تراجع في سوق المزادات الفنية مع تدهور المبيعات في الصين

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سجلت‭ ‬إيرادات‭ ‬المزادات‭ ‬على‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تراجعاً‭ ‬طفيفاً‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وتدهور‭ ‬قيمة‭ ‬القطع‭ ‬المصنعة‭ ‬بتقنية‭ “‬ان‭ ‬اف‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬مع‭ “‬اختلال‭ ‬ظرفي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬التوازن‭” ‬بين‭ ‬آسيا‭ ‬والغرب‭. ‬مع‭ ‬مبيعات‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬16‭,‬56‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ (‬17‭,‬08‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭)‬،‭ ‬سجلت‭ ‬مزادات‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ (‬لوحات،‭ ‬ومنحوتات،‭ ‬ورسومات،‭ ‬وصور‭ ‬فوتوغرافية،‭ ‬وفيديوهات،‭ ‬ومنشآت‭ ‬فنية،‭ ‬ومنسوجات،‭ ‬و‭”‬ان‭ ‬اف‭ ‬تي‭”)‬،‭ ‬انخفاضاً‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭,‬1‭%‬،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الصادر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ “‬آرت‭ ‬برايس‭”‬،‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬سوق‭ ‬الفنون‭.‬

وسجلت‭ ‬سوق‭ ‬الفنون‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬رابع‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬بعد‭ ‬2011‭ (‬18‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬و2014‭ (‬18‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬و2021‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المبيعات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بسبب‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية‭. ‬لكنّ‭ ‬هذه‭ ‬السوق‭ ‬سجلت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ “‬اختلالاً‭ ‬ظرفياً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بين‭ ‬آسيا،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬انكماشاً‭ ‬قوياً،‭ ‬وبين‭ ‬الغرب‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬مستويات‭ ‬قصوى‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬‭”‬آرت‭ ‬برايس‭” ‬تييري‭ ‬إيرمان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬وصلت‭ ‬كثافة‭ ‬المبيعات‭ ‬إلى‭ “‬مستوى‭ ‬تاريخي‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬بيع‭ ‬705‭ ‬آلاف‭ ‬قطعة،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬672‭ ‬ألف‭ ‬قطعة‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬وأوضح‭ ‬إيرمان‭ “‬قبل‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً،‭ ‬كانت‭ ‬إعادة‭ ‬بيع‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬تستغرق‭ ‬أشهراً‭ ‬عدة‭. ‬أما‭ ‬اليوم،‭ ‬فيعاد‭ ‬بيعها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭”. ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬انهيار‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬سجلت‭ ‬شهادات‭ “‬ان‭ ‬اف‭ ‬تي‭” ‬لتوثيق‭ ‬الأصالة‭ ‬الرقمية‭ ‬للمحتويات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬انخفاضاً‭ ‬كبيراً‭ ‬بعد‭ ‬الطفرة‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬رغم‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المعاملات،‭ ‬لتتراجع‭ ‬قيمة‭ ‬هذه‭ ‬المداولات‭ ‬من‭ ‬232‭,‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬13‭,‬9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2022‭ (‬بتراجع‭ ‬نسبته‭ ‬94‭%).‬‭ ‬تمثّل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬81‭%‬‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬سوق‭ ‬المزادات‭ ‬الفنية‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمة‭ ‬الفن‭ ‬المعاصر‭ ‬16‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المبيعات،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ20‭%‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬في‭ ‬الصين‭ (‬البر‭ ‬الرئيسي‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭)‬،‭ ‬تراجعت‭ ‬المبيعات‭ ‬بواقع‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭,‬9‭ ‬مليارات،‭ ‬بسبب‭ ‬سياسة‭ “‬صفر‭ ‬كوفيد‭” ‬التي‭ “‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬التجارة‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬إيرمان‭.‬‮ ‬

ومع‭ ‬انخفاض‭ ‬بنسبة‭ ‬34‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2021‭ (‬5‭,‬9‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬استحوذت‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬24‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬سوق‭ ‬الفن‭ ‬العالمية‭ (‬35‭%‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭)‬،‭ ‬وتراجعت‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬فقد‭ ‬وصلت‭ ‬مبيعات‭ ‬الفنون‭ ‬في‭ ‬المزادات‭ ‬إلى‭ ‬ذروة‭ ‬جديدة‭ ‬عند‭ ‬12‭,‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ (+ ‬16‭%).‬

وحققت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رقماً‭ ‬تاريخياً‭ ‬بلغ‭ ‬7‭,‬34‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬واستحوذت‭ ‬على‭ ‬44‭%‬‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الفن‭ ‬العالمي‭ (‬34‭%‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭). ‬كذلك،‭ ‬عززت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مرتبتها‭ ‬الثالثة،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬ازدياد‭ ‬في‭ ‬المبيعات‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭%‬‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭,‬16‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ (‬13‭%‬‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭).‬

أما‭ ‬فرنسا،‭ ‬مع‭ ‬مبيعات‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬991‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬فقد‭ ‬تراجعت‭ ‬سوقها‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭%‬‭ ‬بسبب‭ ‬تقلبات‭ ‬غير‭ ‬مؤاتية‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬اليورو‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار،‭ ‬واستحوذت‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬6‭%‬‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تستمر‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬النمو‭ (‬بارتفاع‭ ‬6‭%‬‭ ‬بقيمة‭ ‬379‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬واستحوذت‭ ‬على‭ ‬2‭,‬3‭%‬‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬العالمية،‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬إيطاليا‭ (‬التي‭ ‬تراجعت‭ ‬سوقها‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭%‬‭ ‬مع‭ ‬مبيعات‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬190‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬واليابان‭ (‬بارتفاع‭ ‬10‭%‬‭ ‬مع‭ ‬مبيعات‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬185‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

‭ ‬رسم‭ ‬

على‭ ‬جانب‭ ‬دور‭ ‬المزادات،‭ ‬سجلت‭ ‬كريستيز‭ (‬35‭%‬‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬المبيعات‭)‬،‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬تاريخياً‭ ‬عند‭ ‬5‭,‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ (‬4‭ ‬مليارات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭)‬،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بفضل‭ ‬مجموعة‭ ‬بول‭ ‬آلن‭ ‬التي‭ ‬بيعت‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬الأغلى‭ ‬ثمناً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المزادات‭ ‬مع‭ ‬تسجيلها‭ ‬1‭,‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وتقدمت‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬سوذبيز‭ (‬24‭%)‬‭ ‬مع‭ ‬3‭,‬9‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ (‬4‭,‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2021‭). ‬واستحوذت‭ ‬الداران‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬القيمة‭ ‬العالمية‭ ‬لسوق‭ ‬المزادات‭ ‬الفنية‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬الرسم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬مبيعات‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية،‭ ‬إذ‭ ‬استحوذ‭ ‬على‭ ‬70‭,‬9‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬مبيعات‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬المزادات‭ ‬العالمية‭.‬

وقد‭ ‬كانت‭ ‬الأعمال‭ ‬الـ25‭ ‬الأفضل‭ ‬أداءً‭ ‬في‭ ‬المزادات‭ ‬بأكثريتها‭ ‬لمعلّمين‭ ‬من‭ ‬أواخر‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬وأوائل‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬أبرزهم‭ ‬سيزان‭ ‬وفان‭ ‬غوخ‭ ‬وغوغان‭ ‬ومونيه‭ ‬وبيكاسو‭ ‬وكليمت‭ ‬وسورا‭.‬