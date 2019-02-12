تخفيض كلفة الحج للفائزين بالقرعة

بغداد – الزمان

خفضت الهيئة العليا للحج والعمرة، كلفــــــــــة الحج للفائزين بقرعتها للعام الجــاري.

وقال المتحدث الرســـــمي باسم الهيئة حســــــــــــــــــــن فهد الكنـــــــاني في بيان امس ان (الهيئة بذلت جهـــــــــودا كبيرة من اجل تخفيـــــض كلفة الحج للفائزين بالقرعة للموسم المقبل بعد ان استكملت عقود الإسكان والإعاشة والنقل بوقت مبكر إضافة الى تحملها جزء من نفقات الحج من عوائدها المالية المتحققة دعما للحجـــــــاج).

واضاف ان (مبالغ الحج لهذا العام ستكون اربعة ملايين و850 الف دينار لحجاج الجو و ثلاثة ملايين و700 الف دينار لحجاج البر).

وشار الكناني الى (تحديد موعد تسديد القسط الثاني للمواطنين الفـــــــــائزين بقرعـــــــة الحج سيكون في وقت لاحق وســـــــــــــيتم الاعلان عليه في المواقع الرسمية للهيئة).