تدليك القدمين يحفّز هرمون الحب

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬عن‭ ‬إنه‭ ‬عملية‭ ‬تدليك‭ ‬القدمين‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الطريقة‭ ‬الفعلية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬القلب،‭ ‬لأنّ‭ ‬تدليك‭ ‬القدمين‭ ‬يحفز‭ ‬إفراز‭ ‬هرمون‭ ‬‮«‬أوكسايتوسين‭ ‬oxytocin‮»‬،‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‮»‬هرمون‭ ‬الحب‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭. ‬وأثناء‭ ‬الدراسة،‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬عينات‭ ‬دم‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬تدليك‭ ‬القدمين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬قياس‭ ‬نسبة‭ ‬الهرمون‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬الحالتين‭. ‬واكتشف‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬‮«‬هرمون‭ ‬الحب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬بنسبة‭ ‬51%،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تدليك‭ ‬القدمين‭ ‬باستخدام‭ ‬اليدين،‭ ‬بينما‭ ‬زاد‭ ‬الهرمون‭ ‬بنسبة‭ ‬18%‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬استعمال‭ ‬آلة‭ ‬تدليك‭ ‬القدمين‭.‬ويفسر‭ ‬العلماء‭ ‬ذلك‭ ‬بأن‭ ‬تركيز‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القدمين‭ ‬هي‭ ‬سبب‭ ‬الحس‭ ‬القوي‭ ‬فيهما‭. ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬هرمون‭ ‬‮«‬أوكسايتوسين‭ ‬oxytocin‮»‬‭ ‬يفرزه‭ ‬الجسم‭ ‬بكثرة‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬المخاض‭ ‬والولادة‭ ‬وكذلك‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭.‬وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬Daily‭ ‬Medical‭ ‬Info،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬هرمون‭ ‬الحب‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬‮«‬أوكسايتوسين‭ ‬oxytocin‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬هرمون‭ ‬تنتجه‭ ‬الغدة‭ ‬النخامية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المخ‭. ‬وتفرز‭ ‬الغدة‭ ‬النخامية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحماض‭ ‬الأمينية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬الهرمون‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بعدة‭ ‬وظائف‭ ‬مثل‭ ‬الشعور‭ ‬والعاطفة،‭ ‬وهو‭ ‬أيضاً‭ ‬يحفز‭ ‬هرمون‭ ‬الأمومة‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الإنجاب‭ ‬والرضاعة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬الاستقرار‭ ‬النفسي‭.‬