النجف تبدي مخاوفاً من إنهيار إنتاج العنبر والإعتماد على الإستيراد

تذبذب فولتية الطاقة يهدّد تأمين رية الفطام لمزارع الحنطة في كربلاء

بغداد – قصي منذر

كربلاء محمد فاضل

يخشى مزارعو قضاء عين التمر التابع لمحافظة كربلاء ،من استمرار تذبذب فولتية المغذيات الكهربائية ،الذي سيعوق تأمين رية الفطام لمحصول الحنطة قبل موسم الحصاد، فيما ابدت زراعة النجف عن مخاوفها من انهيار انتاج الرز العنبر بسبب شح المياه. وناشد رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية بكربلاء جواد كاظم نعمان الكَريطي في تصريح تابعته (الزمان) امس (وزارة الكهرباء والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وفرع توزيع كهرباء كربلاء بالتدخل الفوري لحل مشكلة التذبذب الحاصل فيها نتيجة ضعف الفولتية للمحطات المتنقلة والخطوط الناقلة المغذية للمزارع الصحراوية في قضاء عين التمر).

انتاج الحنطة

واضاف ان (مرحلة الإنتاج لزراعة الحنطة في هذا الوقت تحتاج إلى رية الفطام التي تعتبر الرية الأخيرة للمحصول قبل موسم الحصاد)، واشار الى ان (كما معلوم إن اغلب المزارع هناك تعتمد على الطاقة الكهربائية بواسطة الآبار في عملية السقي بالمرشات المحورية والثابتة ،وكذلك الري بالتنقيط)، ودعا إلى إن (تكون هناك وقفة جادة وحازمة للجهات أنفة الذكر بضرورة معالجة الأمر بالسرعة الممكنة دعماً للمنتوج الوطني ولتجنب الخسائر الفادحة التي تلحق بالقطاع الزراعي ، ولاسيما للمحصول الستراتيجي الحنطة). بدورها ،اعربت مديرية زراعة محافظة النجف، عن مخاوفها من ضعف انتاج زراعة محصول الرز العنبر، واكدت اهمية هذه النوعية من الرز محلياً وعالمياً. وقال مدير زراعة المحافظة منعم الفتلاوي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (العراقيين من اكثر شعوب المنطقة استهلاكاً للرز، وينتج العراق مليون و600 الف طن سنوياً ،اما الكميات المتبقية تُستورد من الخارج، حسب وزارة التجارة)، مشيرا الى ان (المساحة التي تزرع بالرز العنبر في النجف تبلغ 218 الف دونم سنوياً)، واضاف ان (شح المياه ادّى الى تضرر 6500 دونماً من هذا المحصول المهم مقارنة بانتاجية النجف التي تصل الى 142 الف طن سنوياً)، واشار الى ان (المحافظة تحاول الحفاظ على زراعة الرز العنبر رغم تعرضها للضرر والانهيار بسبب الازمة المائية). وبحث وكيل وزارة التخطيط، ماهر جوهان، مع المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، علي رضا قريشي، المشكلات والتحديات التي تواجه تنفيذ برامج الامن الغذائي والحماية الاجتماعية. وذكر بيان امس ان (الاجتماع بحث اوجه التعاون الثنائي بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، وتعزيز العمل المشترك بينهما)، ونوه التخطيط الى (ضرورة مواجهة المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ البرامج المشتركة، وتقديم الدعم من الوزارات المعنية بعمل البرنامج)، مبيناً ان (الجانبين ناقشا برامج الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتغير المناخي). امن جانبها ، انجزت أمانة بغداد، زراعة وتأهيل 380 دونما ضمن مناطق قاطع بلدية الرشيد ، تنفيذا لخطة زيادة المساحات الخضراء.

زراعة مناطق

وقالت الأمانة في بيان امس أن (دائرة بلدية الرشيد ،أنجزت زراعة 380 دونما في المناطق الواقعة ضمن رقعتها الجغرافية ، وشملت الجزرات الوسطية والمتنزهات والحدائق والساحات العامة)، وأضافت أن (الدائرة أنجزت تأهيل وزراعة 30 دونما منها متنزهين في السيدية الأول بمساحة 7 دونم ضمن محلة 827 والآخر بمساحة 3,5 دونم ضمن محلة 825 وتنفيذ 4 حدائق جديدة في منطقة حي الحسين للشريط المحاذي لسريع المطار)، واستطرد بالقول ان (الحدائق والمتنزهات الجديدة تضمنت أعمال تنظيم المولدات وإزالة التجاوزات وفرش الزميج وإنشاء منظومة ري بالرش وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار والنخيل وعمل المماشي ونصب المصاطب وأعمدة الإنارة والسياج الخارجي ونصب ألعاب الأطفال)، مبينا ان (الدائرة باشرت بتنفيذ مشاريع زراعية جديدة تشمل مواقع بمساحة 60 دونما منها في تقاطع شارعي السياب وقطر الندى محلة 839 بمساحة 25 ألف م2 وموقع آخر ضمن منطقة شهداء البياع محلة 875 بمساحة 30 دونما ومواقع أخرى). في غضون ذلك ،ناقش وزير التخطيط محمد تميم ،مع المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي غازي الشبيكات، اليات تحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية في العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس (اللقاء ركّز على عدد من الملفات ذات الصلة بعمل الصندوق في العراق، و تعزيز التعاون الحقيقي ضمن ملف الاصلاح الاقتصادي والمالي، والاستفادة من امكانات وخبرات الصندوق في دعم جهود الحكومة بهذا المجال).