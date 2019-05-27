ترامب‭:‬لا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬وإيران‭ ‬لديها‭ ‬فرصة‭ ‬أفضل‭ ‬مع‭ ‬قيادتها‭ ‬نفسها

طوكيو‭ ‬– (أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬«لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬النظام»‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تتصاعد‭ ‬مع‭ ‬نشر‭ ‬واشنطن‭ ‬قوات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬دولة‭ ‬«أعرف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬إنهم‭ ‬أشخاص‭ ‬رائعون،‭ ‬(إيران)‭ ‬لديها‭ ‬فرصة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بلداً‭ ‬رائعاً‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬نفسها»‭.‬

وأضاف‭ ‬«نحن‭ ‬لا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬النظام،‭ ‬أريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أوضح‭ ‬ذلك‭. ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬زوال‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية»‭. ‬وتابع‭ ‬«لا‭ ‬أسعى‭ ‬لإيذاء‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬الإطلاق»‭. ‬وكرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الاثنين‭ ‬انتقاداته‭ ‬لـ»الاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬الفظيع»‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬منفتح‭ ‬على‭ ‬مفاوضات‭ ‬جديدة‭. ‬وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬شينزو‭ ‬آبي‭ ‬«أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنبرم‭ ‬اتفاقا»‭ ‬مع‭ ‬طهران‭.‬

وقبل‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة،‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬«أعتقد‭ ‬فعلا‭ ‬أنّ‭ ‬إيران‭ ‬لديها‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الحوار،‭ ‬وإذا‭ ‬رغبوا‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬فنحن‭ ‬راغبون‭ ‬أيضاً»‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وصف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون،‭ ‬بأنه‭ ‬رجل‭ ‬«ذكي‭ ‬جداً»‭ ‬ويدرك‭ ‬الضرورة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬كيم‭ ‬«يعرف‭ ‬أنه‭ ‬بالنووي‭ ‬وحده‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬أشياء‭ ‬سيئة‭. ‬إنه‭ ‬رجل‭ ‬ذكي‭ ‬جداً،‭ ‬يدرك‭ ‬ذلك‭ ‬جيداً»،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬لديها‭ ‬«إمكانات‭ ‬اقتصادية‭ ‬هائلة»‭.‬

ورفض‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬أجرتها‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬واعتبرها‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬انتهاكًا‭ ‬لقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬إن‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬«يرون‭ ‬أن‭ ‬(الصواريخ)‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬انتهاكاً‭ ‬(‭…‬)‭ ‬أرى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬رجلاً‭ ‬ربما‭ ‬يريد‭ ‬جذب‭ ‬الانتباه»‭.‬

وكرر‭ ‬آبي‭ ‬رغبته‭ ‬لقاء‭ ‬كيم‭ ‬شخصياً‭ ‬خصوصاً‭ ‬لإثارة‭ ‬قضية‭ ‬المواطنين‭ ‬اليابانيين‭ ‬المخطوفين‭ ‬لدى‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬يدعم‭ ‬مساعيه‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مباشرة‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬ركّز‭ ‬ترامب‭ ‬وآبي‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬بينما‭ ‬بدأت‭ ‬واشنطن‭ ‬وطوكيو‭ ‬مفاوضات‭ ‬لتقليص‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بأنه‭ ‬«خلل‭ ‬تجاري‭ ‬كبير‭ ‬لا‭ ‬يصدق»‭.‬

وأشار‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬تموز/يوليو،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬«سيفيد‭ ‬كلي‭ ‬اقتصادينا»‭.‬

وأكد‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬«اليابان‭ ‬«أعلنت‭ ‬نيتها‭ ‬شراء‭ ‬105‭ ‬مقاتلات‭ ‬(أميركية)‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬اف-35»،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬«ستمنح‭ ‬اليابان‭ ‬أكبر‭ ‬أسطول‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬اف-35‭ ‬من‭ ‬(أسطول)‭ ‬أي‭ ‬حليف‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة»‭.‬

ولفت‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬«فرصا‭ ‬جيدة‭ ‬جدا»‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬مع‭ ‬الصين،‭ ‬رغم‭ ‬الاجراءات‭ ‬الانتقامية‭ ‬الأخيرة‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬أكبر‭ ‬قوتين‭ ‬اقتصاديتين‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬«أعتقد‭ ‬أن‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬ستبرم‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اتفاقا‭ ‬تجاريا‭ ‬رائعا‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬ذلك»‭.‬