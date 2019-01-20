تخطيطات‭ ‬علاء‭ ‬بشير‭ ‬تستذكر‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬عذابات‭ ‬العراقيين

الدوحة‭ ‬‭- ‬الزمان

افتتح‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬معرض‭ ‬الاعمال‭ ‬التخطيطية‭ ‬للفنان‭ ‬العراقي‭ ‬الدكتور‭ ‬علاء‭ ‬بشير‭ . ‬وقد‭ ‬ضم‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬قاعات‭ ‬مركز‭ ‬كاتارا‭ ‬للفن‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬لوحة‭ ‬تخطيطية‭ ‬كان‭ ‬الفنان‭ ‬علاء‭ ‬بشير‭ ‬قد‭ ‬انجزها‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬طويلة‭ ‬امتدت‭ ‬لنحو‭ ‬أربعين‭ ‬عاماً،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬فيها‭ ‬أحداثاً‭ ‬جساماً‭ ‬مرّ‭ ‬بها‭ ‬العراق‭.‬

استهل‭ ‬الدكتور‭ ‬بشير‭ ‬معرضه‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬تخطيطات‭ ‬تناولت‭ ‬أحداث‭ ‬حقبة‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭ ‬–‭ ‬الايرانية‭ ‬1980-1988،‭ ‬ورسم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬ملامح‭ ‬اصرار‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬على‭ ‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬والدمار‭ ‬بالعراق‭ ‬مقابل‭ ‬تطلع‭ ‬العراقيين‭ ‬نحو‭ ‬السلام‭. ‬كما‭ ‬ضم‭ ‬المعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬تخطيطات‭ ‬اخرى‭ ‬عالجت‭ ‬حادثة‭ ‬قصف‭ ‬ملجأ‭ ‬العامرية‭ ‬حيث‭ ‬بدا‭ ‬جلياً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المريع‭ ‬قد‭ ‬ترك‭ ‬ندبة‭ ‬حزن‭ ‬وألم‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الفنان‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬بتخطيطات‭ ‬مرهفة‭ ‬الأحاسيس،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬تخطيط‭ ‬صرخة‭ ‬الم‭ ‬الإنسان‭. ‬اما‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التخطيطات‭ ‬فقد‭ ‬استلهمت‭ ‬صورها‭ ‬الرمزية‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬الحصار‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬1992-2003‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬تحمله‭ ‬هذه‭ ‬الحقبة‭ ‬من‭ ‬ظلم‭ ‬وتجويع‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬العراقيون‭. ‬اخيراً،‭ ‬جسدت‭ ‬المجموعة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬تخطيطات‭ ‬الدكتور‭ ‬علاء‭ ‬بشير‭ ‬اعمالا‭ ‬تعالج‭ ‬حقبة‭ ‬غزو‭ ‬العراق‭ ‬2003‭ ‬-2018‭ ‬والتي‭ ‬رأى‭ ‬فيها‭ ‬الفنان‭ ‬انها‭ ‬حقبة‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

تنحو‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الى‭ ‬معان‭ ‬رمزية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اغتيال‭ ‬العقل‭ ‬العراقي‭ ‬وتغييبه،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ملامستها‭ ‬لمعاناة‭ ‬ربما‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬طبيعتها‭ ‬عن‭ ‬حقبات‭ ‬سابقة‭ ‬عاشها‭ ‬العراق‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الهجرة‭ ‬التي‭ ‬شلت‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬وتركته‭ ‬عاجزاً‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭. ‬ولعل‭ ‬حضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬المجتمعية‭ ‬العراقية‭ ‬البارزة‭ ‬والناجحة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬والفنانين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬الشتات‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬ابرز‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬صدق‭ ‬المعاني‭ ‬التي‭ ‬حملتها‭ ‬التخطيطات‭ ‬المعروضة‭. ‬ويعد‭ ‬الدكتور‭ ‬علاء‭ ‬بشير‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬الفنانين‭ ‬الملتزمين‭ ‬بقضايا‭ ‬الأمة‭ ‬الكبرى،‭ ‬وقد‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بمعرضه‭ ‬هذا:‭ ‬“ان‭ ‬الفن‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬للمتعة‭ ‬وإنما‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬وسائل‭ ‬التعبير‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬الحث‭ ‬والتحفيز‭ ‬والتحريض‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬معنى‭ ‬وغاية‭ ‬الوجود”‭.‬