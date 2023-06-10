تدشين خط جوي مباشر بين بغداد وأربيل إلى جورجيا

بغداد – ابتهال العربي

دشّنت وزارة النقل، خط رحلات مباشر جديد من بغداد فأربيل الى تبليسي عاصمة جورجيا، بعد توقف دام لتسع سنوات، إذ انطلقت الخميس الماضي أول رحلة للطائر الأخضر من مطار بغداد الدولي نحو مطار أربيل ثم توجهت الى مطار تبليسي الدولي، حسب توجيهات وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس انه (الوزير اوعز بزيادة عدد وجهات الناقل الوطني، بالتزامن مع إستمرار خطوات تحديث الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية ورفده بالطائرات الحديثة)، مبيناً ان (معدل الرحلات بعد الإفتتاح سيكون رحلة واحدة إسبوعياً في يوم الخميس كمرحلة أولى وزيادة عدد الرحلات خلال المدة المقبلة)، واشار الى (منح تأشيرة الدخول لأراضي جورجيا حصراً عن طريق مكاتب الشركة المعتمدة رسمياً، وفق جواز سفر نافذ لمدة لاتقل عن ستة أشهر و صورة شخصية مع بطاقة سكن، وتستغرق تأشيرة الدخول من 7 الى 10 أيام). واكدت سلطة الطيران المدني، التابعة الى رئاسة الوزراء، تقديم جميع التسهيلات اللازمة لخدمة المسافرين. وقال البيان ان (رئيس السلطة عماد عبد الرزاق الاسدي، وجّه جميع شركات الطيران ومطار بغداد الدولي، بتقديم جميع التسهيلات اللازمة وتذليل المعوقات التي تواجه العمل)، مشدداً على (تسيير الجهود في تطوير واقع العمل والإلتزام بالتعليمات والضوابط المعمول بها خصوصاً ما يتعلق بمواعيد الرحلات الجوية وتقديم التسهيلات في اجراءات السفر). من جهته وافق مجلس إدارة الشركة العامة للنقل الخاص في الوزارة، خلال جلسته الثانية للعام الجاري على دراسة جدوى سيارة الاجرة الوطني. وقال بيان امس انه (استناداً الى توجيهات الوزير بتفعيل التطبيقات الخدمية والنهوض بواقع النقل، تم بحث عدد من الملفات اهمها المضي بالإجراءات القانونية لتوزيع الأراضي السكنية لموظفي الشركة، والموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تطبيق الاجرة الوطنين، ومفاتحة الوزارة لبيان الرأي بشأن شمول كبار السن بالحوافز الشهرية اسوة بأقرانهم الموظفين على الملاك الدائم)، لافتاً الى ان (القرارات تهدف الى تفعيل دور الشركة الريادي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لاسيما انها من الشركات الخدمية في مجال النقل).

ونفذت الشركة العامة للموانئ التابعة الى النقل، مع جهاز مكافحة الارهاب، تمريناً تعبوياً لتحرير سفينة تجارية مختطفة ومنشأة بحرية، في ميناء المعقل. وفي سياق متصل، تمكنت الشركة من تنفيذ عملية نوعية برفع غارق بحري يزن 90 طناً، من مياه كورنيش البصرة لتنظيف القنوات الملاحية. وذكر مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (اعمال رفع الغوارق والمخلفات البحرية مستمرة بجهود الملاكات في تصفيه القنوات البحرية وتأمينها امام جميع السفن والناقلات النفطية).

الى ذلك، اوضح مدير قسم الإنقاذ البحري، ماجد غازي شلش، ان (ملاكات القسم والرافعة حمرين انـتشلت الغارق البحري بطول 23 متراً وعرض عشرة امتار من مياه شط العرب في كورنيش البصرة).