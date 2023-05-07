تدريبات مكثّفة للاعبي أسود الرافدين

بغداد- الزمان

خضع لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى تدريبات إضافية بإشراف الكادر التدريبي الإسباني.

وقال مدرب لياقة المنتخب الوطني، الإسباني خافي بينافيت في تدوينة عبر حسابه على إن الكادر المساعد للمدرب خيسوس كاساس، يحاول التعاون مع الأندية والمدربين العراقيين لمساندة لاعبي المنتخب العراقي..وبين أن الكادر التدريبي يسعى لجعل لاعبي العراق أفضل بدنياً ويرفعوا من أدائهم ومع استثمارات المراكز الرياضية والعمل الجيد والتعاون بين جميع المدربين سيكون الطريق أسهل بكثير.يذكر أن الكادر المساعد سبق له وأن سجل ملاحظاته على لياقة اللاعبين ومستوياتهم في الدوري الممتاز.ومن جهة أخرى وجه اللاعب العراقي الدولي حبيب جعفر، نصيحة إلى مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس في مسألة استدعاء اللاعبين.وقال جعفر في تصريح صحفي إن المدرب الإسباني خيسوس كاساس نجح مع المنتخب العراقي بعد مرور ستة أشهر من تعاقد الاتحاد معه لقيادة أسود الرافدين ونتمنى أن يحافظ المدرب على النسق التصاعدي.وبين أن كاساس يتوجب عليه أن يكون قوياً وألا يستمع لكلام أي شخص سواء من داخل الاتحاد أو خارجه ولاسيما فيما يخص ملف استدعاء اللاعبين لصفوف أسود الرافدين.ونجح كاساس في قيادة أسود الرافدين للتتويج بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تأريخه، ليعيد الكأس لخزائن الاتحاد العراقي بعد غياب استمر 35 عاماً.