تراجع كبير في مناسيب دجلة والفرات بجنوب العراق

الناصرية‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سجل‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬نهري‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬انعكاس‭ ‬للنقص‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬وسياسات‭ ‬التقنين‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬التي‭ ‬تعهدت‭ ‬الأحد‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معالجة‭ ‬الأزمة‭.‬‮ ‬

في‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬مركز‭ ‬محافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬تمكّن‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬قاع‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬ظاهراً‭ ‬عند‭ ‬الضفاف‭ ‬ودعامات‭ ‬الجسور‭ ‬العابرة‭ ‬للنهر‭.‬‮ ‬

ويعدّ‭ ‬ملف‭ ‬المياه‭ ‬ملفاً‭ ‬أساسياً‭ ‬وشائكاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعراق‭ ‬البلد‭ ‬شبه‭ ‬الصحراوي‭ ‬الذي‭ ‬يقطنه‭ ‬نحو‭ ‬42‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬وتتهم‭ ‬بغداد‭ ‬مراراً‭ ‬جارتيها‭ ‬تركيا‭ ‬وإيران‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬كميات‭ ‬المياه‭ ‬الواصلة‭ ‬إلى‭ ‬أراضيها،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بسبب‭ ‬بنائهما‭ ‬لسدود‭ ‬على‭ ‬النهرين‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الانخفاض‭ ‬الحاصل‭ ‬بالحصص‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المحافظات‭ ‬الجنوبية‮»‬‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قلة‭ ‬الايرادات‭ ‬المائية‭ ‬الواردة‭ ‬الى‭ ‬سد‭ ‬الموصل‭ ‬على‭ ‬دجلة‭ ‬وسد‭ ‬حديثة‭ ‬على‭ ‬الفرات‭ ‬من‭ ‬الجارة‭ ‬تركيا‮»‬‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬انخفاض‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الخزين‭ ‬المائي‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬‮ ‬

وأدّت‭ ‬كذلك‭ ‬أساليب‭ ‬الري‭ ‬الخاطئة،‭ ‬وفق‭ ‬الوزارة،‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬حدة‭ ‬هذا‭ ‬النقص،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬المزارعين‭ ‬المساحات‭ ‬الزراعية‭ ‬المقررة‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭. ‬‮ ‬

وذكر‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬مصطاح‭ ‬سنيد‭ ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬أن‭ ‬الفلاحين‭ ‬‮«‬بدؤوا‭ ‬بالتجاوز‭ ‬وزراعة‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أضعاف‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مخطط‭ ‬له‭ ‬للخطة‭ ‬الزراعية‮»‬‭.‬‮ ‬

أدى‭ ‬ذلك‭ ‬وفق‭ ‬المسؤول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬الاستهلاكات‭ ‬المائية‭ ‬من‭ ‬حوض‭ ‬نهر‭ ‬الغراف‭ ‬ونهر‭ ‬الفرات‭ ‬وألقى‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬قلة‭ ‬المياه‭ ‬الواردة‮»‬‭.‬‮ ‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يواجه‭ ‬العراق‭ ‬مشكلة‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المياه،‭ ‬ولذلك‭ ‬تقوم‭ ‬السلطات‭ ‬بتقنين‭ ‬توزيع‭ ‬المياه‭ ‬للحاجات‭ ‬المختلفة‭ ‬كالري‭ ‬والزراعة‭ ‬واستهلاك‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬وتغذية‭ ‬أهوار‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬حفظ‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬السدود‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬غضب‭ ‬المحافظات‭ ‬الجنوبية‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬العراقية‭ ‬خالد‭ ‬شمال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬موقتة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬مناسيب‭ ‬النهرين‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬وزارته‭ ‬ستطلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬السدود‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ودوكان‭ ‬ودربنديخان،‭ ‬متعهداً‭ ‬بنتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين‮»‬‭.‬‮ ‬

مع‭ ‬تراجع‭ ‬الأمطار‭ ‬وارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬وازدياد‭ ‬التصحر،‭ ‬يعدّ‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضةً‭ ‬للآثار‭ ‬السلبية‭ ‬للتغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬

في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر،‭ ‬دعا‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬نموذج‭ ‬تنمية‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬اخضراراً‭ ‬ومراعاة‭ ‬للبيئة‮»‬‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحدي‭ ‬المناخي‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬تقرير،‭ ‬دعت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحديث‭ ‬نظام‭ ‬الري‮»‬‭ ‬و»إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬السدود‮»‬‭.‬‮ ‬

وشدّدت‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬تحسين‭ ‬توزيع‭ ‬المياه‭ ‬وإعادة‭ ‬استخدام‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الزراعة‭ ‬الذكية‮»‬‭ ‬بمواجهة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