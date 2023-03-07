تراجع البحر بعد الزلزال في بعض السواحل ظاهرة طبيعية مرتبطة بالمدّ والجزر

بيروت‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يؤكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬المتوسّط‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسطّحات‭ ‬المائية‭ ‬ظاهرة‭ ‬طبيعيّة‭ ‬مُعتادة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحركة‭ ‬المدّ‭ ‬والجزر،‭ ‬بعدما‭ ‬وصفته‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بأنه‭ “‬غامض‭” ‬وكثرت‭ ‬في‭ ‬شأنه‭ ‬التحليلات‭ ‬والشائعات‭ ‬التي‭ ‬تَلت‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬اهتزازات‭ ‬أرضيّة‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬شرق‭ ‬أوسطية‭. ‬‮ ‬‭ ‬وتضمنت‭ ‬المنشورات‭ ‬المتداولة‭ ‬صوراً‭ ‬لشواطئ‭ ‬تراجعت‭ ‬المياه‭ ‬عنها‭. ‬بينها‭ ‬شاطئ‭ ‬مدينة‭ ‬سيدي‭ ‬إفني‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المغرب،‭ ‬والذي‭ ‬انكشفت‭ ‬مساحات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬رماله‭ ‬بفعل‭ ‬تراجع‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬منشأة‭ ‬تيليفيريك‭ ‬قديمة‭ ‬تظهر‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬وتناولت‭ ‬منشورات‭ ‬أخرى‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تراجع‭ ‬لمياه‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ومصر‭ ‬وفلسطين،‭ ‬وتراجع‭ ‬منسوب‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬السواحل‭ ‬الإيطالية‭ ‬وجفاف‭ ‬الأنهار‭ ‬في‭ ‬البندقية‭ ‬معتبرة‭ ‬الأمر‭ “‬ظاهرة‭ ‬غريبة‭” ‬تنذر‭ “‬بحدوث‭ ‬شيء‭ ‬ما‭” ‬وقال‭ ‬البعض‭ ‬إنها‭ ‬إشارة‭ ‬لحصول‭ ‬موجات‭ ‬مدّ‭ ‬بحريّ‭ (‬تسونامي‭).‬

وضجّت‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهذه‭ ‬الادعاءات‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬ذعراً‭ ‬عقب‭ ‬الزلازل‭ ‬والهزّات‭ ‬الأرضيّة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬دول‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬وأودت‭ ‬بحياة‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬التراجع‭ ‬الأخير‭ ‬للبحر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬السواحل‭ ‬ظاهرة‭ ‬طبيعيّة‭ ‬مألوفة‭ ‬تسبّبت‭ ‬فيها‭ ‬عوامل‭ ‬عدّة‭ ‬يشرحها‭ ‬الخبراء‭.‬

ظاهرة‭ ‬طبيعيّة

يحدث‭ ‬المدّ‭ ‬حينما‭ ‬يرتفع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬والسواحل‭. ‬وحينما‭ ‬ينخفض‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬ويتراجع‭ ‬في‭ ‬الشواطئ‭ ‬يحدث‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالجزر‭ ‬أو‭ ‬المدّ‭ ‬المنخفض‭.‬

ويقول‭ ‬الحسين‭ ‬يوعابد‭ ‬رئيس‭ ‬مصلحة‭ ‬التواصل‭ ‬في‭ ‬المديريّة‭ ‬العامّة‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المدّ‭ ‬والجزر‭ ‬ظاهرة‭ ‬طبيعيّة‭ “‬تحدث‭ ‬نتيجة‭ ‬قوى‭ ‬الجذب‭ ‬من‭ ‬القمر‭ ‬والشمس،‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬البحار‭ ‬والمحيطات‭”.‬

ويضيف‭ ‬يوعابد‭ “‬يكون‭ ‬تأثير‭ ‬جاذبية‭ ‬القمر‭ ‬أكبر‭ ‬نتيجة‭ ‬قربه‭ ‬من‭ ‬الأرض‭”.‬

وإن‭ ‬كانت‭ ‬الشمس‭ ‬والقمر‭ ‬والأرض‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬المستقيم‭ ‬نفسه‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ظاهرة‭ ‬المدّ‭ ‬الكبرى،‭ ‬ومنها‭ ‬حركة‭ ‬المدّ‭ ‬والجزر‭ ‬الربيعية‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تؤثّر‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬المد‭ ‬والجزر‭ ‬كالضغط‭ ‬الجوي‭ ‬وعمق‭ ‬المياه‭ ‬وشكل‭ ‬السواحل،‭ (‬مثلما‭ ‬يشرح‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬البيانيّ‭).‬

ويؤكد‭ ‬الحسين‭ ‬يوعابد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬بعض‭ ‬السواحل‭ ‬ومنها‭ ‬ساحل‭ ‬‮ ‬سيدي‭ ‬إفني‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬لمنسوب‭ ‬المياه‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬و‭”‬ليس‭ ‬ظاهرة‭ ‬غريبة‭ ‬ولا‭ ‬استثنائية‭”.‬‮ ‬

