطلق النار على الحاجز الأمني عند المدخل”.
وأسفر التفجير الانتحاري عن مقتل أربعة مدنيين واحد مقاتلي وحدات حماية الشعب، حسبما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، الذي اشار إلى ان الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود اصابات “بجروح بليغة”.
وتبنى التنظيم التفجير في بيان مشيرا إلى أنه استهدف “أحد مقرات الانتساب” للقوات الكردية. وفتح الانتحاري نار رشاشه قبل أن يفجر نفسه، بحسب البيان الذي نشره التنظيم على حسابه في تطبيق التراسل “التلغرام”.