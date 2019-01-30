ترامب‭: ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬ساذجة‭ ‬ومخطئة‭ ‬بشأن‭ ‬إيران

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

هاجم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأربعاء‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأميركية‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬“ساذجة”‭ ‬و”مخطئة”‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتهديد‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬تمثله‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬قاسية‭ ‬اللهجة،‭ ‬“ربما‭ ‬يجدر‭ ‬بأجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة”‭.‬

وأضاف‭ ‬“يبدو‭ ‬أن‭ ‬موظفي‭ ‬الاستخبارات‭ ‬سلبيون‭ ‬وساذجون‭ ‬للغاية‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بأخطار‭ ‬إيران‭. ‬إنهم‭ ‬مخطئون”‭.‬

ورغم‭ ‬شدة‭ ‬هذه‭ ‬الانتقادات‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يوجهها‭ ‬ترامب‭ ‬لأجهزة‭ ‬الاستخبارات‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التغريدات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بنجاح‭ ‬سياساته‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬وتأتي‭ ‬انتقاداته‭ ‬لأجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬قدمه‭ ‬مدراء‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬ناقضوا‭ ‬فيه‭ ‬تقييم‭ ‬الرئيس‭ ‬المتفائل‭.‬

وفي‭ ‬جلسة‭ ‬حول‭ ‬التهديدات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬ناقض‭ ‬المسؤولون‭ ‬تأكيدات‭ ‬ترامب‭ ‬بأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬قد‭ ‬هُزم،‭ ‬وأنه‭ ‬يمكن‭ ‬إقناع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووية‭. ‬كما‭ ‬طعنوا‭ ‬في‭ ‬زعم‭ ‬الرئيس‭ ‬بأن‭ ‬طهران‭ ‬تسعى‭ ‬بنشاط‭ ‬إلى‭ ‬امتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية،‭ ‬وهو‭ ‬التبرير‭ ‬الذي‭ ‬استخدمه‭ ‬ترامب‭ ‬للانسحاب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬2015‭.‬

وأكد‭ ‬مدراء‭ ‬الاستخبارات‭ ‬مجددا‭ ‬أنهم‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تدخلت‭ ‬لصالح‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬2016،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه‭ ‬الرئيس‭ ‬مرارا‭.‬

وقالوا‭ ‬إنهم‭ ‬يتوقعون‭ ‬تدخل‭ ‬روسيا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬2020‭. ‬

وجاءت‭ ‬شهاداتهم‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬ترامب‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لتبرير‭ ‬إعلانه‭ ‬المفاجئ‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬فورا،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أقلقت‭ ‬مؤسسة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركية‭ ‬وحلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

كما‭ ‬جاءت‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬ثانية‭ ‬يخطط‭ ‬ترامب‭ ‬لعقدها‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬نزع‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬المعزول‭.‬