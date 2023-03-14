تراجع في سوق المزادات الفنية مع تدهور المبيعات في الصين

باريس (أ ف ب) – سجلت إيرادات المزادات على الأعمال الفنية في العالم تراجعاً طفيفاً عام 2022، مع انخفاض المبيعات في الصين وتدهور قيمة القطع المصنعة بتقنية “ان اف تي”، مع “اختلال ظرفي غير مسبوق في التوازن” بين آسيا والغرب. مع مبيعات إجمالية بلغت 16,56 مليار دولار (17,08 مليار دولار في عام 2021)، سجلت مزادات الفنون الجميلة (لوحات، ومنحوتات، ورسومات، وصور فوتوغرافية، وفيديوهات، ومنشآت فنية، ومنسوجات، و”ان اف تي”)، انخفاضاً بنسبة 3,1%، بحسب التقرير السنوي الصادر الثلاثاء عن شركة “آرت برايس”، الرائدة عالميا في المعلومات عن سوق الفنون.
وسجلت سوق الفنون العالمية في 2022 رابع أفضل نتيجة في تاريخها بعد 2011 (18,5 مليار دولار)، و2014 (18 مليار دولار) و2021 الذي شهد طفرة كبيرة في المبيعات عبر الإنترنت بسبب الأزمة الصحية. لكنّ هذه السوق سجلت العام الماضي “اختلالاً ظرفياً غير مسبوق بين آسيا، حيث شهدت انكماشاً قوياً، وبين الغرب حيث بلغت مستويات قصوى”، وفق ما قال رئيس ”آرت برايس” تييري إيرمان لوكالة فرانس برس.
من ناحية أخرى، وصلت كثافة المبيعات إلى “مستوى تاريخي”، مع بيع 705 آلاف قطعة، في مقابل 672 ألف قطعة عام 2021. وأوضح إيرمان “قبل عشرين عاماً، كانت إعادة بيع عمل فني تستغرق أشهراً عدة. أما اليوم، فيعاد بيعها في غضون أيام قليلة”. في أعقاب انهيار العملات المشفرة، سجلت شهادات “ان اف تي” لتوثيق الأصالة الرقمية للمحتويات عبر الإنترنت، انخفاضاً كبيراً بعد الطفرة القوية في 2021، رغم زيادة عدد المعاملات، لتتراجع قيمة هذه المداولات من 232,7 مليون دولار عام 2021 إلى 13,9 مليون دولار في 2022 (بتراجع نسبته 94%). تمثّل الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة 81% من قيمة سوق المزادات الفنية العالمية، حيث بلغت نسبة مساهمة الفن المعاصر 16% من إجمالي المبيعات، مقارنة بـ20% في عام 2021. في الصين (البر الرئيسي وهونغ كونغ)، تراجعت المبيعات بواقع ملياري دولار لتصل إلى 3,9 مليارات، بسبب سياسة “صفر كوفيد” التي “أدت إلى توقف التجارة”، بحسب إيرمان.
ومع انخفاض بنسبة 34% مقارنة بعام 2021 (5,9 مليارات دولار)، استحوذت الصين في 2022 على 24 % من إجمالي سوق الفن العالمية (35% في عام 2021)، وتراجعت إلى المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.
أما في الغرب، فقد وصلت مبيعات الفنون في المزادات إلى ذروة جديدة عند 12,6 مليار دولار (+ 16%).
وحققت الولايات المتحدة رقماً تاريخياً بلغ 7,34 مليارات دولار، واستحوذت على 44% من سوق الفن العالمي (34% في عام 2021). كذلك، عززت المملكة المتحدة مرتبتها الثالثة، مع تسجيل ازدياد في المبيعات بنسبة 8% لتصل إلى 2,16 مليار دولار (13% من السوق العالمية).
أما فرنسا، مع مبيعات إجمالية بلغت 991 مليون دولار، فقد تراجعت سوقها بنسبة 3% بسبب تقلبات غير مؤاتية في سعر صرف اليورو مقابل الدولار، واستحوذت في 2022 على 6% من السوق العالمية.
في المقابل، تستمر ألمانيا في النمو (بارتفاع 6% بقيمة 379 مليون دولار) واستحوذت على 2,3% من السوق العالمية، متقدمة على إيطاليا (التي تراجعت سوقها بنسبة 11% مع مبيعات إجمالية بلغت 190 مليون دولار) واليابان (بارتفاع 10% مع مبيعات إجمالية بلغت 185 مليون دولار).
رسم
على جانب دور المزادات، سجلت كريستيز (35% من عائدات المبيعات)، رقماً قياسياً تاريخياً عند 5,8 مليار دولار (4 مليارات في عام 2021)، خصوصاً بفضل مجموعة بول آلن التي بيعت في نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي أصبحت الأغلى ثمناً في تاريخ المزادات مع تسجيلها 1,6 مليار دولار.
وتقدمت بذلك على منافستها سوذبيز (24%) مع 3,9 مليارات دولار (4,4 مليارات دولار في 2021). واستحوذت الداران على أكثر من نصف القيمة العالمية لسوق المزادات الفنية.
ولا يزال الرسم في صدارة مبيعات الأعمال الفنية، إذ استحوذ على 70,9% من إجمالي مبيعات الأعمال الفنية في المزادات العالمية.
وقد كانت الأعمال الـ25 الأفضل أداءً في المزادات بأكثريتها لمعلّمين من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أبرزهم سيزان وفان غوخ وغوغان ومونيه وبيكاسو وكليمت وسورا.