تدوير‭ ‬نفاياتنا‭..‬ونفاياتهم

فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬

أبرز‭ ‬نتائج‭ ‬الإضرابات‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬أوربا،‭ ‬هو‭ ‬الضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬والبيئية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والجمالية‭ ‬والسياحية‭ ‬التي‭ ‬تتركها‭ ‬أكوام‭ ‬النفايات‭ ‬حين‭ ‬تتكدس‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬اضراب‭. ‬في‭ ‬باريس‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬عديدة‭ ‬يتظاهر‭ ‬الفرنسيون،‭ ‬ودخلوا‭ ‬اضراباً‭ ‬نوعياً‭ ‬فاحت‭ ‬فيه‭ ‬روائح‭ ‬الأوساخ‭ ‬المرمية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬تلال‭ ‬متناثرة‭ ‬صغيرة‭ ‬وغطت‭ ‬نتانتها‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ ‬عاصمة‭ ‬الروائح‭ ‬الراقية‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬مئات‭ ‬السنين‭ ‬وتغزو‭ ‬بها‭ ‬العالم‭.‬

‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬باتت‭ ‬النفايات‭ ‬سلاحاً‭ ‬متاحاً‭ ‬بيد‭ ‬الناس‭ ‬المتعبين،‭ ‬وهو‭ ‬نتيجة‭ ‬عرضية‭ ‬للإضراب‭ ‬الرافض‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬من‭ ‬62‭ ‬عاماً‭ ‬الى‭ ‬64‭ ‬عاماً،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تكاد‭ ‬تفرضه‭ ‬حكومة‭ ‬ماكرون‭ ‬فرضاً‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬رأي‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وقد‭ ‬تحوّل‭ ‬الأمر‭ ‬لدى‭ ‬ماكرون‭ ‬الى‭ ‬تحد‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬لا‭ ‬تراجع‭ ‬عنه،‭ ‬وقد‭ ‬يستخدم‭ ‬صلاحياته‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬القانون‭ ‬واقعاً‭ ‬مهما‭ ‬كلف‭ ‬الأمر‭ . ‬مثيل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬نفسه‭ ‬مرّ‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تحصل‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬أقسى،‭ ‬إذ‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬الى‭ ‬الخامسة‭ ‬والستين‭.‬

الانسان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الثقيل‭ ‬بالضغوط‭ ‬والأزمات‭ ‬والغلاء‭ ‬وشبح‭ ‬الحروب،‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬أمامه‭ ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬يحلم‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬تقاعد‭ ‬مُجزٍ‭ ‬عن‭ ‬سنوات‭ ‬خدمته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ان‭ ‬يرتاح‭ ‬ولو‭ ‬وهمياً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الازمات‭ ‬ذاتها،‭ ‬لكنه‭ ‬يبقى‭ ‬حقاً‭ ‬دستورياً‭ ‬يريد‭ ‬المواطنون‭ ‬التمتع‭ ‬به‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬امتيازاته‭ ‬متآكلة‭.‬

‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬حدث‭ ‬اضراب‭ ‬أيضاً‭ ‬حول‭ ‬النفايات‭ ‬أكداساً‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬لعدة‭ ‬شهور‭. ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬معامل‭ ‬تدوير‭ ‬النفايات‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬ربما‭ ‬لأنّ‭ ‬الناس‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬حرجاً‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬النفايات‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التفكير‭ ‬بعواقب‭ ‬خطورة‭ ‬ذلك‭. ‬وربّما‭ ‬لأنّ‭ ‬ثقافة‭ ‬التدوير‭ ‬لم‭ ‬تتطور‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬الحضاري‭ ‬اللائق،‭ ‬ولاتزال‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬مستوى‭ ‬تدوير‭ ‬النفايات‭ ‬السياسية،‭ ‬الأشد‭ ‬خطورةً،‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الانسان‭ ‬وحسب،‭ ‬وانّما‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬جيل‭ ‬وثروات‭ ‬وطن‭ ‬وطموحات‭ ‬شعب‭ ‬يريد‭ ‬النزوع‭ ‬نحو‭ ‬الحرية‭ ‬والابداع‭ ‬لكنه‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬وقد‭ ‬جثم‭ ‬على‭ ‬صدره‭ ‬طغاة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدرجات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬نقاوة‭ ‬الطغيان،‭ ‬أو‭ ‬طغاة‭ ‬يرتدون‭ ‬أثواب‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الفاضحة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تستر‭ ‬عوراتهم‭.‬

حين‭ ‬يدوّرون‭ ‬نفاياتهم‭ ‬في‭ ‬اوربا‭ ‬ينتجون‭ ‬طاقة‭ ‬تشغّل‭ ‬مصانعهم‭ ‬وتقوي‭ ‬اقتصادهم‭. ‬أما‭ ‬تدوير‭ ‬نفاياتنا‭ ‬السياسية‭ ‬حصراً‭ ‬فتكريس‭ ‬للوساخة‭ ‬والفساد‭.‬

النفايات‭ ‬في‭ ‬أوربا‭ ‬سلاح‭ ‬سلمي‭ ‬ضاغط‭ ‬على‭ ‬الحكومات،‭ ‬والنفايات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬أوطاننا‭ ‬سلاح‭ ‬مستمر‭ ‬التهديد‭ ‬ضد‭ ‬الشعوب‭.‬

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