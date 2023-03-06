تراشق لفظي يمني إيراني خلال مؤتمر للأمم المتحدة في الدوحة

الدوحة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دخل‭ ‬موفد‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬مؤتمر‭ ‬البلدان‭ ‬الأقل‭ ‬نموا‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬سجال‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬اليمني‭ ‬الذي‭ ‬وجّه‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬خلال‭ ‬خطابه‭ ‬الاثنين‭ ‬متهما‭ ‬إياها‭ ‬بإرسال‭ ‬‮«‬هدايا‭ ‬الموت‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭.‬

ويشهد‭ ‬اليمن،‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية،‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬وتصاعد‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬لوقف‭ ‬تقدم‭ ‬الحوثيين‭ ‬بعد‭ ‬سيطرتهم‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭.‬

وأودى‭ ‬الصراع‭ ‬مذاك‭ ‬بعشرات‭ ‬آلاف‭ ‬اليمنيين‭ ‬وتسبب‭ ‬بأزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬وصفتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنها‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬نزوح‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭.‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس القيادة الرئاسي‮ ‬اليمني‭ ‬عثمان‭ ‬مجلي‭ ‬من‭ ‬الدوحة‭ ‬إن‭ ‬اليمن‭ ‬يعيش‭ ‬‮«‬أوضاعا‭ ‬استثنائية‭ ‬ليس‭ ‬بين‭ ‬أسبابها‭ ‬شح‭ ‬الموارد‭.. (‬بل‭) ‬الانقلاب‭ ‬والحرب‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬الميليشيات‭ ‬الحوثية‭ ‬الإرهابية‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني،‭ ‬الميليشيات‭ ‬التي‭ ‬تدربت‭ ‬ومُولت‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‮»‬‭.‬

وتحدّث‭ ‬مجلي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الحركات‭ ‬الإرهابية‭ ‬والعنصرية‭ ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لنشر‭ ‬الفوضى‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬ودولها‭ ‬ومقدراتها‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الممارسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬التخريبية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬،‭ ‬متهما‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬بإرسال‭ ‬هدايا‭ ‬الموت‭ ‬التي‭ ‬تقتل‭ ‬شعبنا‭ ‬عبر‭ ‬البحار‭ ‬وعبر‭ ‬البر‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة وصواريخ‭ ‬بالستية‮»‬‭ ‬لينسحب‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬لدى‭ ‬صعود‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬الإيراني‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬محسن‭ ‬منصوري‭ ‬إلى‭ ‬المنصة‭.‬

وسارع‭ ‬منصوري‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭ ‬قائلا‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬خطابه‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالأسف‭ ‬للتصريحات‭ ‬المنافية‭ ‬للحقيقة‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬وغير‭ ‬المسؤولة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬تحدّث‭ ‬باسم‭ ‬اليمن‭. ‬إن‭ ‬محاولته‭ ‬لتشتيت‭ ‬الانتباه‭ ‬عن‭ ‬أجندة‭ ‬الاجتماع‭ ‬مؤسفة‮»‬‭.‬‮ ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬البحرية‭ ‬البريطانية‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬صادرت‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬بمساعدة‭ ‬البحرية‭ ‬الأميركية‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬‮«‬إيرانية‮»‬‭ ‬ومكونات‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قارب‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬تهريبها‭.‬