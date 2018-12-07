تخفيف اﻻلم في قاعدة اﻻبهام – د.عبد الوهاب الجبوري

زمان جديد

من‭ ‬المعروف‭ ‬ان‭ ‬اﻻستعمال‭ ‬المتكرر‭ ‬للابهام‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬لها‭ ‬الاماً‭ ‬حادة‭…‬وتسمى‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬بمرض‭ ‬‭(‬كويرفين‭ ‬‭)‬‭ ‬نسبة‭ ‬الى‭ ‬اسم‭ ‬الطبيب‭ ‬السويسري‭ ‬الذي‭ ‬وصفها‭ .‬

ومع‭ ‬ان‭ ‬الرجال‭ ‬البالغين‭ ‬قد‭ ‬يصابون‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬اﻻ‭ ‬انه‭ ‬يصيب‭ ‬في‭ ‬اغلب‭ ‬النساء‭ ‬الشابات‭ ‬والﻻتي‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العمر‭ ‬علما‭ ‬بان‭ ‬باﻻمكان‭ ‬معالجتها‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ..‬

مﻻحظة‭ ‬اﻻلم‭ ‬عندما‭ ‬يحرك‭ ‬االمريض‭ ‬معصمه‭ ‬او‭ ‬يجعل‭ ‬ابهامه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مستقيم‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬المرء‭ ‬عندما‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يدير‭ ‬قبضة‭ ‬الباب‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬اﻻحيان‭ ‬يترافق‭ ‬اﻻلم‭ ‬مع‭ ‬شئ‭ ‬من‭ ‬التورم‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬نتيجة‭ ‬ﻻمتﻻء‭ ‬الكيس‭ ‬كنتيجة‭ ‬لتدفق‭ ‬السؤال‭ ‬اليه‭ ‬او‭ ‬الى‭ ‬العقدة‭ ‬العصبية‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الرباط‭ .‬

وعادة‭ ‬ماتكون‭ ‬ثمة‭ ‬بقعة‭ ‬طرية‭ ‬قرب‭ ‬قاعدة‭ ‬اﻻبهام‭ …‬

اﻻعراض‭ ‬والتشخيص‭ ‬‭:‬

اذا‭ ‬كنت‭ ‬مصابا‭ ‬بمرض‭ ‬‭(‬كويرفين‭ ‬‭)‬‭ ‬فان‭ ‬العﻻج‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬اعطاء‭ ‬اﻻبهام‭ ‬فترة‭ ‬راحة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬او‭ ‬اجراء‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ …‬

يختفي‭ ‬اﻻلم‭ ‬عادة‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬استراحة‭ ‬للابهام‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬اﻻمتناع‭ ‬عن‭ ‬تحريكها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ .‬

قد‭ ‬يضطر‭ ‬اﻻمر‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬جبيرة‭ ‬حول‭ ‬اﻻبهام‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬يساعد‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الشفاء‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬بعيد‭ ‬ومن‭ ‬المعالجات‭ ‬الممكنة‭ ‬حقن‭ ‬دواء‭ ‬الكرتزون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المصابة‭ ‬مباشرة‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬مدهشة‭ ‬في‭ ‬اغلب‭ ‬الاحوال‭ …‬

اما‭ ‬اذا‭ ‬استمرت‭ ‬اﻻعراض‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المعالجات‭ ‬كلها‭ ‬،‭ ‬فمن‭ ‬الممكن‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬ﻻيضطر‭ ‬معها‭ ‬المريض‭ ‬الى‭ ‬اﻻقامة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ .‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬يلجأ‭ ‬الطبيب‭ ‬الى‭ ‬التخدير‭ ‬الموضعي‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬يفتح‭ ‬الرباط‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬اﻻوتار‭ ‬المصابة‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬تحرر‭ ‬هذه‭ ‬اﻻوتار‭ ‬المصابة‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬تحرر‭ ‬هذه‭ ‬اﻻوتار‭ ‬وتتيح‭ ‬لها‭ ‬حرية‭ ‬الحركة‭ ….‬

اﻻنقباضات‭ ‬التشنجية‭ ‬‭–‬

وتنتج‭ ‬اكثر‭ ‬ماتنتج‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬اثناء‭ ‬التمارين‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬نقص‭ ‬السوائل‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ . ‬فعندما‭ ‬يفقد‭ ‬الجسم‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬تنقبض‭ ‬العضﻻت‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬التشنج‭ ‬المؤلم‭ . ‬ولمنع‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك‭ ‬اشرب‭ ‬كاسا‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬البارد‭ ‬قبل‭ ‬التمرين‭ ‬او‭ ‬كل‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬دقيقة‭ ‬ان‭ ‬امكن‭ ‬خﻻل‭ ‬القيام‭ ‬به‭ . ‬

انقباضات‭ ‬عضلة‭ ‬الرجل‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬بعد‭ ‬البدء‭ ‬بالتمرين‭ ‬بوقت‭ ‬قصير‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬سببها‭ ‬انسداد‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬الشرايين‭ ‬او‭ ‬بعض‭ ‬اﻻحيان‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬المعادن‭ ‬داخل‭ ‬الجسم‭ ‬،‭ ‬ﻻن‭ ‬انسداد‭ ‬الشرايين‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬الجلطة‭ ‬والنوبة‭ ‬القلبية‭..‬