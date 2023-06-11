ترامب‭:‬أنا‭ ‬ضحية حملة‭ ‬اضطهاد‭ ‬

غرينزبورو،‭ ‬كارولاينا‭ ‬الشمالية‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أنّه‭ ‬ضحية‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬اضطهاد‮»‬،‭ ‬مخاطبا‭ ‬أنصاره‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬وجه‭ ‬إليه‭ ‬القضاء‭ ‬الفدرالي‭ ‬الأميركي‭ ‬اتهامات‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬للجمهوريين‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬

واعتبر‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬تجمعَين‭ ‬للجمهوريين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أنّ‭ ‬سبب‭ ‬استهدافه‭ ‬بملاحقات‭ ‬قضائية‭ ‬هو‭ ‬ترشّحه‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬

وقال‭ ‬أمام‭ ‬نشطاء‭ ‬مجتمعين‭ ‬في‭ ‬كولومبوس‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬يقومون‭ ‬بذلك‭. ‬لو‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ (‬مرشّحاً‭)‬،‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حملة‭ ‬اضطهاد‭ ‬ولما‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬لائحة‭ ‬اتّهام‮»‬‭.‬

ويواجه‭ ‬قطب‭ ‬العقارات‭ ‬السابق‭ ‬37‭ ‬تهمة‭ ‬بسبب‭ ‬نقل‭ ‬آلاف‭ ‬الوثائق‭ ‬بعضها‭ ‬سري،‭ ‬معه‭ ‬عندما‭ ‬غادر‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بدل‭ ‬أن‭ ‬يعهد‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الأرشيف‭ ‬الوطني‭. ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تسليم‭ ‬معظمها،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬التذكير‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭.‬

وهذه‭ ‬ثاني‭ ‬لائحة‭ ‬اتهام‭ ‬تطال‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬خلال‭ ‬شهرين،‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬قضاء‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬بتهمة‭ ‬الاحتيال‭ ‬المحاسبي‭.‬‮ ‬

وتمهّد‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬الطريق‭ ‬لانتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬بينما‭ ‬تلاحق‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الرئيس‭ ‬الديموقراطي‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته،‭ ‬المرشّح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظّاً‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬للحزب‭ ‬الجمهوري‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬غرينزبورو‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كارولاينا‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬أنتم‭ ‬تتعاملون‭ ‬مع‭ ‬مجانين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الاتهام‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬له‭ ‬ضدي‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬سيصبح‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفظع‭ ‬إساءات‭ ‬استخدام‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بلدنا‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬مختل‮»‬‭ -‬

نظم‭ ‬التجمعان‭ ‬قبل‭ ‬أيّام‭ ‬من‭ ‬مثول‭ ‬ترامب‭ ‬المتوقّع‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وهو‭ ‬يواجه‭ ‬تهماً‭ ‬بتعريض‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للخطر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بوثائق‭ ‬سرية‭ ‬عند‭ ‬مغادرته‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أسرار‭ ‬عسكرية‭ ‬ونووية‭.‬

ويستمر‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬أنّه‭ ‬ضحية‭ ‬اضطهاد‭ ‬سياسي،‭ ‬مهاجِماً‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بأنّه‭ ‬هجوم‭ ‬قضائي‭ ‬غير‭ ‬عادل‭ ‬عليه‭.‬‮ ‬

وتتضمّن‭ ‬لائحة‭ ‬الاتّهام‭ ‬التي‭ ‬وُجّهت‭ ‬إلى‭ ‬ترامب‭ ‬ونُشرت‭ ‬الجمعة‭ ‬37‭ ‬تهمة‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬الاحتفاظ‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬بمعلومات‭ ‬تتعلّق‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‮»‬‭ ‬و‮»‬عرقلة‭ ‬عمل‭ ‬القضاء‮»‬‭ ‬وتقديم‭ ‬‮«‬شهادة‭ ‬زور‮»‬‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬واستدعائه‭ ‬للمحكمة‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬الثلاثاء‭.‬