تخيّلات متحقّقة للعزاوي

عمان – الزمان

افتتح في 13 أيار الجاري في العاصمة الاردنية عمان معرض السيراميك الأول للفنان ضياء العزاوي تحت عنوان ( تخيلات متحققة ) على اروقة كاليري معرض كريم وبحضور جمهور كبير من الشخصيات الثقافية والفنية. وقدم العزاوي في معرضه هذا تجربة مهمة تضاف الى تجاربه الفنية الابداعية في الفن التشكيلي العربي.

الى ذلك افتتح الفنان التشكيلي قاسم حمزة أفتتح معرضه الشخصي على اروقة ” گاليري حامد سعيد” وسط جمع كبير المهتمين بالمشهد الفني بالمحافظة , وقدم الفنان في معرضه هذا قرابة 30 عملاً في تجربة ابداعية جديدة لفن الخزف تنوعت بين الخامات والاسلوب التي شكلت مضامين هذا المعرض .. وتزامن افتتاح المعرض مع الذكرى السنوية لافتتاح كاليري الفنان حامد سعيد.