تدمير‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬مسجد‭.. ‬ودي‭ ‬ميستورا‭:‬‭ ‬سلام‭ ‬سوريا‭ ‬ممكن‭ ‬عبر‭ ‬الدستورية

ثمانية‭ ‬قتلى‭ ‬بانفجار‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬في‭ ‬عفرين

واشنطن‭ – ‬الدوحة‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان

دمر‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬السبت‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬هجين،‭ ‬أكبر‭ ‬بلدة‭ ‬في‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬للمجموعة‭ ‬الجهادية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬الأميركي‭.‬

وقد‭ ‬نفذت‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬فيما‭ ‬تقوم‭ ‬قوات‭ ‬يقودها‭ ‬الأكراد‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المقاتلين‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البلدة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬16‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬“المدججين‭ ‬بالسلاح”،‭ ‬كانوا‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬“مركز‭ ‬القيادة‭ ‬والمراقبة”‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المسجد‭ ‬الذي‭ ‬دمرته‭ ‬“ضربة‭ ‬محكمة”‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬اعتبر‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخاص‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬الأحد‭ ‬ان‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحقّق‭ ‬عبر‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬دستورية‭ ‬“ذات‭ ‬مصداقية‭ ‬وشاملة”‭.‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتحقّق‭ ‬“بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬دستورية‭ ‬ذات‭ ‬مصداقية‭ ‬وشاملة”‭.‬

وقد‭ ‬تولّى‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬رعاية‭ ‬تسع‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المحاثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬والمعارضة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إحراز‭ ‬أيّ‭ ‬تقدّم‭ ‬يذكر‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬تسبّب‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬360‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وبدمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وبنزوح‭ ‬ولجوء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭.‬

وسعى‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬دستورية‭ ‬تضم‭ ‬150‭ ‬عضوا‭ ‬بهدف‭ ‬صياغة‭ ‬دستور‭ ‬جديد،‭ ‬لكن‭ ‬دمشق‭ ‬تعارض‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬عرضتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

واقترح‭ ‬أن‭ ‬تتشكل‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬عضوا‭ ‬:‭ ‬50‭ ‬يختارهم‭ ‬النظام،‭ ‬و50‭ ‬للمعارضة،‭ ‬و50‭ ‬تختارهم‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬ممثلين‭ ‬للمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وخبراء‭.‬

وكان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬أبلغ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أنّه‭ ‬قرّر‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬وأنّه‭ ‬سيعمل‭ ‬خلال‭ ‬المدّة‭ ‬المتبقّية‭ ‬لتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭.‬

ولكن‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬قالت‭ ‬انه‭ ‬باق‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭. ‬فيما

قتل‭ ‬ثمانية‭ ‬اشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الأحد‭ ‬اثر‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬يقع‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬والتي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬والقوات‭ ‬الموالية،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وذكر‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“وقع‭ ‬الانفجار‭ ‬عند‭ ‬اطراف‭ ‬سوق‭ ‬الهال‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬عسكرية‭ ‬لمقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لتركيا‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬اشخاص‭ ‬هم‭ ‬اربعة‭ ‬مدنيين‭ ‬واربعة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬لأنقرة”‭.‬

واشار‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الى‭ ‬“اصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬بعضهم‭ ‬بحالات‭ ‬خطرة”‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬“عدد‭ ‬من‭ ‬قضوا‭ ‬قابل‭ ‬للارتفاع”‭.‬

كما‭ ‬ادى‭ ‬الانفجار‭ ‬“الى‭ ‬خسائر‭ ‬مادية‭ ‬جسيمة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬التفجير”،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

وتسيطر‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬منذ‭ ‬آذار/مارس‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب،‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭ ‬شنّته‭ ‬ضد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬الذين‭ ‬تدعمهم‭ ‬واشنطن‭.‬

وأجبر‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬البالغ‭ ‬320‭ ‬ألفاً،‭ ‬على‭ ‬الفرار‭. ‬ولم‭ ‬يتمكّن‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬بعد‭.‬