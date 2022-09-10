تدفق مليوني إيراني عبر المنافذ للمشاركة في الأربعينية

تعطيل الدوام في 6 محافظات والإتصالات تطلق الأنترنت المجاني

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اكدت هيئة المنافذ الحدودية، ان اعداد الزائرين الايرانيين الذين دخلوا العراق لأداء زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام بلغت مليوني زائر.وقال رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي في تصريح امس إن (آلية دخول الزائرين عبر المنافذ الحدودية تم اقرارها ضمن الخطة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي)، واضاف ان (الاجراءات تسير وفق الآلية التي وضعت من خلال تفتيش الزوار الوافدين،وكذلك ختم الجوازات ولا يسمح بمرور أي زائر إلا بوثيقة رسمية معتمدة تدخل بنظام الجوازات ونظام البايزز العراقي ومن ثم إجراء عملية تفويجهم الى محافظة كربلاء)،مطالبا الجانب الإيراني بـ(إجراء عملية تفويج وليس إرسال الزائرين دفعة واحدة لأنه يؤثر على سلامتهم ،كما ندعو الى الالتزام بالأعداد المقررة بين الجانبين على وفق ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية العراقية الإيرانية)، ولفت الى ان (اعداد الزائرين الإيرانيين الذين دخلوا عبر المنافذ الحدودية بلغ نحو مليوني زائر). من جانبها ،أعلنت لجنة الشعائر التابعة لمحافظ ميسان، دخول أكثر من 51 ألف زائر عبر منفذ الشيب الحدودي.وقالت اللجنة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (51577 زائراً دخلوا الى ميسان عبر منفذ الشيب الحدودي، في حين غادر 14256 زائراً عبر المنفذ نفسه). وقررت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة الاربعينية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحافظة قررت تأجيل الامتحانات إلى الأسبوع المقبل ،كما يكون الدوام في الدوائر الحكومية 50 بالمئة ليومي الاحد والاثنين ، بإستثناء الدوائر الخدمية والصحية)، وتابع ان (عطلة الزيارة تبدأ من يوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل). كما قررت كل من ذي قار وكربلاء والنجف والمثنى والديوانية ،في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة الزيارة. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ،صورا لشهداء ثوار تشرين خلال مسيرة لمواكب حسينية تجول شوارع الناصرية والمثنى.على صعيد متصل،أكدت وزارة الخارجية، أن منح سمات الدخول للعراق، تتم عبرَ النافذة الألكترونية الواحدة، لإجراء التدقيق الأمني وبالتنسيق مع الجهات المختصة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الوزارة تود إحاطة الرأي العام وتأكيد أنَّ البعثات العراقية في الخارج تعمل لعكس أعلى درجات الإستجابة خدمةً لمصالح البلد)، واشار الى ان (منح سمات الدخول للزائرين، تتم عبرَ النافذة الألكترونية الواحدة، عملاً بإجراءات التدقيق الأمني المتوخّاة في هذا الجانب وبالتنسيق مع الجهات الوطنيَّة ذات الإختصاص). من جانبها،افادت وزارة الاتصالات، بإطلاق خدمة الانترنت المجاني لزائري الاربعينية.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس إن (الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وبالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي ،اطلقت خدمة الانترنت المجاني لزوار أربعينية الامام الحسين عليه السلام). وفي تطور، توفي ثلاثة زائرين إيرانيين وإصابة 15 آخرين نتيجة إنقلاب مركبة على طريق الكوت بسبب نوم سائق المركبة وعدم السيطرة عليها،بحسب مصدر امني.