ويقول‭ “‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمدينة‭ ‬سيدي‭ ‬إيفني،‭ ‬التي‭ ‬يحدث‭ ‬فيها‭ ‬المدّ‭ ‬والجزر‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬كسائر‭ ‬الشواطئ‭ ‬المغربية،‭ ‬ليست‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬ولا‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬فيها‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬المستوى‭ ‬المنخفض‭”.‬

‭ ‬والبحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسّط؟‭-‬

ويعزو‭ ‬الحسين‭ ‬يوعابد‭ ‬مستوى‭ ‬الجزر‭ ‬المنخفض‭ ‬الذي‭ ‬سُجّل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2023،‭ ‬إلى‭ ‬ظاهرة‭ ‬الجزر‭ ‬الفلكية‭ ‬ويضيف‭ ‬إليها‭ “‬تأثير‭ ‬الضغط‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بلغ‭ ‬1035‭ ‬HPA‭”. ‬وعمّ‭ ‬هذا‭ ‬الضغط‭ ‬جزءاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬بحوالى‭ ‬22‭ ‬سنتيمتراً،‭ ‬وفقاً‭ ‬للخبير‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يقول‭ ‬ألفيس‭ ‬بابا‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬مراقبة‭ ‬حركة‭ ‬المد‭ ‬والجزر‭ ‬في‭ ‬البندقية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الجَزر‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬أنهار‭ ‬البندقية‭ ‬وتسبب‭ ‬بجفافها‭ ‬هو‭ “‬أمر‭ ‬عادي‭ ‬تماماً‭”. ‬ويضيف‭ “‬حوالى‭ ‬70٪‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬الجَزر‭ ‬تحدث‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭”. ‬ويُكمئن‭ ‬ألفيس‭ ‬باباإلى‭ ‬أن‭ ‬أالأمور‭ ‬ستعود‭ ‬إلى‭ ‬شكلها‭ ‬الطبيعي‭”. ‬وتؤيّد‭ ‬ذلك‭ ‬كلير‭ ‬فرابول‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬المدّ‭ ‬والجزر‭ ‬والرياح‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬علوم‭ ‬المحيطات‭ ‬والمياه‭ ‬البحرية‭ ‬بفرنسا،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬مؤقّت‭. ‬وتقول‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ “‬إنها‭ ‬ظاهرة‭ ‬موسميّة‭ ‬لتقلّص‭ ‬الكتلة‭ ‬المائية،‭ ‬مرتبطة‭ ‬بانخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الشتاء،‭ ‬ممّا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭”. ‬وتضيف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقلّص‭ ‬الطبيعي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬اقترن‭ ‬بتشكّل‭ “‬إعصار‭ ‬قوي‭ ‬مضاد‭”.‬‮ ‬‭ ‬والإعصار‭ ‬المضاد‭ ‬هو‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬يكون‭ ‬الضغط‭ ‬فيها‭ ‬أعلى‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬حولها،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬عادةً‭ ‬إلى‭ ‬طقس‭ ‬جاف‭ ‬ومشمس‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬ليست‭ ‬مقلقة،‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬كلير‭ ‬فرابول‭ “‬فالظواهر‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬خطراً،‭ ‬ونحن‭ ‬قيد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬الطبيعي‭”.‬

‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬تسونامي؟

بحسب‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للإنذار‭ ‬بأمواج‭ ‬المدّ‭ ‬البحريّ‭ (‬تسونامي‭) (‬CENALT‭)‬،‭ “‬يحدث‭ ‬تسونامي‭ ‬بسبب‭ ‬زلزال‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭ ‬بقوة‭ ‬6,5‭ ‬درجات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وابتداءً‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬درجات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المدّ‭ ‬البحري‭ ‬المتولّد‭ ‬مدمّراً‭”.‬

في‭ ‬معظم‭ ‬الحالات،‭ “‬يسبق‭ ‬الموجة‭ ‬الأولى‭ ‬للتسونامي‭ ‬انخفاض‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭”.‬‮ ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬تؤكد‭ ‬عالمة‭ ‬الرياضيات‭ ‬التطبيقيّة‭ ‬سيلفي‭ ‬بينزوني‭-‬غافاج‭ ‬أنه‭ “‬لو‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يتشكّل‭ ‬تسونامي‭ ‬عقب‭ ‬زلزال‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا،‭ ‬لوقع‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭”‬،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬الزلزال‭ ‬مباشرة‭.‬‮ ‬

وتحسم‭ ‬آن‭ ‬ريبلوماز‭ ‬أستاذة‭ ‬الجيولوجيا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جوزيف‭ ‬فورييه‭ ‬بفرنسا‭ ‬الجدل‭ ‬بخصوص‭ ‬الموضوع‭ ‬قائلة‭ ” ‬في‭ ‬حالة‭ ‬زلزال‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬كان‭ ‬الصدع‭ ‬الزلزالي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬البرّ‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬لذا‭ ‬كانت‭ ‬إمكانية‭ ‬حدوث‭ ‬مد‭ ‬بحري‭ ‬مدمر‭ ‬ضئيلة‭ ‬للغاية‭”.‬