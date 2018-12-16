تدمير‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬مسجد‭.. ‬ودي‭ ‬ميستورا‭:‬‭ ‬سلام‭ ‬سوريا‭ ‬ممكن‭ ‬عبر‭ ‬الدستورية

ثمانية قتلى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين
واشنطن – الدوحة – بيروت – الزمان
دمر التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة السبت مركز قيادة لتنظيم الدولة الإسلامية في مسجد هجين، أكبر بلدة في الجيب الأخير للمجموعة الجهادية في شرق سوريا، كما جاء في بيان للجيش الأميركي.
وقد نفذت هذه العملية فيما تقوم قوات يقودها الأكراد بالقضاء على آخر المقاتلين الجهاديين في هذه البلدة القريبة من الحدود العراقية.
وأوضح البيان أن 16 على الاقل من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية “المدججين بالسلاح”، كانوا موجودين في “مركز القيادة والمراقبة” في هذا المسجد الذي دمرته “ضربة محكمة”.
من جهته اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الأحد ان السلام في سوريا يمكن أن يتحقّق عبر تشكيل لجنة دستورية “ذات مصداقية وشاملة”.وأضاف في مؤتمر في الدوحة أن هذا الامر يمكن ان يتحقّق “بتشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة”.
وقد تولّى دي ميستورا منذ العام 2016 رعاية تسع جولات من المحاثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون إحراز أيّ تقدّم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح ولجوء اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وسعى خلال الأشهر الأخيرة إلى تشكيل لجنة دستورية تضم 150 عضوا بهدف صياغة دستور جديد، لكن دمشق تعارض التشكيلة التي عرضتها الأمم المتحدة.
واقترح أن تتشكل اللجنة من 150 عضوا : 50 يختارهم النظام، و50 للمعارضة، و50 تختارهم الامم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.
وكان دي ميستورا أبلغ الشهر الماضي مجلس الأمن أنّه قرّر التخلي عن منصبه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.
ولكن مصادر في الامم المتحدة قالت انه باق في منصبه حتى 20 من الشهر الحالي على أقل تقدير. فيما
قتل ثمانية اشخاص على الأقل الأحد اثر انفجار سيارة مفخخة في سوق يقع وسط مدينة عفرين في شمال سوريا والتي يسيطر عليها الجيش التركي والقوات الموالية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “وقع الانفجار عند اطراف سوق الهال بالقرب من نقطة عسكرية لمقاتلين موالين لتركيا ما أسفر عن مقتل ثمانية اشخاص هم اربعة مدنيين واربعة عناصر من القوات الموالية لأنقرة”.
واشار عبد الرحمن الى “اصابة أكثر من 20 شخصا بجروح بين المدنيين والمقاتلين بعضهم بحالات خطرة” لافتا الى ان “عدد من قضوا قابل للارتفاع”.
كما ادى الانفجار “الى خسائر مادية جسيمة في منطقة التفجير”، بحسب المرصد.
وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية منذ آذار/مارس على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب، بعد هجوم واسع شنّته ضد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن.
وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكانها البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكّن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.