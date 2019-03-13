تدفق‭ ‬المنهارين‭ ‬بالآلاف‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬داعش‭ ‬الأخير

الباغوز – بيروت – الزمان – (أ ف ب)
يعيش تنظيم داعش «لحظاته الأخيرة» في شرق سوريا، بعدما دفع القصف العنيف على جيبه المحاصر، ثلاثة آلاف من مقاتليه إلى الاستسلام في اليومين الأخيرين، لكنه رغم ذلك ما زال قادراً على شن هجمات معاكسة تستهدف منذ الصباح قوات سوريا الديموقراطية. وتدور منذ الصباح اشتباكات عنيفة بين الطرفين في الباغوز، مع شنّ مقاتلي التنظيم هجومين معاكسين على مواقع قوات سوريا الديموقراطية، مستغلين سوء الأحوال المناخية جراء عاصفة رملية في المنطقة. وقال قيادي ميداني على الخطوط الأمامية لفرانس برس «شن داعش هجومين مضادين اليوم، صباحاً وبعد الظهر» مشيراً إلى أن «الهجوم الثاني كان أقوى بكثير كونهم استفادوا من الدخان المتصاعد فوق الباغوز» جراء الحرائق «فضلاً عن الغبار» بسبب العاصفة. ويستخدم التنظيم وفق مقاتل في موقع متقدم في الباغوز، «الكثير من الانتحاريين». وقال إنه تم «قتل بعضهم قبل الوصول إلى هدفهم، ومنهم من فجر نفسه في مدرعة مصفحة». على سطح مبنى قرب الخطوط الأمامية، يترقب المقاتلون أخبار رفاقهم في الميدان ويرصدون عبر أجهزة اللاسلكي آخر التطورات. وتشن طائرة ضربتين جويتين تعلو إثرها سحب الدخان فوق سماء المخيم. ويقول المقاتل دليل «يوم العاصفة الترابية لهم، لكنّ الأيام الباقية كلها لنا». ويشرح زميله خابور أن مقاتلي التنظيم «إذا أمطرت فهذا لصالحنا، إذ يزول الغبار تماماً وتصبح الرؤية واضحة». وتؤكد قوات سوريا الديموقراطية أنها منعت التنظيم من تحقيق هدفه. وقال القيادي الكردي جياكر أمد لوكالة الصحافة الفرنسية في الباغوز «قد يكون هذا آخر هجوم لهم»، مضيفاً «بدأت اللحظات الأخيرة لداعش».
وتأتي المعارك اليوم غداة إعلان مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي أن «ثلاثة آلاف إرهابي» استسلموا في اليومين الأخيرين، في ما اعتبره مؤشراً على أن «ساعة الحسم أصبحت أقرب من أي وقت مضى».
و»استسلم» مقاتلو التنظيم، وفق بالي، «بشكل جماعي»، خلال الأيام الماضية.
ويقتصر وجود التنظيم على مخيم عشوائي محاط بأراض زراعية تمتد حتى الحدود العراقية. واستأنفت قوات سوريا الديموقراطية الأحد بدعم من التحالف هجومها الأخير، بعدما أعلنت أن مهلة «استسلام» مقاتلي التنظيم قد انتهت.
ولا تملك هذه القوات تصوراً واضحاً لعدد مقاتلي التنظيم الذين ما زالوا محاصرين في الباغوز، بعدما فاقت أعداد الذين خرجوا في الأسابيع الأخيرة كل التوقعات.