تداعيات جريئة في تغيّر المناخ وأحوال البيئة – عبد الرضا سلمان حساني

لم نعد نختلف أو نخالف مايجري في البيئة وتغير المناخ في عموم قارات العالم في الأرض والبحر والجو ، وماتحمله الأنباء والأنواء بالصورة والصوت. وبين هذا وذاك، نشعر وكأننا نتساكن مع إختلاجات تتمايل مع أغصان شجر أو ربّما بالتستّر خلف المَد القادم من بعد جفاف. وأمام ماتشهده دول المنطقة ودول بعيدة من زلازل وهزّات أرضيّة، نقف ونحاكي الظاهرة العلمية في صفحات مصادرها ورأي المختصّين الحقيقيين بها. وأمر طبيعي أن نرى في التحليلات مبدأ فلسفة ديكارت وأبي العلاء المعري في إطار فحواه (الشك يوصل الى اليقين)، جنباً الى جنب مع المعادلات الحاكمة لتفاعلات الطاقة ومفاهيم الفيزياء والجيوفيزياء. ونذكّر بأنّ سلسلة مقالات (لاي-فاي الزمان) قد تناولت هذه العناوين في أكثر من عدد سابق للصحيفة.

الغازات الدفيئة

تشكّل هذه غطاءاً حول سطح الأرض يشبه البيت الزجاجي، فتحبس حرارة الشمس الواصلة الى الأرض وتسبب ظاهرة الإحترار. وتشمل هذه الغازات ثنائي أوكسيد الكربون والميثان وأوكسيد النايتروس ( أوكسيد النيتروجين الثنائي) وبخار الماء ومركبات غازية أخرى وسادس فلوريد الكبريت.

والغاز الأهم والأبرز في الغازات الدفيئة( غازات البيت الزجاجي) هو ثنائي أوكسيد الكربون الذي بدأت قياسات نسبته في الجو منذ العام 1958. فمنذ ذلك العام وُضعت كواشف لمراقبة مقدار هذا الغاز في الجو يوميّاً حيث كانت أول قراءة هي 313 جزء بالمليون. وبعد أكثر من 60 عاماً، أصبحت هذه النسبة 417 جزء بالمليون، أي بزيادة مقدارها 30%. ومن الإحصائيات المسجّلة، فقد لوحظ أنّ القيمة العظمى لهذه النسبة تظهر في شهر 5 (مايو), والقيمة الدنيى تسجّل في شهر 10 (تشرين أول- أكتوبر) وهذا مايعزى الى مايُسمّى بتنفس الأرض.

لقد أجرى عالم سويدي في العام1894 حسابات لمعرفة مقدار

غاز ثنائي أوكسيد الكربون في الجو فوجده 600 مليار طن. وهناك مانُشر في العام 2021? بأنّ مقدار الكربون المضاف الى الجو سنويّاً هو 10 مليار طن.

البيئة وتغيّر المناخ

يمكن القول بأنّ البيئة هي الحيز الكبير الذي يحيط بالإنسان حيث يعيش أو يعمل فيها، وكذلك يأوي هذا المحيط الحيوان والنبات بعناوين حياة. ويعرّف تغيّر المناخ عموماً، بأنّه تغيّر طويل الأمد في درجة حرارة الأرض بتأثيرات كبيرة ملحوظة

وتداعيات جسيمة. فمثلاً،

من الأرقام مايشير الى أنّه يضاف الى الجو في كلّ عام، مامقداره 50 مليار طن من الغازات الدفيئة والتي 70% منها هو غاز ثنائي أوكسيد الكربون من جرّاء حرق الوقود الإحفوري وغاز وزيت. وإنّ كل شخص يسبب سنويّاً إنبعاث 3-18 طنّاً من الغازات الدفيئة بالإعتماد على مستوى المعيشة. وهنا نذكر بأنّ تركيز غاز ثنائي أوكسيد الكربون

في الجو قد إزداد

بنسبة 50% في الخمسين سنة الأخيرة بما يشبه البطانية، وتعتبر أعلى زيادة مسجلة على مدى 800 ألف سنة الماضية. ورقم منشور آخر هو أنّ 14 مليون طن سنويّاً، في الأقل، من المواد الپلاستيكية تكون نهايتها في مياه المحيطات، وتشكّل 80 بالمائة من النفايات التي ترمى فيها. وفي إطار البيئة،

نذكر أنّه لغاية العام 2020? فإنّ ربع نفايات أورپا تذهب الى تركيا لإعادة التدوير، بعد أن أغلقت الصين أبوابها، فنشأت طبقة سماسرة النفايات الپلاستيكية ثم ذهبت الى بلغاريا لتحريك العمل في بلد آخر وإنشاء محارق لنفايات الپلاستك.

لقد دأبت الأمم المتحدة ودول العالم والمنظمات المهنية والمؤسسات البيئيةمنذ عقود على إيجاد قوانين وضوابط لحماية البيئة ودقّت أجراس الخطر في صورة كوارث تنتظر على بوّابات السنين القادمة.

وما علينا إلاّ مراجعة القرارات ومنها ماتضمنته إتفاقية پاريس لتغير المناخ لحماية البيئة العراقية وإستخدام مصادر الطاقات المتجددة بإشراف مختتصين علميين حقيقيين أكفّاء، وللمقال بقية تأتي تباعاً للأهمية.

سطور الختام

إهتزّت الأرض ولم تتحرّك المشاعر، وتبقى أرض الفراتين وطناً في النشيد ومديات الجهات الأربع.

{ پروفسور فيزياء الپلازما- عضو معهد الفيزياء في المملكة المتحدة