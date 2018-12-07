تخفيف اﻻلم في قاعدة اﻻبهام – د.عبد الوهاب الجبوري

زمان جديد
من المعروف ان اﻻستعمال المتكرر للابهام قد يسبب لها الاماً حادة…وتسمى هذه الظاهرة بمرض (كويرفين ) نسبة الى اسم الطبيب السويسري الذي وصفها .
ومع ان الرجال البالغين قد يصابون بهذا المرض اﻻ انه يصيب في اغلب النساء الشابات والﻻتي في منتصف العمر علما بان باﻻمكان معالجتها بشكل فعال ..
مﻻحظة اﻻلم عندما يحرك االمريض معصمه او يجعل ابهامه في وضع مستقيم ، كما يفعل المرء عندما يريد ان يدير قبضة الباب وفي بعض اﻻحيان يترافق اﻻلم مع شئ من التورم الذي يكون نتيجة ﻻمتﻻء الكيس كنتيجة لتدفق السؤال اليه او الى العقدة العصبية المنبعثة من تحت الرباط .
وعادة ماتكون ثمة بقعة طرية قرب قاعدة اﻻبهام …
اﻻعراض والتشخيص :
اذا كنت مصابا بمرض (كويرفين ) فان العﻻج يتراوح بين اعطاء اﻻبهام فترة راحة من جهة او اجراء عملية جراحية من جهة اخرى …
يختفي اﻻلم عادة بعد فترة استراحة للابهام ، وبعد اﻻمتناع عن تحريكها بشكل مستمر .
قد يضطر اﻻمر الى وضع جبيرة حول اﻻبهام ، وقد يساعد هذا الموضوع في عملية الشفاء الى حد بعيد ومن المعالجات الممكنة حقن دواء الكرتزون في المنطقة المصابة مباشرة ، وهو امر يؤدي الى نتائج مدهشة في اغلب الاحوال …
اما اذا استمرت اﻻعراض بالرغم من هذه المعالجات كلها ، فمن الممكن اللجوء الى عملية جراحية ﻻيضطر معها المريض الى اﻻقامة في المستشفى .وفي هذه العملية يلجأ الطبيب الى التخدير الموضعي ، ثم يفتح الرباط الذي يغطي اﻻوتار المصابة ، وهي عملية تحرر هذه اﻻوتار المصابة ، وهي عملية تحرر هذه اﻻوتار وتتيح لها حرية الحركة ….
اﻻنقباضات التشنجية –
وتنتج اكثر ماتنتج ، في اثناء التمارين ، عن نقص السوائل في الجسم . فعندما يفقد الجسم الكثير منها تنقبض العضﻻت مما يؤدي الى التشنج المؤلم . ولمنع حدوث ذلك اشرب كاسا من الماء البارد قبل التمرين او كل خمس عشرة دقيقة ان امكن خﻻل القيام به .
انقباضات عضلة الرجل التي تحدث بعد البدء بالتمرين بوقت قصير فقد يكون سببها انسداد في احد الشرايين او بعض اﻻحيان نقصا في المعادن داخل الجسم ، ﻻن انسداد الشرايين قد يؤدي الى الجلطة والنوبة القلبية..