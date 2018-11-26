تذكرت العبادي – شامل حمد الله بردان

رغم اننا التقينا مرارا فهو على الاغلب لا يريد ان يجتهد في التذكر، وتلك نعمة منّ الله بها عليه حيث لا يتسع عقله الا لمجموعة لو استعرضنا صورها واسماءها لعرفنا لم معنى انه زال يوم زال، وستبقى مهمة ازالة مخلفاته متعبة مزعجة.

قبل سنوات وكنا على مائدة بمطعم في بغداد وقبيل مغادرتنا، دخل الرجل برفقة سيدة تنصت لحديثه السريع واشارات يديه وابتسامته وكان واضحا انه يشتري ملابس اكبر من قياسه فقد كفكف مرارا ورفع ذراعيه حائرا بين الساعة المعدنية في المعصم التي لا ينقطع عن هزها وهي متلازمة تخلص منها لاحقا، الا ان الرجل لم ينقطع عن اطلاق جمل تلو جمل فيما السيدة صامتة، وكان وقتها يتدارى خلف المالكي وعلى ذلك شهادات تلفزيونية كثيرة، فقد اكتفى بدور حزبي في مقر بمطار المثنى وتقاعد كريم.

بعدها بسنتين جاء مدعوا لبيت السيد روز نوري شاويس ليلتقي برئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني، وكان ذاهلا وهو يمشي للغرفة التي ستشهد بداية عهد لم يكن مثمرا، فما ان جلس، حتى بدت عليه عدوى المنصب، ناسيا انه ضيف وان حوله رجال صقلتهم تجارب لا تقارن بخدمة صيانة المصاعد، وان لا عيب في العمل الا عيب واحد هو ان تسقط عملك وتفاصيله على كل شيء.

كان الحديث حول استحقاقات مالية للاقليم، واذا بالعبادي يقول” ماعندي فلوس″ هههههه وضحك وخرج بعد ذلك بأيام ليكرر في كل لقاءاته التلفزيونية انه اخبر الوفد الكردي ان المال مقابل الحصة النفطية، يقول وهو يحرك كلتا راحتيه كمن يرسم في الهواء.

كنت انظر اليه في صالون منزل شاويس، ورحت اتأمل الحضور وحيدر في الوسط، هذا ابن ادريس بارزاني، يرأس حكومة واجهت المرارة وحصارين، بجنبه شاويس البيشمركة العتيد وأحد كتبة الدستور وذلك هوشيار زيباري عنوان الخارجية العراقية الجديدة وخارجية المعارضة، وهذا العبادي وبجنبه شخص جاء معه يعشق النعاس ويغفو كلما سنحت الفرصة!

كنا نحمل السلاح وكان هو في بريطانيا لا ادري ايعمل لكسب خبزته ام يمارس الدعوة الاسلامية في الضباب؟

كل ذكراه انه صمم بخياله مصعدا يرتفع بشكل يميل عن الشاقولية” هو فقط يمكنه شرح اختراعه”.

نحن غبرتنا واثلجتنا الجبال وبحت حناجرنا خلف الميكروفانات لاسقاط صدام حسين، وهذا جاء بأعتباره مرشحا عن حزب بديلا عن المالكي، فأذا به كائن يعرف كيف جاء للسلطة، لكنه لا يعرف كيف يسيرها!

خرج الى بيته لاحقا وقد نقل قوات قطعت طريق المنزل في الخضراء، واول ما ابتدأ به هو سلب المالكي اغلب حرسه، شككت انه يريد ان يقلد انور السادات فيبتدع حركة مايو، لكنه، لم يكن يتقن لعبة الاعلام، والاعلام في العراق مسلط عليه من يقولون انهم شعراء” اتذكر ان الجواهري رد يوما على مدع بالشعر، ان الشعراء ثلاثة، عبقري ومقبول وحمار، وان الجواهري يقبل بدرجة المقبول، وان للمدعي ان يعطي للمتنبي ويأخذ لنفسه واحدة من الدرجتين” فالرجل خرجت له مقاطع من مثل البنطال النازل، واللقاء غير الموفق مع باراك اوباما، ونزهة الاهوار، فلم يفلح بتقديم صورة الانسان البسيط، ولا الصلب الشديد.

ولان منصب رئيس الحكومة يشمل وجبة مناصب منها القائد العام للقوات، فقد اشتغل على الموقع وباتت صوره في مسرح العمليات وحوله ضباط اركان الحرب، تظهره بالملقن وهم المستمعون، ولا ادري اهي تقليد لصدام ام غيرة، ام انه” بتاع كلو”؟

الغريب هو ماصرح به احد ملتقيه عن قصة بول الوزراء وهم وقوف وانه شاهد ذلك عبر كاميرا!

والاغرب حديث عزت الشابتدر، والادعى للاستغراب لم ضاعت اربع سنوات واشهر على تحملنا لشخص مارس هوس الاستحواذ الطفولي على كل شيء متخيلا انها العاب!!!

حتى تحالفه اراد ان يظهر انه هو الذي استرجع الموصل!

نعم تحالفه اللطيف الذي ظهرت لبعضه” هو يعشق كلمة بعض” مقاطع فوق الاباحية، وهو جاهز دوما للفصل! فصل مرشحا وكف يد وزير وتوعد الحيتان فماتت الاسماك، وحاصر ايران لكنه لم يحاصرها وزار السعودية واعتمر وغادر الى دافوس وزار مصر، وضرب المتظاهرين ووعد اهل البصرة، لكنه لم يكن شيئا يذكر!

أربيل