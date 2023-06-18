تدهور الوضع الصحي لديون

{ نيويورك – وكالات – اضطرت النجمة العالمية “سيلين ديون” الى إلغاء جولتها الغنائية التي كانت قد بدأت بها وذلك قبل ما يقارب الأسابيع، وذلك بسبب مرضها وتدهور وضعها الصحي بسبب اصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس. ومؤخرًا أكّدت مصادر مقربة من النجمة العالمية بأن الوضع الصحي الخاص بها يزداد سوءاً حيث كشف المصدر أنها بالكاد تستطيع التحرك. وبالرغم من أن المغنية البالغة من العمر 55 عاماً أخبرت جمهورها بأنها ستعود بعد ان تفعل كل ما في وسعها للعودة، على ان تأخذ قسطًا من الراحة بشكل مؤقت، إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى ان عودة النجمة العالمية إلى المسرح والغناء بات أمرًا شبه مستحيل. وأضاف المصدر ذاته إن النجمة العالمية تعاني في هذه الفترة من الآلام شديدة لا تجعلها تمارس حياتها بشكل طبيعي وتعاني بشكل مستمر، وقال المصدر: “لديها أفضل فريق طبي ويمكن أن تشتري كل شيء بالمال، لكن الأمور لا تبدو جيدة وبالرغم من ان الفريق الطبي عمل بجد إلا أنها ببساطة لا تتحسن”. ويبدو أن ديون ترفض الغياب عن جمهورها بشكل كامل حيث من المتوقع أن تطل عليهما في أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم يروي سيرتها الذاتية وسيحمل اسم (الحب مجددا) . من المقرر ان يروي الفيلم قصة حياة ديون ومشوارها في عالم الغناء بالإضافة إلى معاناتها من متلازمة الشخص المتيبس وتأثيرها على مشوارها الفني.