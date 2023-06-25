تدشين مشروع تطوير الوحدات الغازية وأوبك تشكر العراق

بغداد – فائز جواد

دشن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المرحلة الأولى من مشاريع تطوير الوحدات الغازية العاملة ورفع كفاءتها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني افتتح المرحلة الأولى من مشاريع تطوير الوحدات الغازية العاملة من خلال تشغيل 40 منظومة لتبريد الهواء الداخل للوحدات التوليدية في ثماني محطات ببغداد والمحافظات)، وتابع ان (المحطات تم تجهيزها بموجب العقود المبرمة مع شركة سيمنز). وتلقى وزير النفط حيان عبد الغني، رسالة من امين عام منظمة أوبك هيثم الغيص، يشكر فيها العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (الغيص اعرب عن شكره للعراق على حسن تنظيم الاحتفالية ، وأود ان اتقدم بخالص التهاني للنجاح الكبير والهام الذي لاقته احتفالية الذكرى الستون لتأسيس المنظمة والتي احتضنتها قاعة الشعب التاريخية في بغداد- مهد منظمة أوبك)، مشيدا بـ (ما قدمه العراق من دعم واهتمام لهذا الحدث الهام ، فهذا يدل على الدور البارز والقيادي للعراق في جميع شؤون المنظمة منذ تأسيسها، فأستضافته لهذا الحدث التاريخي الهام يُعد أستكمالاً لما تقوم به على مدى أعوام وعقود كأحتضانها للاجتماع التأسيسي للمنظمة ، المعروف بمؤتمر بغداد في شهر أيلول من عام 1960)، وكانت المنظمة وبالتعاون مع الوزارة قد احتفلت الاسبوع الماضي ببغداد ،بحضور لافت لوزراء النفط والطاقة في دول المنظمة، حيث نال منهاج الاحتفالية ،استحسان واعجاب الوفود المشاركة، تضمنت فعاليات ثقافية وفنية، وعروض تراثية وفلكلورية وافلام وثائقية ومعرضي بغداد العالمي للكاريكاتير ولكتب النفط والطاقة وغيرها.