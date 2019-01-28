تراجع‭ ‬أمريكي‭ ‬مثير‭: ‬ مؤتمر‭ ‬وارسو‭ ‬ليس‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأميركي–البولندي‭ ‬حول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬ليس‭ ‬موجّها‭ ‬ضد‭ ‬إيران،‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬فيه‭.‬

وسيشارك‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬شخصيا‭ ‬في‭ ‬“الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬لتعزيز‭ ‬مستقبل‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط”‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬وارسو‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬و14‭ ‬شباط/فبراير‭. ‬

‭ ‬وكانت‭ ‬ايران‭ ‬قد‭ ‬اعترضت‭ ‬على‭ ‬بواندا‭ ‬وابلغت‭ ‬احتجاجها‭ ‬لنائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البولندي‭ ‬الذي‭ ‬زارها‭ ‬قبل‭ ‬اسبوعين‭ . ‬وكان‭ ‬بومبيو‭ ‬أشار‭ ‬سابقا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬“استقرار‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والسلام‭ ‬والحرّية‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهذا‭ ‬يتضمّن‭ ‬عنصرًا‭ ‬مهمًا‭ ‬هو‭ ‬التأكّد‭ ‬أنّ‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬تمارس‭ ‬نفوذًا‭ ‬مزعزعًا‭ ‬للاستقرار”‭.‬

لكن‭ ‬جهات‭ ‬عدة‭ ‬لم‭ ‬تؤكد‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬ارتياحها‭ ‬للموقف‭ ‬الأميركي‭ ‬المتشدّد‭ ‬حيال‭ ‬إيران‭. ‬ولن‭ ‬تشارك‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباطات‭ ‬سابقة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬الوزاري‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬التكتل‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬خلال‭ ‬إطلاع‭ ‬الصحافيين‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬المؤتمر‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬بندا‭ ‬محددا‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعماله‭. ‬وتابع‭ ‬المسؤول‭ ‬مشترطا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬“من‭ ‬المهم‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬ليس‭ ‬موجّها‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬وليس‭ ‬مقدّمة‭ ‬لبناء‭ ‬تحالف”‭.‬

وأضاف‭ ‬“يتمحور‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الوزاري‭ ‬حول‭ ‬استكشاف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المهمّة‭ ‬لأمن‭ ‬المنطقة‭ ‬وازدهارها”‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬بومبيو‭ ‬“سيبحث‭ ‬بالتأكيد‭ ‬المخاوف‭ ‬المرتبطة‭ ‬بسياسات‭ ‬إيران‭ ‬المدمّرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة”،‭ ‬وبرر‭ ‬ذلك‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬“من‭ ‬الصعوبة‭ ‬بمكان‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬إيران”‭. ‬وأكد‭ ‬المسؤول‭ ‬الأميركي‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيبحث‭ ‬الأزمتين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭ ‬والانتشار‭ ‬الصاروخي،‭ ‬والتهديدات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬واللاجئين‭ ‬وسيتم‭ ‬تشكيل‭ ‬مجموعات‭ ‬عمل‭ ‬للمتابعة‭. ‬ويتزامن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬بومبيو‭ ‬إنه‭ ‬سيجمع‭ ‬وزراء‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬إحياء‭ ‬إيران‭ ‬الذكرى‭ ‬الأربعين‭ ‬لقيام‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

ويأتي‭ ‬المؤتمر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعادت‭ ‬واشنطن‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬إثر‭ ‬انسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرمتها‭ ‬طهران‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭. ‬وكان‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬إيران‭ ‬غاضبا‭ ‬إثر‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭. ‬واستدعت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬البولندي‭ ‬“احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يسمّى‭ ‬مؤتمر‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬المعادي‭ ‬لإيران”‭.‬

وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬بولندي‭ ‬أن‭ ‬بلاده،‭ ‬رغم‭ ‬استضافتها‭ ‬المؤتمر،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬داعمة‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬واشنطن‭.‬

وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬بسبب‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬“بلد‭ ‬واحد”‭ ‬وعدم‭ ‬تطرقه‭ ‬الى‭ ‬النزاع‭ ‬الإسرائيلي–الفلسطيني‭.‬